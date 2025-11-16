ଯୋ ଜିତା ୱହି ସିକନ୍ଦର

ମୁମ୍ବାଇ: ଏନସିପି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶରଦ ପାୱାର ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଏନଡିଏର ଐତିହାସିକ ବିଜୟ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ରିପୋର୍ଟ ପାଇଛି ଯେ, ବିହାରରେ ବିଜେପି ଏବଂ ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କ ସରକାର ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ୧୦,୦୦୦ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ। ଫଳରେ ସେମାନେ ଏକ ବଡ଼ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି।
ସେହିପରି, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଲାଡଲି ବେହନା ଯୋଜନାରେ ଟଙ୍କା ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା। ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଏପରି ନଗଦ ଲାଭ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଉପଯୁକ୍ତ କି ନାହିଁ ତାହା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନିର୍ବାଚନ କମିସନ ବିଚାର କରିବା ଉଚିତ୍। ଭୋଟ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଉପାୟରେ ଟଙ୍କା ବଣ୍ଟନ କରିବା ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାରର ଏକ ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତ ପଦ୍ଧତି ନୁହେଁ। ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟି ଭୋଟ୍ ପାଇବା ନିର୍ବାଚନ ନୁହେଁ।
ନଗଦ ଲାଭ ଯୋଜନା ଆପଣେଉଛି ବିଜେପି
ଶରଦ ପାୱାର ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ଭବିଷ୍ୟତରେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବା ପାଇଁ ବିଜେପି ସମାନ ନଗଦ ଲାଭ ଯୋଜନା ବ୍ୟବହାର କରିପାରେ। ସେ କହିଛନ୍ତି, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସରକାର ମଧ୍ୟ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଲାଡଲି ବେହନା ଯୋଜନାରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପ୍ରତି ମାସରେ ୧,୫୦୦ ଟଙ୍କା ଜମା କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଯଦି ଶାସକ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ବାଚନରେ ସମାନ ରଣନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉପରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସକୁ ନକାରାତ୍ମକ ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ।
ଯୋ ଜିତା ୱହି ସିକନ୍ଦର
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଫଡନବୀସ ଏହାର ଜବାବରେ କହିଛନ୍ତି, ବିହାରରେ ପରାଜୟର ବାହାନା କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ବିରୋଧୀ ଦଳ ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ। "ଯୋ ଜିତା ୱହି ସିକନ୍ଦର।" ବିରୋଧୀ ଦଳ ପରାଜୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଶିଖିବା ଉଚିତ୍। ବିହାରର ଏନଡିଏ ସରକାର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ୧୦,୦୦୦ ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ କିଛି ଭୁଲ୍ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ବିରୋଧୀ ସରକାର କ୍ଷମତାରେ ଥିଲେ, ସେମାନେ ଏପରି ଯୋଜନା ପ୍ରଚଳନ କରି ନଥିଲେ। ଆମେ ଲାଡଲି ବେହନା ଯୋଜନା ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲୁ। ମହିଳାମାନେ ଏହାକୁ ପସନ୍ଦ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆମକୁ ଭୋଟ୍ ଦେଇଥିଲେ।
