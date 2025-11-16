କୋଲକାତା: ଭାରତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ୧୨୪ ରନ୍ ଆବଶ୍ୟକ। କୋଲକାତାର ଇଡେନ୍ ଗାର୍ଡେନରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌ର ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ୧୫୩ ରନ୍ ରେ ଅଲଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଦୁଇ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ସିରିଜରେ ଭାରତ ଆଗୁଆ ହେବାର ଏକ ମହାନ ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ସିରିଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ନଭେମ୍ବର ୨୨ରୁ ଗୌହାଟୀରେ ଖେଳାଯିବ।

ଟସ୍ ଜିତି ବ୍ୟାଟିଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ମାତ୍ର ୧୫୯ ରନରେ ଅଲଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏଡେନ୍ ମାର୍କରାମ ସର୍ବାଧିକ ୩୧ ରନ କରିଥିଲେ। ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ଜସପ୍ରିତ ବୁମରାହ ପାଞ୍ଚଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିବା ବେଳେ ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ ଏବଂ କୁଲଦୀପ ଯାଦବ ଦୁଇଟି ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ।

ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ଭାରତ ୩୦ ରନ୍ ଅଗ୍ରଣୀ ପାଇଛି

ଜବାବରେ, ଭାରତ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ କେବଳ ୧୮୯ ରନ କରିପାରିଥିଲା ​​ଏବଂ ୩୦ ରନର ଲିଡ୍ ପାଇଥିଲା। କେଏଲ ରାହୁଲ ସର୍ବାଧିକ ୩୯ ରନ କରିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦର ୨୯ ରନର ଅବଦାନ ରଖିଥିଲେ। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ପକ୍ଷରୁ ସାଇମନ ହାର୍ମର ଚାରିଟି ୱିକେଟ ନେଇଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ମାର୍କୋ ଜାନସେନ ତିନୋଟି ୱିକେଟ ନେଇଥିଲେ।


ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଦଳ ଚାପରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ଦଳ ୧୮ ରନ୍ ସ୍କୋରରେ ରିଆନ୍ ରିକେଲଟନ୍ (୧୧)ଙ୍କୁ ହରାଇଥିଲା। ସେଠାରୁ, ୱିକେଟ୍ ପତନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଦଳ ମାତ୍ର ୯୧ ରନ୍‌ରେ ସାତ ୱିକେଟ୍ ହରାଇଥିଲା। ଏହା ପରେ କର୍ବିନ ବୋଶ୍ ଟେମ୍ବା ବାଭୁମାଙ୍କ ସହିତ ଅଷ୍ଟମ ୱିକେଟ୍ ପାଇଁ ୪୪ ରନ୍ ର ଭାଗୀଦାରୀ କରି ଦଳକୁ ଶତକ ଅତିକ୍ରମ କରାଇଥିଲେ।

ବାଭୁମାଙ୍କ ଅପରାଜିତ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ

ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ପକ୍ଷରୁ ଅଧିନାୟକ ବାଭୁମା ୧୩୬ ବଲ୍ ରୁ ୪ଟି ଚୌକା ସହାୟତାରେ ଅପରାଜିତ ୫୫ ରନ୍ କରିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ବୋଶ୍ ୩୭ ବଲ୍ ରୁ ୨୫ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା ଏହି ଇନିଂସରେ ଚାରିଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ କୁଲଦୀପ ଯାଦବ ଏବଂ ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ ଦୁଇଟି ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ଜସପ୍ରିତ ବୁମରାହ ଏବଂ ଅକ୍ଷର ପଟେଲ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ।

ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ଶୁବମନ ଗିଲ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ ଖେଳିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଥିବା ସମୟରେ ବେକରେ ଆଘାତ ଲାଗିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ତୃତୀୟ ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ, ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ (ବିସିସିଆଇ) ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ, ଗିଲ୍  ବାକି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବେ ନାହିଁ।