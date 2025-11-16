କୋଲକାତା: ଭାରତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ କୋଲକାତାର ଇଡେନ ଗାର୍ଡେନ୍ସ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଭାରତକୁ ୩୦ ରନରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା। ୧୫ ବର୍ଷ ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଭାରତ ମାଟିରେ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଭାରତରେ ଶେଷ ଟେଷ୍ଟ ୨୦୧୦ ରେ ଜିତିଥିଲା।
ନାଗପୁରରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ସେହି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଏକ ଇନିଂସ ଏବଂ ୬ ରନରେ ଜିତିଥିଲା। କିନ୍ତୁ, ଏହା ପରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଭାରତରେ ଗୋଟିଏ ବି ଟେଷ୍ଟ ଜିତିପାରି ନଥିଲା। ତଥାପି, ଏହି ଧାରା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି।
ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଟସ୍ ଜିତିଥିଲା
କୋଲକାତାରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଅଧିନାୟକ ଟେମ୍ବା ବାଭୁମା ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ୧୫୯ ରନରେ ଅଲଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲା। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ପକ୍ଷରୁ ଏଡେନ୍ ମାର୍କରାମ ସର୍ବାଧିକ ୩୧ ରନ କରିଥିଲେ। ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ଜସପ୍ରିତ ବୁମରାହ ଇନିଂସ ଓପନ କରିଥିଲେ। ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ ଏବଂ କୁଲଦୀପ ଯାଦବ ଦୁଇଟି ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ ନେଇଥିଲେ। ଅକ୍ଷର ପଟେଲ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ ନେଇଥିଲେ।
ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମାତ୍ର ୧୮୯ ରନରେ ଅଲଆଉଟ୍
ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୧୮୯ ରନ୍ ରେ ଅଲଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଖରାପ ବ୍ୟାଟିଂ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା। ଭାରତୀୟ ଦଳ ଅତି କମରେ ୩୦୦ ରନ୍ କରି ଏକ ଛୋଟ ଲିଡ୍ ହାସଲ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା। ତଥାପି, ଆୟୋଜକ ଦଳ ଏହା ହାସଲ କରିପାରି ନଥିଲେ। ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ କେଏଲ ରାହୁଲ ସର୍ବାଧିକ ୩୯ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ପକ୍ଷରୁ ସାଇମନ ହାର୍ମର ଚାରିଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ମାର୍କୋ ଜାନସେନ୍ ତିନୋଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। କେଶବ ମହାରାଜ ଏବଂ କର୍ବିନ୍ ବୋଶ୍ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ।
ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ଶୁବମନ ଗିଲ ଆହତ
ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ଶୁଭମନ ଗିଲ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ମାତ୍ର ତିନୋଟି ବଲ୍ ପରେ ରିଟାୟାର୍ଡ ହର୍ଟ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ବେକ ସମସ୍ୟା ଥିଲା ଏବଂ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ଅଛନ୍ତି।
ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ ୧୫୩ ରନ୍ରେ ଅଲଆଉଟ୍
ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ ଭାରତ 30 ରନର ଅଗ୍ରଣୀ ପାଇଥିଲା। ସେହି ଅଗ୍ରଣୀକୁ ହରାଇବା ପରେ, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ 153 ରନରେ ଅଲଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଟେମ୍ବା ବାଭୁମା ଅଧିନାୟକତ୍ୱ ଇନିଂସ ଖେଳି ଦଳ ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ 55 ରନ କରିଥିଲେ। ସେ ଅପରାଜିତ ଭାବରେ ଡ୍ରେସିଂ ରୁମକୁ ଫେରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଇନିଂସ ଯୋଗୁଁ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଭାରତକୁ 124 ରନର ଟାର୍ଗେଟ ଦେଇପାରିଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ ଭାରତ ପାଇଁ ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା 4 ୱିକେଟ ନେଇଥିଲେ। ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ ଏବଂ କୁଲଦୀପ ଯାଦବ 2 ଟି ୱିକେଟ ନେଇଥିଲେ। ଜସପ୍ରିତ ବୁମରାହ ଏବଂ ଅକ୍ଷର ପଟେଲ 1 ଟି ୱିକେଟ ନେଇଥିଲେ।
