କୋଲକାତା: କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଖୁସି ଖବର ଅଛି। ଆଫ୍ରୋ-ଏସିଆ କପ୍ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ। ଆଫ୍ରିକୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ (ଏସିଏ) ଗତ ଶନିବାର ଏହାର ବାର୍ଷିକ ବୈଠକ କରି ୬ ଜଣିଆ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ କମିଟି ଗଠନ କରିଛି। ​​ଯେଉଁମାନେ ଏସୀୟ ଏବଂ ଆଫ୍ରିକୀୟ କ୍ରିକେଟରଙ୍କୁ ଅଧିକ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ।

ଏହି କମିଟି ଅନ୍ୟ ଦେଶର କ୍ରିକେଟ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ମହାଦେଶ ମଧ୍ୟରେ କ୍ରିକେଟ୍ ଟୁର୍ନାମେଣ୍ଟ ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ଜୋର୍ ଦେବ।

ଆଫ୍ରୋ-ଏସିଆ କପରେ ଏସିଆ ଏକାଦଶ ଏବଂ ଆଫ୍ରିକା ଏକାଦଶ ଦଳ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥ‌ାନ୍ତି। ଏହି ଟୁର୍ନାମେଣ୍ଟ ପ୍ରଥମେ ୨୦୦୫ରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ଏହା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବାବେଳେ ୨୦୦୭ରେ ଏହା ଭାରତ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା।

ଏହାର ତୃତୀୟ ସଂସ୍କରଣ ୨୦୦୯ରେ କେନିଆରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେହି ବର୍ଷ ଆଫ୍ରୋ-ଏସିଆ କପ୍ ଖେଳାଯାଇ ପାରିଲା ନାହିଁ।

ଇଏସପିଏନ କ୍ରିକିଇନଫୋ ଅନୁଯାୟୀ, ଏସିଏର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଟାଭେଙ୍ଗା ମୁକୁଲାନି ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, କ୍ରିକେଟରେ ଅଧିକ ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଇବା ବ୍ୟତୀତ ଆଫ୍ରୋ-ଏସିଆ କପ୍ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ମୁକୁଲାନି କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ଏସିଆ କ୍ରିକେଟ୍ ପରିଷଦ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଛୁ ଏବଂ ଆଫ୍ରିକୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଛୁ। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଫ୍ରୋ-ଏସିଆ କପ୍ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ କରିବା ସପକ୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି।

Return of the AFRO-ASIA Cup? 👀 Cricbuzz understands that negotiations began a couple of years ago, with Jay Shah being open to the idea of reviving the tournament. @vijaymirror with more info - https://t.co/nizQquF1Od pic.twitter.com/Ukc2UuF0y6

୨୦୦୫ରେ ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ୧-୧ ରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ବିରେନ୍ଦ୍ର ସେହ୍ବ‌ାଗ, ସହିଦ ଆଫ୍ରିଦି ଏବଂ ସନଥ ଜୟସୁରିଆ ଏକାଠି ଖେଳୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ୨୦୦୭ରେ, ଏସିଆ ଏକାଦଶ ଆଫ୍ରିକା ଏକାଦଶକୁ ୩-୦ରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା । ସେଥିରେ ଶୋଏବ ଅଖତର, ଏମଏସ ଧୋନି, ଜାହିର ଖାନ ଏବଂ ମହମ୍ମଦ ଆସିଫଙ୍କ ଭଳି ଖେଳାଳି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ।

Jay Shah wants to develop the game of cricket in the continent of Africa. Shah wants to revive the Afro-Asian Project, which first started in the year 2005 but was closed four years later.



