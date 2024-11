ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ପିଏମ୍ ବିଦ୍ୟାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଜନାକୁ ମଞ୍ଜୁର କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନାରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ନାମ ଲେଖାଉଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ବନ୍ଧକ ଅବା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ବିନା ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକ ପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସୂଚନା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।

A big boost to making education more accessible.



The Cabinet has approved the PM-Vidyalaxmi scheme to support youngsters with quality education. It is a significant step towards empowering the Yuva Shakti and building a brighter future for our nation. https://t.co/8DpWWktAeG — Narendra Modi (@narendramodi) November 6, 2024

ପିଏମ୍ ବିଦ୍ୟାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାର୍ଷିକ ୧୦୦,୦୦୦ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଅଧ୍ୟୟନ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଋଣ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ବାର୍ଷିକ ଆୟ ୮ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିବା ପରିବାରର ପିଲାମାନେ ୧୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଣ ଉପରେ ତିନି ପ୍ରତିଶତ ସୁଧ ସବସିଡି ପାଇବେ। ଏଥିସହ, ପରିବାରର ଆୟ ୪.୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଧ ଛାଡ୍ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। #WATCH | Delhi: Union Minister Ashwini Vaishnaw says, "Today, the cabinet approved PM Vidyalaxmi scheme. This scheme empowers the youth and the middle class. This scheme will ensure no meritorious student is denied higher education due to financial constraints. Under this scheme,… pic.twitter.com/9Y1G7lsTU1 — ANI (@ANI) November 6, 2024

ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଯୋଗୁ କୌଣସି ଯୋଗ୍ୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଶିକ୍ଷାରେ ଯେପରି ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ନ ହେବ ସେଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ସରକାର ଏହି ଯୋଜନା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା ପାଇଁ ପିଏମ୍ ବିଦ୍ୟାଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୋର୍ଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଋଣ ଆବେଦନ, ଅନୁମୋଦନ ଏବଂ ବିତରଣ ପରିଚାଳନା କରାଯିବ।

#WATCH | Delhi: Union Education Minister Dharmendra Pradhan said, "Today in the cabinet, an important proposal of the education department has been approved by the Prime Minister. This is the Pradhan Mantri Vidyalaxmi Yojana under which loans up to Rs 10 lakhs will be given to 1… pic.twitter.com/ksD9yNIgkU — ANI (@ANI) November 6, 2024

ପ୍ରତିବର୍ଷ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଏହି ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଯୋଗ୍ୟ ଉଚ୍ଚମାନର ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକର ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ଏହି ତାଲିକାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ରାଙ୍କିଙ୍ଗ୍ ଫ୍ରେମୱାର୍କ (ଏନଆଇଆରଏଫ) ର ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗରେ ସ୍ଥାନିତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ୧୦୦ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ରାଜ୍ୟ କିମ୍ବା କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ସରକାରଙ୍କ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ୨୦୦ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବ।

Under the leadership of PM Shri @narendramodi ji, the Cabinet has approved the PM-Vidyalaxmi scheme with an outlay of ₹3,600 crore to provide financial support to meritorious students.#CabinetDecisions #PMVidyalaxmi pic.twitter.com/Ac93VGOb1O — Mohan Charan Majhi (@MohanMOdisha) November 6, 2024

୭.୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଣ ପାଇଁ, ୭୫% ବକେୟା ବାଲାନ୍ସର ଏକ କ୍ରେଡିଟ୍ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ଋଣଦାତାଙ୍କ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ବଢ଼ା‌ଇବ ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପାଇବା ସହଜ ହେବ।

