କୋଲକାତା: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଘନ ସଂଶୋଧନ (SIR) ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ଯୌନକର୍ମୀମାନେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଯୌନକର୍ମୀମାନେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ସରକାର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିସନଙ୍କୁ ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ସେମାନଙ୍କ ନାମ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି।

ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଯୌନକର୍ମୀଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରୁଥିବା ଏକ NGO, ଦରବାର ମହିଳା ସମନ୍ୱୟ ସମିତି, ସେମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏକ ଲିଖିତ ଦାବିପତ୍ର ପଠାଇଛି। ଯେଉଁଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଯୌନକର୍ମୀମାନଙ୍କର ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର, ପିତାମାତା କିମ୍ବା ଘର ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯାଞ୍ଚ୍ ଶିବିର ସ୍ଥାପନ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରାଯାଇପାରିବ।

ସୋନାଗାଛି ଅଞ୍ଚଳର ଯୌନକର୍ମୀଙ୍କ ଦାବି

ସୋନାଗାଛିର ଦରବାର ମହିଳା ସମନ୍ୱୟ ସମିତିର ସମ୍ପାଦକ ବିଶାଖା ଲସ୍କର କହିଛନ୍ତି, କୋଲକାତାର ସୋନାଗାଛି ଅଞ୍ଚଳର ଯୌନକର୍ମୀମାନେ ସରକାରଙ୍କୁ ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ସାମିଲ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି, ଯୌନକର୍ମୀ ଭାବରେ ସେମାନେ ନିଜ ଘର ଏବଂ ପରିବାର ଛାଡି ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ, ସେମାନଙ୍କର ଏବେ ପରିବାର ସହିତ  ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଏନଜିଓ ଦ୍ୱାରା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିବା ଦସ୍ତାବିଜ ଆଧାରରେ ଯୌନକର୍ମୀଙ୍କ ନାମ ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯିବା ଉଚିତ୍। କିଛି ଯୌନକର୍ମୀ ୨୦୦୨ରେ ଭୋଟର ପରିଚୟପତ୍ର ପାଇ ଭୋଟ ଦେଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ନାମ ୨୦୦୨ ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବ ନାହିଁ।

ଯୌନକର୍ମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ  ସମସ୍ୟା

ବିଶାଖା ଲସ୍କର କହିଛନ୍ତି, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଏକ ନୂତନ SIR କରାଯାଉଥିବାରୁ, ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରାଯିବା ଉଚିତ। ଯୌନ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିବା ଏକ NGOର ଯାଞ୍ଚ ପତ୍ରକୁ ଏକ ବୈଧ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରି ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯିବା ଉଚିତ।

ସେମାନଙ୍କୁ SIRରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଭୋଟର ଭାବରେ ପଞ୍ଜିକରଣ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବା ଉଚିତ୍। ଅନେକ ଯୌନକର୍ମୀଙ୍କ ପାଖରେ ଆଧାର କାର୍ଡ, ପ୍ୟାନ କାର୍ଡ, ରାସନ କାର୍ଡ, ପାସପୋର୍ଟ, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଅଛି। ତେଣୁ, ଏହି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଆଧାରରେ ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ସେମାନଙ୍କ ନାମ ଯୋଡିବାକୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି।

ସୋନାଗାଛିରେ ପ୍ରାୟ ୧୨,୦୦୦ ଯୌନକର୍ମୀ 

ଲସ୍କର କହିଛନ୍ତି, ସୋନାଗାଛି ବେଶ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରାୟ ୧୨,୦୦୦ ଯୌନକର୍ମୀ ଅଛନ୍ତି। ଆଠ ହଜାର ବେଶ୍ୟାଳୟରେ ରୁହନ୍ତି, ଏବଂ ବାକି ଚାରି ହଜାର ନିୟମିତ ଭାବରେ କାମ ପାଇଁ ବିଦେଶ ଯାଇଆନ୍ତି। ଦେଶର ୧୨ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଘନ ସଂଶୋଧନ (SIR) କରାଯାଉଛି।

ଆଣ୍ଡାମାନ ଏବଂ ନିକୋବର, ଛତିଶଗଡ଼, ଗୋଆ, ଗୁଜରାଟ, କେରଳ, ଲକ୍ଷଦ୍ୱୀପ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ପୁଡୁଚେରୀ, ରାଜସ୍ଥାନ, ତାମିଲନାଡୁ, ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଭୋଟର ତାଲିକା ଅପଡେଟ୍ କରାଯିବ। ୫.୩୩ ଲକ୍ଷ ବୁଥ୍ ସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀ (BLO) ଏବଂ ୧୦.୪୧ ଲକ୍ଷ ବୁଥ୍ ସ୍ତରୀୟ ଏଜେଣ୍ଟ (BLA) ଏଥିରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି।

