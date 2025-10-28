ବେଜିଂ/ୱାଶିଂଟନ: ଦକ୍ଷିଣ ଚୀନ୍ ସାଗରରେ ପୃଥକ ଅପରେସନ ସମୟରେ ୩୦ ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇଟି ଆମେରିକୀୟ ନୌସେନା ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ଚୀନ୍ କହିଛି ଯେ, ଏକ ସାମରିକ ଅଭ୍ୟାସ ସମୟରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଆମେରିକୀୟ ନୌସେନା ଭୂରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୁର୍ଘଟଣାର କାରଣ ଖୋଜିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ତେବେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ନେଇ ଏହାକୁ ତୃତୀୟ ବିଶ୍ବଯୁଦ୍ଧର ପଦଧ୍ବନୀ ଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି।
ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଦକ୍ଷିଣ ଚୀନ୍ ସାଗରରେ ବିମାନଗୁଡ଼ିକ କ’ଣ କରୁଥିଲେ ?
ରବିବାର ଦିନ ଦକ୍ଷିଣ ଚୀନ୍ ସାଗରରେ ୩୦ ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ପୃଥକ ପୃଥକ ଘଟଣାରେ ଦୁଇଟି ଆମେରିକୀୟ ନୌସେନା ବିମାନ MH-60R ସିହକ୍ ହେଲିକପ୍ଟର ଏବଂ ଏକ F/A-18F ସୁପର ହର୍ନେଟ୍ ଲଢୁଆ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ଯାହାକୁ ନେଇ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ଆମେରିକୀୟ ନୌସେନା ଦୁର୍ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଭୂରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଦକ୍ଷିଣ ଚୀନ୍ ସାଗରରେ ବିମାନଗୁଡ଼ିକ କ’ଣ କରୁଥିଲେ ତାହା ପ୍ରକାଶ କରିନାହିଁ। ତଥାପି, ସୋମବାର ଦିନ ଚୀନ୍ ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି ଯେ, ଏକ ସାମରିକ ଅଭ୍ୟାସ ସମୟରେ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ:Zero enrolment in 8,000 schools: ଦେଶର ୮,୦୦୦ ସ୍କୁଲରେ ଶୂନ ନାମଲେଖା, ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି ୨୦ ହଜାର ଶିକ୍ଷକ
ରଏଟର୍ସ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଚୀନ୍ର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି, ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଆମେ ଆମେରିକାକୁ ମାନବିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ରହିଛୁ। ମୁଖପାତ୍ର ଗୁଓ ଜିଆକୁନ ସୋମବାର ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଏହା ସୂଚିତ କରିଛନ୍ତି। ଦୁର୍ଘଟଣାର କାରଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ଆମେରିକୀୟ ନୌସେନା ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି।
ନୌସେନାର ସବୁଠାରୁ ପୁରୁଣା ବିମାନ ବାହକ ଏବଂ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ଯୁଦ୍ଧଜାହାଜ ୟୁଏସଏସ ନିମିଜ୍ ଦକ୍ଷିଣ ଚୀନ୍ ସାଗରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଏହି ଅଞ୍ଚଳ କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ବିବାଦ ଏବଂ ଭୂ-ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବେଶ୍ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରବଣ।
ଆମେରିକା ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରୀୟ ନୌବାହିନୀ ଅନୁଯାୟୀ, "ବ୍ୟାଟଲ୍ କ୍ୟାଟ୍ସ" ନାମରେ ଜଣାଶୁଣା ହେଲିକପ୍ଟର ମାରିଟାଇମ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ସ୍କ୍ବାଡ୍ରନ୍ ୭୩ ପାଇଁ ନିୟୋଜିତ MH-60R ସିହକ୍ ହେଲିକପ୍ଟରଟି ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ ୨:୪୫ (ସ୍ଥାନୀୟ ସମୟ) ସମୟରେ USS ନିମିଜ୍ ରୁ ନିୟମିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା। ହେଲିକପ୍ଟରରେ ତିନି ଜଣ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ସଫଳତାର ସହ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ।
ପ୍ରାୟ ୩୦ ମିନିଟ୍ ପରେ, ଅପରାହ୍ନ ୩:୧୫ରେ, ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଫାଇଟର୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ରନ୍ ୨୨ ର ଏକ F/A-18F ସୁପର ହର୍ନେଟ୍, ଯାହାକୁ "ଫାଇଟିଂ ରେଡକକ୍ସ" ଡାକନାମ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ନିୟମିତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ ଏହା ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଜେଟ୍ରେ ଥିବା ଦୁଇ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିଥିଲେ ଏବଂ କ୍ୟାରିଅର୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ୧୧ ର ସନ୍ଧାନ ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର ଦଳ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ୟାସିଫିକ୍ ଫ୍ଲିଟ୍ ରିପୋର୍ଟ କରିଛି ଯେ, ଉଭୟ ଘଟଣାର ସମସ୍ତ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର ପରେ ସ୍ଥିର ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି।
ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଯୁଦ୍ଧଜାହାଜ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଏବଂ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେବାରେ ଥିବା ସବୁଠାରୁ ପୁରୁଣା ଆମେରିକୀୟ ବିମାନ ବାହକ ୟୁଏସଏସ ନିମିଜ୍ ୨୦୨୬ ମସିହାରେ ଅବସର ନେବାକୁ ଯାଉଛି।
ଦକ୍ଷିଣ ଚୀନ୍ ସାଗରରେ ଦୁର୍ଘଟଣା କାହିଁକି ସନ୍ଦେହଜନକ ?
ଦକ୍ଷିଣ ଚୀନ୍ ସାଗର ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଭୂରାଜନୈତିକ ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁଠାରେ ଚୀନ୍ କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ଦାବି ଜାହିର କରୁଛି। ଏକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କୋର୍ଟ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଅଧିକାଂଶ ଅଂଶ ଉପରେ ବେଜିଂର ମାଲିକାନାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥିବା ରାୟ ସତ୍ତ୍ୱେ। ଗତ ଦୁଇ ଦଶନ୍ଧି ଧରି, ଚୀନ୍ ସମୁଦ୍ର ପାର ହୋଇ ସାମରିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ନିର୍ମାଣ କରି ନିଜର ଦାବିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିଛି, ଯାହା ଏହି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଜଳସୀମାରେ ନୌଚାଳନା ସ୍ୱାଧୀନତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେରିକାର ପ୍ରୟାସକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଛି।
ସିଏନଏନ କହିଛି ଯେ, ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମେରିକୀୟ ନୌସେନାର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଚୀନର ସାମୁଦ୍ରିକ ପ୍ରସାରକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବ୍ୟାପକ ରଣନୀତିର ଅଂଶ।
ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ଏକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସମୟରେ ଘଟିଛି, ଯାହା ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ୍ଙ୍କ ଆସିଆନ ମାଲେସିଆ ଗସ୍ତ ସହିତ ମେଳ ଖାଉଛି , ଯେଉଁଠାରେ ସେ ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଚୀନ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କୁ ଭେଟିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।
ସିଏନଏନ ଅନୁଯାୟୀ, ଆମେରିକା ଏବଂ ଚୀନ୍ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ସମ୍ପ୍ରତି ତିକ୍ତ ହୋଇଛି। ଯଦିଓ ରବିବାର ଟ୍ରେଜେରୀ ସଚିବ ସ୍କଟ୍ ବେସେଣ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିବା ଏକ ଫ୍ରେମୱାର୍କ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିନାମା ଆଲୋଚନା ପୂର୍ବରୁ ଉତ୍ତେଜନାକୁ କମ କରିପାରେ।
ଏହି ଘଟଣା ୨୦୨୫ ମସିହାର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଲୋହିତ ସାଗରରେ ଏକ ସୁପର ହର୍ନେଟ୍ ଜେଟ୍ ହରାଇବା ପରେ ଘଟିଛି।
ଆମର ଫାଇଟର ଜେଟ୍, ନୌସେନା ଚପର୍ ଦୁର୍ଘଟଣାର କାରଣ କ’ଣ?
ନୌସେନା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଘଟଣାର କାରଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିନାହିଁ, ଏବଂ ଉଭୟ ଘଟଣାର ପରିସ୍ଥିତି ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି।
ଦୁଇଟି ଦୁର୍ଘଟଣାର ନିକଟତର ସମୟ ବିଷୟରେ ଅନେକ ଲୋକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ସଂଯୋଗବଶତଃ କିମ୍ବା "ବାହ୍ୟ କାରଣ" ଯୋଗୁ ହୋଇଥିଲା କି ନାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ ଅନୁମାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି।
ଦକ୍ଷିଣ ଚୀନ୍ ସାଗରରେ ଏହି ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ଘଟିଥିବାରୁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଭୁଲ ଖେଳ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି, ଯଦିଓ ଏପରି ଦାବିକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇନାହିଁ। F/A-18 ସୁପର ହର୍ନେଟର ମୂଲ୍ୟ $60 ନିୟୁତରୁ ଅଧିକ ।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ:Second wife's Children also entitled to inherit: ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସନ୍ତାନ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହେବାକୁ ହକ୍ଦାର: ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, MH-60R Seahawk ହେଉଛି ଏକ ବହୁମୁଖୀ ହେଲିକପ୍ଟର ଯାହା ବୁଡ଼ାଜାହାଜ ବିରୋଧୀ ଯୁଦ୍ଧ, ସନ୍ଧାନ ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମିଶନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ F/A-18F ସୁପର ହର୍ନେଟ୍ ହେଉଛି ଏକ ବହୁମୁଖୀ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ଯାହାକୁ ବାୟୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠତା ଏବଂ ଆକ୍ରମଣ ମିଶନ ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି। ଉଭୟ ବିମାନକୁ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତ ସିଷ୍ଟମକୁ କଠୋର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଏବଂ ତଦାରଖ ଆବଶ୍ୟକ।