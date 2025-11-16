Bihar Elections : ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପରେ, ନୂତନ NDA ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ବିଜେପି ଏବଂ JDU ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସରକାର ଗଠନ ଆଲୋଚନା ଶେଷ ହୋଇଛି। କ୍ୟାବିନେଟ ଗଠନ ଏବଂ ସାଂଗଠନିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକର ଅଂଶଧନ ପାଇଁ ଫର୍ମୁଲା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇଛି। ଛଅ ଜଣ ବିଧାୟକଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ରୀପଦର ଫର୍ମୁଲା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରେ।
ବିଜେପି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତାମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ସମାପ୍ତ କରିବା ପରେ, JDU ଜାତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସଭାପତି ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ଝା ରବିବାର (ନଭେମ୍ବର 16) ପାଟନା ଫେରିବେ। ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ। ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ଝା JDU ବିଧାୟକ ଦଳ ବୈଠକ ଏବଂ NDA ବିଧାୟକ ଦଳ ବୈଠକ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ଆଗକୁ ବଢାଇବେ ।
୧୭ରେ ବସିପାରେ ଜେଡିୟୁ ବିଧାୟକ ଦଳ ବୈଠକ
କେତେକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ସୋମବାର (୧୭ ନଭେମ୍ବର) ସୁଦ୍ଧା ଜେଡିୟୁ ବିଧାୟକ ଦଳର ଏକ ବୈଠକ ଡକାଯାଇପାରେ। ଏନଡିଏ ନେତା ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ୧୮ ନଭେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ସମାପ୍ତ ହେବ। ବିଜେପି ଏବେ ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ସହଯୋଗୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବ।
ଶାହଙ୍କୁ ଭେଟିବେ ମାଞ୍ଝି, କୁଶୱାହା
ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନୀ ଆୱାମ ମୋର୍ଚ୍ଚା (HAM) ର ଆବାହକ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଜିତନ ରାମ ମାଞ୍ଝି ଆଜି ଗୟାରୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ମାଞ୍ଝି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଜେପି ନେତାଙ୍କୁ ଭେଟିବେ। ଏହି ସମୟରେ, ଉପେନ୍ଦ୍ର କୁଶୱାହା ପାଟନାରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇସାରିଛନ୍ତି। ସେ ଅମିତ ଶାହଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭେଟିବେ।