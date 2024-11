କୋଲକାତା: ବିଶ୍ୱ ଟେଷ୍ଟ ଚାମ୍ପିୟନଶିପ ଫାଇନାଲ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତୀୟ ଦଳର ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ଫାଇନାଲର ରାସ୍ତା ଆଉ ସହଜ ନାହିଁ। ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ପରାଜୟ ପରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ଆଗାମୀ ରାସ୍ତା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡିଛି। ଭାରତୀୟ ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଡର-ଗାଭାସ୍କର ଟ୍ରଫିରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ଭେଟିବ। ଯେଉଁଥି ପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗସ୍ତ କରିବ।

ନିଜ ଘରେ ଏକ ଅପମାନଜନକ ପରାଜୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ପରେ ଭାରତୀୟ ଦଳର ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ବର୍ଡର-ଗାଭାସ୍କର ଟ୍ରଫିର ହ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ହାସଲ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅତି କ୍ଷୀଣ ମନେହୁଏ। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ଭାରତ ଶେଷ ଦୁଇଟି ସିରିଜ୍ ଜିତିଥିଲା। ଯଦି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ବର୍ଡର-ଗାଭାସ୍କର ଟ୍ରଫି ଜିତେ ତେବେ ତିନିଥର ଜିତିବା ଐତିହାସିକ ହେବ। କିନ୍ତୁ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଭାରତକୁ ୩-୦ରେ ପରାସ୍ତ କରିବାର କିଛି ଦିନ ପରେ ଏଭଳି କୌଣସି ସମ୍ଭାବନା ଲାଗୁ ନାହିଁ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି।

Sunil Gavaskar said "If Rohit Sharma is not available to play the first Test against Australia, then India should announce a new captain for the whole series. Rohit can join later as a player"



Do you agree with Sunny G? Isn't he too harsh on him? 🇮🇳😭😭pic.twitter.com/DdYq5kRRUX