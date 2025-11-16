ପବନ ବର୍ମାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ

ପାଟନା: ପୂର୍ବତନ ନିର୍ବାଚନ ରଣନୀତିକାର ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋର(ପିକେ)ଙ୍କ ଜନ ସୁରାଜ ପାର୍ଟି ଦାବି କରିଛି, ବିହାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ସରକାର ୨୦୨୫ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କର ୧୪,୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପାଣ୍ଠିକୁ "ଅପବ୍ୟବହାର" କରିଛନ୍ତି ।
ଜନ ସୁରାଜ ପାର୍ଟି ନିଜର ପ୍ରଥମ ନିର୍ବାଚନରେ ଖାତା ଖୋଲିବାରେ ବିଫଳ ହେବାର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ ଶନିବାର ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ଏହାର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଉଦୟ ସିଂହ କହିଛନ୍ତି, ପାଣ୍ଠି ଦାନ ଏବଂ ଉପହାର ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି।
ସେ କହିଛନ୍ତି, ଜୁନ୍ ଠାରୁ ନିର୍ବାଚନ ଘୋଷଣା ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ନୀତିଶ କୁମାର ସରକାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଟଙ୍କାରେ ଲୋକଙ୍କ ଭୋଟ୍ କିଣିବା ପାଇଁ ୪୦,୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ। ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ରାଜ୍ୟ ପାଇଥିବା ୧୪,୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଦାନ ଏବଂ ଉପହାର ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିବା ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି।
ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରାଯାଇଥିଲା
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହିଳା ରୋଜଗାର ଯୋଜନାରେ ଦୁଇ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟର ମହିଳାଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ୧୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ଆଦର୍ଶ ଆଚରଣ ସଂହିତା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଭୋଟଦାନ ହେବାର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଲୋକମାନେ ଟଙ୍କା ପାଉଥିଲେ। ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏଭଳି ହୋଇଥିଲା। ସରକାର ଏଭଳି କରି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବାର ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ। ଏହା ନିର୍ବାଚନ ଆଚରଣ ବିଧିକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଥିଲା।
ସେ କହିଛନ୍ତି, ବିହାରରେ କ୍ଷମତା ବଜାୟ ରଖିଥିବା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଜାତୀୟ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମେଣ୍ଟ (ଏନଡିଏ) ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୱଂସ ପାଇଯାଇଥାନ୍ତା ଯଦି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଟଙ୍କାକୁ ଭୋଟ୍ କିଣିବା ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇ ନଥାନ୍ତା।
ଜନ ସୁରାଜ ପାର୍ଟିର ଭୋଟରଙ୍କ ଏକ ଅଂଶ ଆରଜେଡି (ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଜନତା ଦଳ) ଅଧୀନରେ ଜଙ୍ଗଲ ରାଜ ଫେରିବାର ଭୟରେ ଏନଡିଏକୁ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ ।
ପବନ ବର୍ମାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ
ତାଙ୍କ ଦଳୀୟ ସହଯୋଗୀ ପବନ ବର୍ମା ମଧ୍ୟ ସମାନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣି କହିଛନ୍ତି, ଏହି ରାଶିକୁ ୨୧,୦୦୦କୋଟି ଟଙ୍କାର ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାଣ୍ଠିରୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ବିହାରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଋଣ ୪,୦୬,୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ରହିଛି। ପ୍ରତିଦିନର ସୁଧ ୬୩ କୋଟି ଟଙ୍କା। ରାଜକୋଷ ଖାଲି ହୋଇଯାଇଛି। ଆମ ପାଖରେ ସୂଚନା ଅଛି ରାଜ୍ୟର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ୧୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ୨୧,୦୦୦ କୋଟି ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାଣ୍ଠିରୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି।
ଆଚରଣ ସଂହିତା ଲାଗୁର ଘଣ୍ଟାଏ ପୂର୍ବରୁ ଟଙ୍କା ସ୍ଥାନାନ୍ତର
ଏହା ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଆସିଥିଲା। ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଆଚରଣ ସଂହିତା ଲାଗୁ ହେବାର ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ, ୧୪,୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ବାହାର କରି ରାଜ୍ୟର ୧.୨୫ କୋଟି ମହିଳାଙ୍କୁ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିବା ପବନ ବର୍ମା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି।
ଏହା ଆମର ସୂଚନା। ଯଦି ଏହା ଭୁଲ, ତେବେ ମୁଁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏହା ସତ୍ୟ, ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ, ଏହା କେତେଦୂର ଠିକ୍। ଏହା ସମ୍ଭବ ଯେ, ଆଇନଗତ ଭାବରେ, ଆପଣ କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସରକାର ପାଣ୍ଠିକୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ପଠାଇ ପାରିବେ ଏବଂ ପରେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେଇପାରିବେ। ନିର୍ବାଚନ ପରେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଆସିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।