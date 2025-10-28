ଅଲୱାର: ଓଡ଼ିଶାରେ କାର୍ତ୍ତିକ ଯୋଗୁଁ ବିଭିନ୍ନ ପନିପରିବା ଦର ଚଢା ରହିଛି । ସେହିପରି ବାତ୍ୟା ମନ୍ଥା ଆସିବା ପରେ ଆଳୁ ପିଆଜ ଦର ବି ବଢିଚାଲିଛି । କିନ୍ତୁ ରାଜସ୍ଥାନରେ ପିଆଜ ଦର ଏତେ ଶସ୍ତା ହୋଇଯାଇଛି ଯେ ଚାଷୀମାନେ କ୍ବିଣ୍ଟାଲ କ୍ବିଣ୍ଟାଲ ପିଆଜ (Onion) ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି ।
ରାଜସ୍ଥାନର ଅଲୱାର ଜିଲ୍ଲାର ରାଜଗଡ଼ ଉପଖଣ୍ଡରୁ ଏକ ଦୁଃଖଦ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯାହା ଚାଷୀଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ଚାନ୍ଦପୁରା ଗାଁରେ, ଜଣେ ଚାଷୀ ପିଆଜ ମୂଲ୍ୟ କମ ଏବଂ ପଚିଯିବା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କର କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ନଦୀରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ଚାଷୀ ଚାନ୍ଦପୁରା ଏବଂ ପୁଙ୍ଖାର ମଧ୍ୟରେ ନଦୀରେ ପ୍ରାୟ ତିନିରୁ ଚାରି ଟ୍ରଲି ପିଆଜ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ, ଯାହା ଗାଁରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।
ଚାଷୀ ସୁରେଶ ଚାନ୍ଦ ମୀନା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ବର୍ଷ ତାଙ୍କର ପିଆଜ ଅମଳ ବହୁତ ବଢ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ମଣ୍ଡିରେ କୌଣସି କ୍ରେତା ନାହାଁନ୍ତି। ପରିସ୍ଥିତି ଏପରି ହୋଇଛି ଯେ ସେ ଖର୍ଚ୍ଚର ଅଧା ମଧ୍ୟ ପାଉନାହାଁନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ପିଆଜ ପଚିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ଯାହା ଫଳରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧିକ ସମୟ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଏହାପରେ ସେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଫସଲକୁ ନଦୀରେ ଫିଙ୍ଗିଦେଇଥିଲେ। ଚାଷୀ କହିଥିଲେ, "ଗୋଟିଏ ବିଘା ଚାଷର ଖର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରାୟ ପଚାଶ ହଜାର ଟଙ୍କା, କିନ୍ତୁ ବଜାର ମୂଲ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ସେ ପିଆଜକୁ କ୍ଷେତରେ ପଚିବାକୁ ଦେବା ଅପେକ୍ଷା ନଦୀରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେବା ଭଲ ବୋଲି ଭାବିଲି।"
