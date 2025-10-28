ୱାଶିଂଟନ: ଆମେରିକାରେ କଫି ପିଇବା ଏବେ ମହଙ୍ଗା ହେଉଛି। ଅଗଷ୍ଟ ମାସଠାରୁ, ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ୫୦% ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ପ୍ରତି ପାଉଣ୍ଡ $4.38 ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଆମେରିକା ବ୍ରାଜିଲ ଉପରେ ୫୦% ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିଥିଲା, ଯାହା କଫିର ଦରକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲା।
ଶୁଳ୍କ ସହିତ, ବ୍ରାଜିଲ ମରୁଡ଼ି ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ବିନିମୟ ଗୋଦାମରେ ଷ୍ଟକ୍ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ହ୍ରାସ ପାଉଛି। ବ୍ରାଜିଲିୟନ ବିନ୍ସର ଉପଲବ୍ଧତା ରେକର୍ଡ ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଛି।
ସମ୍ପ୍ରତି କଫିର ମୂଲ୍ୟ ବହୁ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି
ବ୍ରାଜିଲ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ୍ କଫି ଉତ୍ପାଦକ। ଗତ ବର୍ଷ ବିଶ୍ୱ କଫି ଉତ୍ପାଦନର ୩୮% ବ୍ରାଜିଲ ଉତ୍ପାଦନ କରିଥିଲା। ଭାରତ ସହିତ, ବ୍ରାଜିଲ ସେହି ଦେଶମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଯେଉଁଠାରେ ଆମେରିକା ସର୍ବାଧିକ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିଛି। ଏହି ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକୀୟ ଦେଶରୁ ଆମେରିକା ସର୍ବାଧିକ ପରିମାଣର କଫି ଏବଂ କମଳା ରସ ଆମଦାନୀ କରିଥାଏ।
ବ୍ରାଜିଲ ହେଉଛି ସେହି କିଛି ଦେଶ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଯାହା ସହିତ ଆମେରିକାର ଟ୍ରେଡ୍ ସରପ୍ଲସ୍ ଅଛି। ତଥାପି, ଆମେରିକା ବ୍ରାଜିଲ ଉପରେ ଭାରୀ ଶୁଳ୍କ ଲଗାଇ ଏହି ବାଣିଜ୍ୟକୁ ଗୁରୁତର ଭାବରେ ବାଧା ଦେଇଛି।
ସର୍ବାଧିକ କଫି ଉତ୍ପାଦନ
ଗତ ବର୍ଷ ବ୍ରାଜିଲ ୬୪.୭ ନିୟୁତ ୬୦ କିଲୋଗ୍ରାମ ବ୍ୟାଗ୍ କଫି ଉତ୍ପାଦନ କରିଥିଲା। ବ୍ରାଜିଲ ପରେ ଭିଏତନାମ ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବାଧିକ କଫି ଉତ୍ପାଦକ। ଗତ ବର୍ଷ, ଭିଏତନାମ ୨୯ ନିୟୁତ ବ୍ୟାଗ୍ କଫି ଉତ୍ପାଦନ କରିଥିଲା, ଯାହା ବିଶ୍ୱ ଉତ୍ପାଦନର ୧୭%।।
ଏହା ପଛକୁ କଲମ୍ବିଆ ୧୩.୨ ନିୟୁତ ବ୍ୟାଗ୍, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ୧୦.୭ ନିୟୁତ ବ୍ୟାଗ୍, ଇଥିଓପିଆ ୧୦.୬୩ ନିୟୁତ ବ୍ୟାଗ୍, ଉଗାଣ୍ଡା ୬.୭ ନିୟୁତ ବ୍ୟାଗ୍, ଭାରତ ୬.୨ ନିୟୁତ ବ୍ୟାଗ୍, ହଣ୍ଡୁରାସ ୫.୫୨ ନିୟୁତ ବ୍ୟାଗ୍, ପେରୁ ୩.୮୮ ନିୟୁତ ବ୍ୟାଗ୍ ଏବଂ ମେକ୍ସିକୋ ୩.୮୭ ନିୟୁତ ବ୍ୟାଗ୍ କଫି ଉତ୍ପାଦନ କରିଥିଲେ।