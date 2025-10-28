ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଉନ୍ନତ ପରିବାର ଯୋଜନା ଏବଂ ହ୍ରାସ ପାଉଥିବା ପ୍ରଜନନ ହାର ଯୋଗୁ ଭାରତରେ ଶିଶୁ ଜନସଂଖ୍ୟାରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହ୍ରାସ ଘଟିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି।୨୦୧୧ ମସିହାରେ ମୋଟ ଜନସଂଖ୍ୟାରେ ପିଲାଙ୍କ ଅଂଶ ପ୍ରାୟ ୪୦.୯ ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା, ଯାହା ୨୦୨୬ ସୁଦ୍ଧା ୩୨ ପ୍ରତିଶତକୁ ହ୍ରାସ ପାଇବ।
ସମସ୍ତ ଶିଶୁ ବୟସ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ଶିଶୁଙ୍କ ଅଂଶ ହ୍ରାସ ପାଇବାର ଆକଳନ କରାଯାଇଛି, ୨୦୨୨ ଏବଂ ୨୦୨୩ ରେ ଜନ୍ମହାର ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇବ। ଏନେଇ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ରିପୋର୍ଟରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି।
ଦେଶରେ ଉତ୍ତମ ପରିବାର ନିୟୋଜନ ଏବଂ ପ୍ରଜନନ ହାର ହ୍ରାସ ପାଇବା ଯୋଗୁ ଶିଶୁ ଜନସଂଖ୍ୟା (୦-୧୯ ବର୍ଷ)ରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହ୍ରାସର ସଙ୍କେତ ମିଳିଛି। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ "ଭାରତରେ ଶିଶୁ ୨୦୨୫" ଶୀର୍ଷକ ରିପୋର୍ଟରେ କହିଛି ଯେ ଭାରତର ଆନୁମାନିକ ଜନସଂଖ୍ୟା ଅନୁସାରେ, ୨୦୧୧ ରୁ ୨୦୨୬ ମଧ୍ୟରେ ଶିଶୁ ଜନସଂଖ୍ୟା (୦-୧୯ ବର୍ଷ) ଅନୁପାତରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହ୍ରାସ ଘଟିଛି।
କାହିଁକି କମୁଛି ପିଲାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ?
ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ରିପୋର୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛି ଯେ ଏହା ଭାରତର ଜନସଂଖ୍ୟାରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ସୂଚିତ କରୁଛି, ସମ୍ଭବତଃ ହ୍ରାସ ପାଉଥିବା ପ୍ରଜନନ ହାର ଏବଂ ଉତ୍ତମ ପରିବାର ନିୟୋଜନ ଯୋଗୁ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଦେଶରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ରିପୋର୍ଟରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି।
"ଭାରତରେ ଶିଶୁ ୨୦୨୫" ଶୀର୍ଷକ ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ୦-୪, ୫-୯, ୧୦-୧୪, ଏବଂ ୧୫-୧୯ ସମେତ ସମସ୍ତ ଶିଶୁ ବୟସ ଗୋଷ୍ଠୀର ମୋଟ ଜନସଂଖ୍ୟାର ଅଂଶ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ରିପୋର୍ଟରେ ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ୨୦୨୨ ଏବଂ ୨୦୨୩ରେ ଜନ୍ମହାର ହ୍ରାସ ପାଇବାର ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ, ମୋଟ ଜନ୍ମହାର ପ୍ରତି ୧,୦୦୦ ଜନସଂଖ୍ୟାରେ ୧୮.୪ ଥିଲା। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ, ଏହି ହାର ୨୦.୩ ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଏହା ୧୪.୯ ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା।
ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ୨୦୦୮ ମସିହାରୁ "ଭାରତରେ ଶିଶୁ" ଶୀର୍ଷକ ଆଡ-ହକ୍ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ କରିଆସୁଛି। "ଭାରତରେ ଶିଶୁ ୨୦୨୫" ହେଉଛି ଭାରତରେ ଶିଶୁଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ପ୍ରକାଶିତ ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରକାଶନ। ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅନୁଯାୟୀ, "ଏହି ପ୍ରକାଶନ ଦେଶର ଶିଶୁଙ୍କ କଲ୍ୟାଣର ଏକ ବ୍ୟାପକ ଏବଂ ବିସ୍ତୃତ ବିଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରଦାନ କରେ।
ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ପୁଷ୍ଟିସାର, ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଇତ୍ୟାଦି ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ଯାଞ୍ଚ କରି, ଏହି ପ୍ରକାଶନ ପିଲାମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଅଧିକାର ଏବଂ କଲ୍ୟାଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଥିବା ପ୍ରମାଣ-ଆଧାରିତ ନୀତି ଏବଂ ହସ୍ତକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକୁ ସୂଚିତ କରିବା ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ଏବଂ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରେ।"
"ଭାରତରେ ଶିଶୁ ୨୦୨୫" ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁହାର ହ୍ରାସ ପାଉଛି, ୨୦୧୧ରେ ୪୪ ରୁ ୨୦୨୩ରେ ୨୫। ସ୍କୁଲ ଛାଡିବା ହାର ୨୦୨୨-୨୩ରେ ୧୩.୮ ରୁ ୨୦୨୪-୨୫ରେ ୮.୨କୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ୧୮ ବର୍ଷ ବୟସ ପୂର୍ବରୁ ବିବାହ କରୁଥିବା ୨୦-୨୪ ବର୍ଷ ବୟସର ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରତିଶତ ୨୦୧୫-୧୬ରେ ୨୬.୮ ରୁ ୨୦୧୯-୨୧ରେ ୨୩.୩କୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ୨୦୧୭-୧୮ରେ ମୋଟ ପୋଷ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଥିବା ଶିଶୁଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ୩୯୨୭ରୁ ୨୦୨୪-୨୫ରେ ୪୫୧୫କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।