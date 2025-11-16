ପାଟନା: ବିହାର ନିର୍ବାଚନରେ ମହାଗଠବନ୍ଧନର ଶୋଚନୀୟ ପରାଜୟ ପରେ ଲାଲୁ ପ୍ରସାଦ ଯାଦବଙ୍କ ପାରିବାରିକ କଳହ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଶନିବାର ଦିନ ଲାଲୁ ଯାଦବଙ୍କ ଝିଅ ରୋହିଣୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ରାଜନୀତିରୁ ସନ୍ୟାସ ନେବା କଥା ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଏହି ପୋଷ୍ଟରେ ସେ ସଞ୍ଜୟ ଯାଦବ ଏବଂ ରମିଜଙ୍କ ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ରୋହିଣୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଏହି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟ ଆରଜେଡି ଭିତରେ ବିବାଦକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଯେ କିଏ ଏଇ ସଞ୍ଜୟ ଯାଦବ ଏବଂ ରମିଜ?
ସଞ୍ଜୟ ଯାଦବ କିଏ?
ସଞ୍ଜୟ ଯାଦବ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଏବଂ ମୂଳତଃ ହରିୟାଣା ମହେନ୍ଦ୍ରଗଡ଼ର ବାସିନ୍ଦା। ସଞ୍ଜୟ ଯାଦବଙ୍କୁ ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବଙ୍କ ଡାହାଣ ହାତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଦୁହେଁ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁତା ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି। ତେଜସ୍ୱୀ ଏବଂ ଆରଜେଡି ସହ ଜଡିତ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସଞ୍ଜୟ ଯାଦବ ନେଇଥାନ୍ତି। ତେଜସ୍ୱୀଙ୍କ ସହ ଘନିଷ୍ଠତା ଯୋଗୁଁ ଲାଲୁ ଯାଦବଙ୍କ ସମଗ୍ର ପରିବାର ସହ ବହୁତ ନିକଟତର ଥିଲେ ସଞ୍ଜୟ। ସଞ୍ଜୟ ଯାଦବ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସରେ ଏମଏସସି ଏବଂ ଏମବିଏ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ତିନୋଟି ଏମଏନସି କମ୍ପାନୀ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କାମ କରିଛନ୍ତି। କୁହାଯାଏ ଯେ, ବିହାର ରାଜନୀତିରେ ପରଦା ପଛରେ ସଞ୍ଜୟ ଯାଦବ ହିଁ ଆରଜେଡି ପରିଚାଳନା କରନ୍ତି।
କିଏ ଏହି ରମିଜ?
ରମିଜ, ଯାହାଙ୍କ ଉପରେ ଲାଲୁଙ୍କ ଝିଅ ରୋହିଣୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସେ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ନେପାଳ ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲା ବଳରାମପୁରର ବାସିନ୍ଦା। ବଳରାମପୁରର ଭାଙ୍ଗାହା କଳା ଅଞ୍ଚଳର ବାସିନ୍ଦା ରମିଜ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିହାରରେ ରହନ୍ତି। ସେ ପୂର୍ବତନ ଏସପି ସାଂସଦ ରିଜୱାନ ଜାହିରଙ୍କ ଜ୍ୱାଇଁ। ତାଙ୍କର ପୂରା ନାମ ରମିଜ ନେମାତ ଖାନ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ ନିୟମତୁଲ୍ଲା ଖାନ। ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଜାନୁଆରୀ ୪, ୨୦୨୨ରେ ବଳରାମପୁରର ତୁଳସୀପୁର ନଗର ପଞ୍ଚାୟତର ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଫିରୋଜ ପପ୍ପୁଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବାର ଅଭିଯୋଗ ଅଛି। ସେ ରିଜୱାନ ଜାହିରଙ୍କ ଝିଅ ଜେବା ରିଜୱାନଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଟନାରେ ଅଛନ୍ତି। ରମିଜ କିଏ କିମ୍ବା ଆରଜେଡି ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଭୂମିକା କ'ଣ ସେ ବିଷୟରେ ଆରଜେଡି କେବେ କୌଣସି ଉଲ୍ଲେଖ କରିନାହିଁ।
