କାନବେରା:ଭାରତ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟରେ ୫ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି-୨୦  ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ କାନବେରାରେ ଖେଳାଯାଉଛି। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଅଧିନାୟକ ମାର୍ଶ ଟସ୍ ଜିତି ବୋଲିଂ କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି।

ଭାରତକୁ ପ୍ରଥମ ଝଟକା:

ପ୍ରଥମ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଭାରତକୁ ପ୍ରଥମ ଝଟକା ଲାଗିଛି। ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କ ରୂପରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରଥମ ବଡ଼ ଝଟକା ପାଇଛି। ତାଙ୍କୁ ନାଥ ଏଲିସ୍ ଆଉଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ଅଭିଷେକ ୧୯ ରନ୍ କରି ପାଭିଲିୟନ ଫେରିଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ୧୬ ରନ୍ କରି ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ସ୍କୋର ୪.୨ ଓଭର ପରେ ୩୬/୧ ରହିଛି।

ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନ:

ମିଚେଲ ମାର୍ଶ (ଅଧିନାୟକ), ଟ୍ରାଭିସ୍ ହେଡ୍, ଜୋଶ୍ ଇଙ୍ଗଲିସ୍ (ୱିକେଟକିପର), ଟିମ୍ ଡେଭିଡ୍, ମିଚେଲ ଓୱେନ୍, ମାର୍କସ୍ ଷ୍ଟୋଇନିସ୍, ଜୋଶ୍ ଫିଲିପ୍, ଜାଭିୟର ବାର୍ଟଲେଟ୍, ନାଥନ୍ ଏଲିସ୍, ମାଥ୍ୟୁ କୁହ୍ନେମାନ ଏବଂ ଜୋଶ୍ ହାଜେଲଉଡ୍।

ଭାରତର ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନ:

ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, ଶୁବମାନ ଗିଲ, ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ (ଅଧିନାୟକ), ତିଲକ ବର୍ମା, ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ (ୱିକେଟକିପର), ଶିବମ ଦୁବେ, ଆକ୍ଷର ପଟେଲ, ହର୍ଷିତ ରାଣା, କୁଲଦୀପ ଯାଦବ, ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଏବଂ ଜସପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରା।

ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଭାରତ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୩୨ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଭାରତର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଛି।  ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ  ୨୦ ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଛି, ଯେତେବେଳେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ କେବଳ ୧୧ ଥର ଜିତିଛି। ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ୍ ଡ୍ରରେ ଶେଷ ହୋଇଛି। ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ,ଟି-୨୦ରେ ଭାରତ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିରୋଧରେ ଅଗ୍ରଣୀ ରହିଛି।

