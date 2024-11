ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତ ଦ୍ବାରା ମୋଷ୍ଟ ୱାଣ୍ଟେଡ ଘୋଷିତ ହୋଇଥିବା ବହୁ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନ ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଥିବା କାନାଡାରେ ହିନ୍ଦୁ ମନ୍ଦିରକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଇଛି। ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଉଛି। ଭାରତୀୟ କୂଟନୀତିଜ୍ଞଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଛି।

Advertisment

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜଷ୍ଟିନ ଟ୍ରୁଡୋ ସରକାର ଭାରତୀୟ କୂଟନୀତିଜ୍ଞଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଗୁପ୍ତଚରୀ କରୁଛନ୍ତି । କାନାଡାର ଆତଙ୍କବାଦୀ ହରଦୀପ୍ ସିଂ ନିଜ୍ଜରଙ୍କ ହତ୍ୟା ପରେ ଟ୍ରୁଡୋ ଭାରତ ବିରୋଧରେ ଗୁରୁବତର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି। ସେବେଠାରୁ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ ହେବାରୋ ଲାଗିଛି।

ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ରୁଡୋ ସରକାରଙ୍କ ସମର୍ଥିତ ଗୁଣ୍ଡା ଏବଂ ହିଂସାକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିନ୍ଦୁ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରେଖା ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଟ୍ରୁଡୋଙ୍କ ଭିତ୍ତିହୀନ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଏଥର କାନାଡା ସରକାରଙ୍କୁ 'ନ୍ୟାୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା' ଏବଂ ଆଇନର ନିୟମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି।

ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍। ଜୟଶଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଉପରେ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରମଣକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚିନ୍ତାଜନକ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ କ‌ୌଣସି ପ୍ରମାଣ ବିନା କାନାଡା ଅଭିଯୋଗ କରିବାର ଏକ ଢାଞ୍ଚା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ବିବୃତିରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ଭାରତର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଏବଂ କାନାଡାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜ ଭାଷାରେ ଉତ୍ତର ଦିଆଯିବ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ମନ୍ଦିର ଉପରେ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରମଣକୁ ଜୟଶଙ୍କର ଉଦବେଗଜନକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ରାଜଧାନୀ କାନବେରାଠାରେ ସେ ଏହା କହିଛନ୍ତି।

ଏହାପୂର୍ବରୁ ସୋମବାର ଦିନ ଜଷ୍ଟିନ୍ ଟ୍ରୁଡୋ ସରକାରଙ୍କୁ କାନାଡାର ହିନ୍ଦୁ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରମଣ ତଥା ଭାରତୀୟ କୂଟନୀତିଜ୍ଞଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରିବାର ପ୍ରୟାସ ଉପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଏକ୍ସରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, 'ମୁଁ କାନାଡାର ଏକ ହିନ୍ଦୁ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ହୋଇଥିବା ସୁଚିନ୍ତିତ ଆକ୍ରମଣକୁ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରୁଛି। ଆମର କୂଟନୀତିଜ୍ଞମାନଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରିବାର ପ୍ରୟାସ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଭାବରେ ନିନ୍ଦନୀୟ। ଏଭଳି ହିଂସା କାର୍ଯ୍ୟ ଭାରତର ସଂକଳ୍ପକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ କାନାଡା ସରକାର ନ୍ୟାୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବେ ଏବଂ ଆଇନର ନିୟମ ବଜାୟ ରଖିବେ।

I strongly condemn the deliberate attack on a Hindu temple in Canada. Equally appalling are the cowardly attempts to intimidate our diplomats. Such acts of violence will never weaken India’s resolve. We expect the Canadian government to ensure justice and uphold the rule of law. — Narendra Modi (@narendramodi) November 4, 2024

ଏହା ପୂର୍ବରୁ ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ ଜୟଶଙ୍କର ଭାରତୀୟ କୂଟନୀତିଜ୍ଞଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ପ୍ରସଙ୍ଗ କାନାଡାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରମାଣ ନ ଦେଇ କାନାଡା ଅଭିଯୋଗ କରିବାର ଏକ ଢାଞ୍ଚା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ଜୟଶଙ୍କର କହିଛନ୍ତି, ଭାରତୀୟ କୂଟନୀତିଜ୍ଞଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖାଯାଉଛି ଯାହା ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ। କାନାଡାରେ ଉଗ୍ରବାଦୀ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ରାଜନୈତିକ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଉଛି।

#WATCH | Canberra, Australia: On the attack on Hindu temple in Canada, External Affairs Minister Dr S Jaishankar says, " What happened yesterday at the Hindu temple in Canada was deeply concerning...you should have seen the statement by our official spokesperson and also the… pic.twitter.com/DvbeRmUb0u — ANI (@ANI) November 5, 2024

ଯେପରି ଜଷ୍ଟିନ ଟ୍ରୁଡୋ ସରକାର ବିନା ଲଜ୍ଜାରେ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ସହ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ କାନାଡା ପୁଲିସ ମଧ୍ୟ ହିଂସାକାରୀଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ପୀଡିତ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି।

ପୁଲିସ ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ ବାଳକକୁ ଗିରଫ କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ​​ଯେପରି ପୁଲିସ ଜର୍ଜ ଫ୍ଲଏଡ ନାମକ ଜଣେ କୃଷ୍ଣକାୟଙ୍କୁ ଭୂଇଁ ପକାଇ ନିର୍ଯାତିତ କରିଥିଲେ। ୨୦୨୦ ମସିହାରେ ଆମେରିକାର ମିନିନାପଲିସରେ ତାଙ୍କ ବେକକୁ ଦବାଯାଇଥିଲା। ଫ୍ଲଏଡ ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଆମେରିକା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଅପମାନିତ ହୋଇଥିଲା।

କିନ୍ତୁ ଜଷ୍ଟିନ ଟ୍ରୁଡୋ ସରକାର ଏବଂ ତାଙ୍କର ପୁଲିସ ଲଜ୍ଜାର ସମସ୍ତ ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ରମ୍ପଟନରେ ହିନ୍ଦୁ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ଦଙ୍ଗାକାରୀଙ୍କ ଭିଡ଼ରେ ଜଣେ ଅଫ୍ ଡ୍ୟୁଟି କାନାଡିୟ ପୁଲିସ୍ ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଚାପ ପରେ, ତାଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କରି କେବଳ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରାଯାଇଛି।

ଅଧିକ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ସରକାର ସବୁ ଘରୋଇ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଧିଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ: ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଐତିହାସିକ ରାୟ

ଏହାପୂର୍ବରୁ ସୋମବାର ଦିନ ବ‌ୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏକ ବିବୃତି ଜାରି କରି କହିଛି ଯେ ଉଗ୍ରବାଦୀ ତଥା ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାବାଦୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ହିଂସାକୁ ଭାରତ ନିନ୍ଦା କରୁଛି। ଏଥିସହ ହିଂସା ସହ ଜଡିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ଭାରତ ସରକାର ଆଶା କରୁଛନ୍ତି। ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ମୁଖପାତ୍ର ରଣଧୀର ଜୟସ୍ବାଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଅନଟାରିଓର ବ୍ରମ୍ପଟନ୍ ସ୍ଥିତ ହିନ୍ଦୁ ସଭା ମନ୍ଦିରରେ ଉଗ୍ରବାଦୀ ଏବଂ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାବାଦୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ହିଂସାକୁ ଆମେ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ।

କାନାଡା ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ସମସ୍ତ ପୂଜାପାଠ ସ୍ଥାନ ଏହିପରି ଆକ୍ରମଣରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାକୁ କହୁଛୁ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ହିଂସା ସହ ଜଡିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। କାନାଡାରେ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଆମେ ଗମ୍ଭୀର ଭାବରେ ଚିନ୍ତିତ। ଭାରତୀୟ ଏବଂ କାନାଡା ନାଗରିକଙ୍କୁ ସେବା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଆମର ଦୂତାବାସ ଅଧିକାରୀଙ୍କକୁ ଭୟଭୀତ କରାଯିବା ସେମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଦେବା ଏବଂ ହିଂସା ଦ୍ବାରା ସେମାନଙ୍କ ଉଦ୍ୟମକୁ ରୋକାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ।

ଅଧିକ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ବିମାନବନ୍ଦରରେ ନୂତନ ନିୟମ: ୩ ମିନିଟ୍‌ରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଆଲିଙ୍ଗନ କଲେ ଦେବାକୁ ହେବ ଜରିମାନା