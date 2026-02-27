କାବୁଲ/ପାକିସ୍ତାନ: ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି ଯେ ଗତ ସପ୍ତାହରେ ହୋଇଥିବା ପାକିସ୍ତାନୀ ଆକ୍ରମଣର ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀଙ୍କ ଉଦ୍ଧୃତି ଦେଇ ଟୋଲୋ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏକ ପାକିସ୍ତାନୀ JF-୧୭ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନକୁ ଗୁଳି କରି ଖସାଇ ଦେଇଥିବା ଦାବି କରିଛି। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସେନା ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଆକାଶ ସୀମାରେ ଅନୁପ୍ରବେଶ କରିଥିବା ଏକ ପାକିସ୍ତାନୀ ବିମାନକୁ ଗୁଳି କରି ଖସାଇ ଦେଇଛି। ତାଲିବାନ ସହିତ ଜଡିତ ଅନେକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆକାଉଣ୍ଟ ପାକିସ୍ତାନୀ ବିମାନକୁ ଗୁଳି କରି ଖସାଇ ଦେଇଥିବା ଦାବି କରିଛି। ତାଲିବାନର ବାୟୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ ପାକିସ୍ତାନୀ ବିମାନକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥାଇପାରେ।

ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଇସଲାମିକ୍ ଏମିରେଟ୍‌ର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ ଦାବି କରିଛି ଯେ ଡୁରାଣ୍ଡ ରେଖା ପାଖରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ସାମରିକ ସରକାରୀ ପଦବି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସେନାର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଅଭିଯାନ ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଫସିହୁଦ୍ଦିନ ଫିତରତଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଦିନ ୧୨:୦୦ ଟାରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। ବିବୃତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଅଭିଯାନରେ ୫୫ ଜଣ ପାକିସ୍ତାନୀ ସାମରିକ ସରକାରୀ ସୈନିକ ନିହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସେନା ଅନେକ ପାକିସ୍ତାନୀ ସୈନିକଙ୍କ ମୃତଦେହ ଜବତ କରିଛି। ତାଲିବାନ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପାକିସ୍ତାନୀ ସୈନିକଙ୍କୁ ଜୀବନ୍ତ ଧରିଥିବା ଦାବି କରିଛି।

तालिबान प्रवक्ता ने एयरस्ट्राइक से जुड़ा बयान जारी किया है. (File Photo: ITG)

ଆଫଗାନ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏହି ଅଭିଯାନ ସମୟରେ, ଆଫଗାନ ସେନା ଦୁଇଟି ସାମରିକ ସରକାରୀ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ୧୯ଟି ଚେକ୍ପୋଷ୍ଟ କବଜା କରିଥିଲା। ବିବୃତ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଆଠ ଜଣ ଆଫଗାନ ସୈନିକ ‘ସହିଦ’ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ୧୧ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତୋରଖାମରେ ଫେରିବା ପାଇଁ ଏକ ଅସ୍ଥାୟୀ ଶିବିର ଉପରେ ପାକିସ୍ତାନ ସେନାର ବିମାନ ଆକ୍ରମଣରେ ମହିଳା ଏବଂ ଶିଶୁ ସମେତ ୧୩ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି ଯେ ଆଫଗାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ସାମରିକ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପ୍ରତି କରାଯାଇଥିବା ବିମାନ ଆକ୍ରମଣର ଜବାବରେ ଏହି ଅପରେସନଗୁଡ଼ିକ କରାଯାଇଥିଲା।

ପାକିସ୍ତାନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆସିଫ ଅଲି ଜର୍ଦ୍ଦାରୀ ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପାକିସ୍ତାନ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଅଞ୍ଚଳର ଏକତା ସହିତ ସାଲିସ କରିବ ନାହିଁ। ଆମର ସେନାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ। ଯେଉଁମାନେ ଆମର ଶାନ୍ତିକୁ ଦୁର୍ବଳତା ବୋଲି ଭୁଲ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କଡ଼ା ଜବାବ ଦିଆଯିବ। ଏବଂ କେହି ଆମର ପହଞ୍ଚିବା ବାହାରେ ରହିବେ ନାହିଁ। ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଇସଲାମିକ୍ ଏମିରେଟ୍‌ର ମୁଖପାତ୍ର ଜାବିହୁଲ୍ଲା ମୁଜାହିଦ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ କାନ୍ଦାହାର ଏବଂ ହେଲମାଣ୍ଡରେ ଡୁରାଣ୍ଡ ରେଖା ସହିତ ପାକିସ୍ତାନୀ ସାମରିକ ଶାସନ ସୁରକ୍ଷା ଚେକ୍ପୋଷ୍ଟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ଅପରେସନ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପୂର୍ବରୁ, ଜାବିହୁଲ୍ଲା ମୁଜାହିଦ କହିଥିଲେ ଯେ ପୂର୍ବ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବରେ ପ୍ରତିଶୋଧମୂଳକ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ସାମରିକ ଶାସନ କାବୁଲ, କାନ୍ଦାହାର ଏବଂ ପାକଟିଆର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବୋମା ମାଡ଼ କରିଛି। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପାକିସ୍ତାନୀ ସାମରିକ ଆକ୍ରମଣରେ କୌଣସି କ୍ଷତି ହୋଇନାହିଁ। 