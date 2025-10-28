ନ୍ୟୁୟର୍କ: ଜାତିସଂଘ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାପ୍ତ ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ, ସୁଦାନର ଏକ ଅର୍ଦ୍ଧସାମରିକ ବାହିନୀ, ଆରଏସଏଫ, ବ୍ରିଟିଶ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲା। ଏହି ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକ ବ୍ରିଟେନରୁ ୟୁଏଇକୁ ବିକ୍ରି କରାଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ଆରଏସଏଫ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଏହି ବିବାଦ ବ୍ରିଟେନର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ରପ୍ତାନି ନୀତି ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଆଇନର ପାଳନ ଉପରେ ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି।
ଜାତିସଂଘ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦ (UNSC) ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାପ୍ତ ତଥ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ସୁଦାନରେ ଚାଲିଥିବା ଗୃହଯୁଦ୍ଧରେ ବ୍ରିଟିଶ ନିର୍ମିତ ସାମରିକ ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ଏହି ଉପକରଣ ଗଣହତ୍ୟା ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ ଅପରାଧର ଅଭିଯୁକ୍ତ ଏକ ଅର୍ଦ୍ଧସାମରିକ ଗୋଷ୍ଠୀ ରାପିଡ୍ ସପୋର୍ଟ ଫୋର୍ସ (RSF) ପାଖରେ ମିଳିଥିଲା। ସୁଦାନ ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀ (SAF) ଏବଂ ରାପିଡ୍ ସପୋର୍ଟ ଫୋର୍ସ (RSF) ମଧ୍ୟରେ ଏପ୍ରିଲ ୨୦୨୩ରେ ସଂଘର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା।
ଏହି ତଥ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ସୁଦାନର ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ବ୍ରିଟିଶ ନିର୍ମିତ ଛୋଟ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଟାର୍ଗେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ ଏବଂ ସଶସ୍ତ୍ର ଯାନ ଇଞ୍ଜିନଗୁଡ଼ିକ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି ଯେ, ଏହି ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକ ବ୍ରିଟେନରୁ ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସ (UAE)କୁ ବିକ୍ରି କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରେ UAE ଦ୍ୱାରା RSFକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ UAE ଏହି ଅଭିଯୋଗକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଛି।
୩ ବର୍ଷରେ ୧.୫ ଲକ୍ଷ ନରସଂହାର
SAF-RSF ସଂଘର୍ଷ ଏବେ ତୃତୀୟ ବର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ପ୍ରାୟ ୧୫୦,୦୦୦ ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି, ୧୨ ନିୟୁତ ଲୋକ ଭିଟାମାଟି ଛାଡିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ ୨୫ ନିୟୁତ ଲୋକ କ୍ଷୁଧା ଏବଂ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି। RSF ଏବଂ ସୁଦାନୀ ସେନା ଉପରେ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବା ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ ଅପରାଧ କରିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି।
ଜୁନ୍ ୨୦୨୪ ଏବଂ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୫ ତାରିଖର ଏହି ଦୁଇଟି ରିପୋର୍ଟ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦରେ ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ UAE RSFକୁ ବ୍ରିଟିଶ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଯୋଗାଇ ଦେଉଛି। ରିପୋର୍ଟଗୁଡ଼ିକରେ ସୁଦାନର ରାଜଧାନୀ ଖାର୍ତୁମ୍ ଏବଂ ନିକଟସ୍ଥ ଓମଡୁରମାନ ସହରରେ ଉଠାଯାଇଥିବା ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକ ମିଲିଟେକ୍ ନାମକ ଏକ ବ୍ରିଟିଶ କମ୍ପାନିର ଲେବଲ୍ ରହିଛି। ଯାହା ଛୋଟ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ତାଲିମ ଏବଂ ଟାର୍ଗେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ ନିର୍ମାଣ କରିଥାଏ।
ପ୍ରମାଣ ପାଇବାର ମାତ୍ର ୩ ମାସ ପରେ ଲାଇସେନ୍ସ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା
ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କ ରେକର୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ, ଜାନୁଆରି ୨୦୧୫ ରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୪ମଧ୍ୟରେ UAEକୁ ସାମରିକ ତାଲିମ ଉପକରଣ ରପ୍ତାନି କରିବା ପାଇଁ ୨୬ଟି ଲାଇସେନ୍ସ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। Militec ସମେତ ଚଉଦଟି କମ୍ପାନି ଏଥିରେ ସାମିଲ ଥିଲେ। କେଉଁ କମ୍ପାନି କେଉଁ ଲାଇସେନ୍ସ ପାଇଛି ତାହା ସରକାର ପ୍ରକାଶ କରି ନଥିଲେ।
ସବୁଠାରୁ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ହେଉଛି, ଜାତିସଂଘ ଏହାର ପ୍ରମାଣ ୨୭ ସେପ୍ଟେମ୍ବର, ୨୦୨୪ ରେ ପାଇଥିଲା। ମାତ୍ର ତିନି ମାସ ପରେ, ୟୁକେ ସମାନ ଉପକରଣ ପାଇଁ ୟୁଏଇକୁ ଏକ "ଖୋଲା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ରପ୍ତାନି ଲାଇସେନ୍ସ" ଜାରି କରିଥିଲା। ଏହି ଲାଇସେନ୍ସରେ ସାମଗ୍ରୀର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ବ୍ୟବହାର ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ରପ୍ତାନି ସୀମା ନାହିଁ।
ବ୍ରିଟିଶ ଆଇନ ଅବୈଧ ବ୍ୟବହାରକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ ନାହିଁ
ବ୍ରିଟିଶ ଆଇନ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛି ଯେ, ଯଦି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରର ଅପବ୍ୟବହାର କିମ୍ବା ବେଆଇନ ବ୍ୟବହାରର ବିପଦ ଥାଏ, ତେବେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ରପ୍ତାନି କରାଯିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। ୟୁଏଇ ଲିବିୟା ଏବଂ ୟେମେନ ଭଳି ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ପରିବହନ କରିବାର ଇତିହାସ ରଖିଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଜାତିସଂଘ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଜାରି ରହିଛି।
ସୁଦାନରେ ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବ୍ରିଟିଶ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା କିମ୍ବା ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର ନ ହେବା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ରିଟେନରେ ରହୁଥିବା ଦାରଫୁର ବଂଶୋଦ୍ଭବ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣାର ସ୍ୱାଧୀନ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଛନ୍ତି।