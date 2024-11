ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପିଲାମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ବୋର୍ଡ(ସିବିଏସ୍ଇ) ଏକ ବଡ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ରାଜସ୍ଥାନର ୨୧ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା। ସେସବୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ କ୍ରମାଗତ ଅଭିଯୋଗ ମିଳିଥିଲା। ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଡମି କ୍ଲାସ୍ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଅଭିଯୋଗ ମିଳିବା ପରେ ସିବିଏସ୍ଇ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକର ଯାଞ୍ଚ୍ କରାଯାଇ କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି।

ସିବିଏସ୍‌ଇ ମାନ୍ୟତା ରଦ୍ଦ ହୋଇଥିବା ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକର ତାଲିକାକୁ ନିଜର ଅଫିସିଆଲ୍ ସାଇଟରେ ସେୟାର କରିଛି। ଏହା ସହିତ ଡାଉନଗ୍ରେଡ୍ ହୋଇଥିବା ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକର ତାଲିକା ସେୟାର କରିଛି।

ମାନ୍ୟତା ରଦ୍ଦ ହୋଇଥିବା ବିଦ୍ୟାଳୟ

https://www.cbse.gov.in/cbsenew/disaffiliated.html

୧-ଖେମୋ ଦେବୀ ପବ୍ଲିକ୍ ସ୍କୁଲ୍ ନରେଲା, ଦିଲ୍ଲୀ

୨-ବିବେକାନନ୍ଦ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ନରେଲା ଦିଲ୍ଲୀ

୩-ସନ୍ଥ ଜ୍ଞାନେଶ୍ବର ମଡେଲ ସ୍କୁଲ, ଆଲିପୁର ଦିଲ୍ଲୀ

୪-ପିଡି ମଡେଲ୍ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ସୁଲତାନପୁରୀ ରୋଡ୍ ଦିଲ୍ଲୀ

୫- ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ପବ୍ଲିକ୍ ସ୍କୁଲ୍, କଞ୍ଜୱାଲ୍, ଦିଲ୍ଲୀ

୬- ରାହୁଲ ପବ୍ଲିକ୍ ସ୍କୁଲ୍, ରାଜୀବ ନଗର ଏକ୍ସଟେନସନ୍, ଦିଲ୍ଲୀ

୭-ଭାରତୀ ବିଦ୍ୟା ନିକେତନ ପବ୍ଲିକ୍ ସ୍କୁଲ୍, ଚାନ୍ଦ ବିହାର ଦିଲ୍ଲୀ

୮-ୟୁଏସ୍‌ଏମ୍‌ ପବ୍ଲିକ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ନାଙ୍ଗଲୋଇ ଦିଲ୍ଲୀ

୯-ଆରଡି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ବାପରୋଲା, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ

୧୦-ହୀରା ଲାଲ ପବ୍ଲିକ୍ ସ୍କୁଲ୍, ମଦନପୁର ଡବାସ୍, ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଲ୍ଲୀ

୧୧-ବି.ଆର.ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ମୁଙ୍ଗେଶପୁର, ଦିଲ୍ଲୀ

୧୨-ଏସ.ଜି.ଏନ.ପବ୍ଲିକ୍ ସ୍କୁଲ୍, ନାଙ୍ଗଲୋଇ, ଦିଲ୍ଲୀ

୧୩- ଏମ.ଡି. ମେମୋରିଆଲ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ସ୍କୁଲ୍, ନାଙ୍ଗଲୋଇ ଦିଲ୍ଲୀ

୧୪-ହଂସରାଜ ମଡେଲ ସ୍କୁଲ, ରୋହିଣୀ ସେକ୍ଟର-୨୧, ଦିଲ୍ଲୀ

୧୫- କେ.ଆର.ଡି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଧନସା ରୋଡ୍, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ

୧୬-ଏମ.ଆର. ଭାରତୀ ମଡେଲ୍ ଏସଆର ଏସଇସି ବିଦ୍ୟାଳୟ, ମୁଣ୍ଡକା

୧୭- ପ୍ରିନ୍ସ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ,ସିକର,ରାଜସ୍ଥାନ

୧୮-ଲର୍ଡ ବୁଦ୍ଧ ପବ୍ଲିକ୍ ସ୍କୁଲ୍, କୋଟା, ରାଜସ୍ଥାନ

୧୯-ଏଲବିଏସ କନଭେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲ, କୋଟା, ରାଜସ୍ଥାନ

୨୦- ଶିବ ଜ୍ୟୋତି କନଭେଣ୍ଟ ସିନିୟର ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ, କୋଟା, ରାଜସ୍ଥାନ

୨୧-ବିଦ୍ୟା ଭାରତୀ ପବ୍ଲିକ୍ ସ୍କୁଲ୍, ସିକର୍ ରାଜସ୍ଥାନ

