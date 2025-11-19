କାବୁଲ: ‘ ଶତ୍ରୁର ଶତ୍ରୁ ମିତ୍ର’ ନ୍ୟାୟରେ ଏବେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଭାରତର ପରମ ମିତ୍ର ପାଲଟିଛି । ଅକ୍ଟୋବରରେ, ତାଲିବାନ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆମିର ଖାଁ ମୁତାକି ଭାରତ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବାଣିଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ହଜରତ ଅଲହାଜ ନୁରୁଦ୍ଦିନ ଅଜିଜି ପାଞ୍ଚ ଦିନିଆ ଗସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି। 

ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଏହାର ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କୁ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ସମସ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ତିନି ମାସର ଅଲଟିମେଟମ୍ ଦେଇଛି। ଏହା ପରେ ପରେ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ବାଣିଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ  ଭାରତ ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଗରିବ ପାକିସ୍ତାନ ମୁହଁରେ ଏକ ଜୋରଦାର ଚାପୁଡ଼ା।

ଭାରତ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର କଣ ଯୋଜନା ଅଛି?

ଆଜି ଆଜିଜିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ଭାରତ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବାଣିଜ୍ୟ ମେଳା (IITF) 2025 ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପାଞ୍ଚ ଦିନିଆ ଭାରତ ଗସ୍ତ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ନିବେଶ ସମ୍ପର୍କକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ ରହିବ।

ଭାରତ ଓ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ କଣ କିଣାବିକା ହୁଏ ? 

ଭାରତରୁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ ଯାଉଥିବା ପ୍ରମୁଖ ରପ୍ତାନି ମଧ୍ୟରେ ଔଷଧ, କପଡ଼ା, ଯନ୍ତ୍ରପାତି, ଚିନି, ଚା ଏବଂ ଚାଉଳ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଯେତେବେଳେ କି ଆଫଗାନିସ୍ତାନରୁ ଭାରତକୁ ଆମଦାନୀ ହେଉଥିବା ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ କୃଷି ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଖଣି କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ଜଳବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଭାରତୀୟ ନିବେଶ ଚାହୁଁଛି, ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନକୁ ବାଇପାସ୍ କରୁଥିବା ବିକଳ୍ପ ସଂଯୋଗ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଛି।