Supreme Court :ଭାରତର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ଜଷ୍ଟିସ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ କେତେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି । ବଡ଼ ପ୍ରଶାସନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘୋଷଣା କରି, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ମାମଲା ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଶୁଣାଣି ଏବଂ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ସହିତ ଜଡିତ ସମଗ୍ର ପ୍ରକ୍ରିୟାର ପୁନର୍ଗଠନ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ନୂତନ ନିୟମ ଡିସେମ୍ବର ୧ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ।
ଆଇନ ସଂପର୍କିତ ପୋର୍ଟାଲ ‘ବାର ଏବଂ ବେଞ୍ଚ’ର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଚାରୋଟି ସର୍କୁଲାରର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭାବ ହେବ ଯେ ବରିଷ୍ଠ ଓକିଲମାନେ ଆଉ କୌଣସି ମାମଲାର ମୌଖିକ ମେନସନିଂ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାଧୀନତା ସହିତ ଜଡିତ ସମସ୍ତ ଜରୁରୀ ମାମଲା ଦୁଇଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ହୋଇଯିବ । କୋର୍ଟ ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଜାମିନ, ଆଗୁଆ ଜାମିନ, ହେବିଅସ୍ କର୍ପସ୍, ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ, ବହିଷ୍କାର, କିମ୍ବା ଭଙ୍ଗାରୁଜା ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ଭଳି ତୁରନ୍ତ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ସହାୟତା ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ମାମଲାଗୁଡ଼ିକୁ ବିଳମ୍ବ ନକରି ସିଧାସଳଖ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରାଯିବ।
ଏବେ ପ୍ରଚଳିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ବରିଷ୍ଠ ଓକିଲମାନେ ମୌଖିକ ଭାବେ ଉଲ୍ଲେଖ କରି କୌଣସି ମାମଲାର ଶୀଘ୍ର ଶୁଣାଣି କରିପାରୁଥିଲେ । ଏହା ଫଳରେ ଅନେକ ଜରୁରୀ ମାମଲାର ଧାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ ଶୁଣାଣି ହୋଇପାରୁନଥିଲା ଓ ତାରିଖ ଘୁଞ୍ଚିଚାଲିଥିଲା । କିନ୍ତୁ ନୂଆ ନିୟମ ଲାଗୁ ହେବା ପରେ ସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବା ଆଶା କରାଯାଉଛି ।
ନୂତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ, ପୂର୍ବ ଦିନ ଜାରି ହୋଇଥିବା "ମେନସନିଂ ଲିଷ୍ଟ"ରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ମାମଲା ପାଇଁ କେବଳ କୋର୍ଟରେ ମୌଖିକ ଉଲ୍ଲେଖ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ। ବରିଷ୍ଠ ଓକିଲମାନଙ୍କୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷେଧ କରାଯାଇଛି, ଯେତେବେଳେ କି କନିଷ୍ଠ କନିଷ୍ଠ ଓକିଲମାନଙ୍କୁ ଏହି ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରାଯାଇଛି।