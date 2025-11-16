ମୁମ୍ବାଇ: ଜାନୁଆରିରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମଧ୍ୟରେ ସମୃଦ୍ଧି ରାଜପଥରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଗତ ବର୍ଷର ସମାନ ସମୟ ତୁଳନାରେ ୧୬% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଯେତେବେଳେ ମୁମ୍ବାଇ-ପୁଣେ ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେରେ ୨୯% ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ପରିବହନ ବିଭାଗର ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ମୁମ୍ବାଇ-ନାଗପୁର ସମୃଦ୍ଧି ରାଜପଥରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ୯୨ ରୁ ୧୦୭ କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ୭୨ ରୁ ୫୧ କୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି।
ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ, ଜାନୁଆରି ୨୦୧୯ ରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୫ ମଧ୍ୟରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୯୫,୭୨୨ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଯାହା ଏକ ସମସ୍ୟାକୁ ଇଙ୍ଗିତ କରୁଛି ଯାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମି ନାହିଁ। ପ୍ରତି ତିନି ଦିନରେ ଜଣଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ନେଉଛି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ପରିବହନ ବିଭାଗରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଦୁର୍ଘଟଣା ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ରାଜ୍ୟରେ ଏହି କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ତିନି ତ୍ରୈମାସିକରେ ୨୬,୯୨୨ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଏବଂ ୧୧,୫୩୨ ମୃତ୍ୟୁ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି,ଯାହା ଗତ ବର୍ଷ ସମାନ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ୨୬,୭୧୯ ଦୁର୍ଘଟଣା ଏବଂ ୧୧,୫୭୩ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା।
ସମୃଦ୍ଧି ପାଲଟିଛି ମରଣ ଯନ୍ତା
ସଦ୍ୟତମ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ, ଗୁରୁବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପୁଣେର ମୁମ୍ବାଇ-ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ରାଜପଥରେ ଦୁଇଟି ବଡ଼ କଣ୍ଟେନର ଟ୍ରକ୍ ମଧ୍ୟରେ ଏକ କାର ଚାପି ହୋଇଯିବାରୁ ଆଠ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ଏଥିରେ ଅନ୍ୟ ୧୪ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ତିନୋଟି ଗାଡ଼ିରେ ଭୟଙ୍କର ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା।
ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ରାଜପଥ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ହ୍ରାସ ପାଉନାହିଁ। ଯାନବାହାନର ଗତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ମୁମ୍ବାଇ-ପୁଣେ ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେରେ କ୍ୟାମେରା ସହିତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପରିଚାଳନା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ, ସମୃଦ୍ଧି ରାଜପଥରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏପରି କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ନାହିଁ । ସମୃଦ୍ଧି ରାଜପଥ କଂକ୍ରିଟରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବାରୁ ଟାୟାର ଫାଟିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ରହୁଛି।
'ରୋଡ୍ ହିପ୍ନୋସିସ୍' ବଢୁଛି
ଯଦିଓ ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେ କଂକ୍ରିଟ୍ ଏବଂ ନାଇଟ୍ରସ୍ ସାମଗ୍ରୀର ମିଶ୍ରଣରେ ତିଆରି, ଏହା ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବରେ ଟାୟାର-ଅନୁକୂଳ। ସମୃଦ୍ଧିରେ ଗାଡି ଚଲାଇବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର। ଯାହା 'ରୋଡ୍ ହିପ୍ନୋସିସ୍' ସୃଷ୍ଟି କରେ ଏବଂ ଦୁର୍ଘଟଣା ବୃଦ୍ଧି କରେ। ଟ୍ରାଫିକ୍ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଅନୁସାରେ ରୋଡ୍ ହିପ୍ନୋସିସ୍ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଚିତ୍ର ଲଗାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହାର ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ି ନଥିଲା।
ସମୃଦ୍ଧିର ଆଉ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଭାରୀ ଯାନ ଚାଳକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ରାସ୍ତାପାର୍ଶ୍ୱ ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେରେ ଦୁଇଟି ଟ୍ରକ୍ ଟର୍ମିନାଲ ଏବଂ ପାଞ୍ଚଟି ବିଶ୍ରାମସ୍ଥଳ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ସମୃଦ୍ଧିର ଭାରୀ ଯାନ ଚାଳକମାନେ ଓଭରପାସ୍ ତଳେ କିମ୍ବା ରାସ୍ତାପାର୍ଶ୍ୱରେ ସେମାନଙ୍କର ଯାନବାହନ ପାର୍କିଂ କରିଥାନ୍ତି।