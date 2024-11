ଜେନେଭା: ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ସାଧାରଣ ସଭାରେ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ତଥା ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ରାଜୀବ ଶୁକ୍ଲା ପାକିସ୍ତାନକୁ କଡ଼ା ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ, ପାକିସ୍ତାନୀ ପ୍ରତିନିଧୀ ପୁଣିଥରେ ଜାତିସଂଘ ସାଧାରଣ ସଭା ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ବ୍ୟବହାର କରି କଶ୍ମୀର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରଚାର ଏବଂ ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର ତଥ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲେ।

ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କଂଗ୍ରେସ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜମ୍ମୁ-କଶ୍ମୀରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ନିର୍ବାଚନ ପାକିସ୍ତାନର ମିଥ୍ୟା ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଉତ୍ତର ଅଟେ। ରାଜ୍ୟରେ ନିର୍ବାଚନରେ ​​ରେକର୍ଡ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସରକାରକୁ ନିର୍ବାଚିତ କରିଥିଲେ। କୌଣସି ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର ସୂଚନା ଏବଂ ପ୍ରଚାର ବାସ୍ତବତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବ ନାହିଁ ।

ଜାତିସଂଘ ସାଧାରଣ ସଭାରେ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପାକିସ୍ତାନର ଏକ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ପୁଣି ଥରେ ଏହି ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ମିଥ୍ୟା ଏବଂ ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ପ୍ରସାରଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଚାର ଏବଂ ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ଏହି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରତିନିଧୀଙ୍କ ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି । ପାକିସ୍ତାନୀ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ସମାନ ମାନଦଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା ମାପନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଭିନ୍ନ ଭାବରେ କାମ କରେ।

ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ୧୬ ଅକ୍ଟୋବରରେ ଜମ୍ମୁ-କଶ୍ମୀରରେ ନୂତନ ସରକାର ଶପଥ ନେଇଛନ୍ତି। ଓମାର ଅବଦୁଲ୍ଲା ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ କଂଗ୍ରେସ ସମର୍ଥିତ ଏକ ନ୍ୟାସନାଲ କନଫରେନ୍ସ ସରକାର ଅଛନ୍ତି। ବିଜେପି ବିରୋଧ ଦଳ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି।

#WATCH | At the General Debate of the Fourth Committee of UNGA, Rajya Sabha MP Rajeev Shukla, says, " A delegation has yet again used this august forum for peddling lies and falsehood. It is habitual for this delegation to resort to disinformation and misinformation including in… pic.twitter.com/WgRpPr7J84