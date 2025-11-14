ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : ବିହାର ନିର୍ବାଚନରେ ଏନଡିଏର ବିପୁଳ ବିଜୟ ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ବିହାରବାସୀଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବା ସହ ଧନ୍ୟବାଦ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିହାରବାସୀ ବିକାଶ ପାଇଁ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ବିହାର ଫଳାଫଳ ଉପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି, "ଏହି ବିପୁଳ ବିଜୟ, ଏହି ଅଟଳ ବିଶ୍ୱାସ... ବିହାରର ଲୋକମାନେ ବଜ୍ରପାତକୁ ଉଡ଼ାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ, NDA, ଲୋକଙ୍କ ସେବକ। ଆମେ ଆମର କଠିନ ପରିଶ୍ରମରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖୁସି କରିଚାଲିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ଚୋରି କରିଚାଲିଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ବିହାର ଘୋଷଣା କରିଛି ଯେ ପୁଣି ଥରେ, ଏକ NDA ସରକାର ହେବ।"
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି, "ବିହାରର ଲୋକମାନେ ଏକ ବିକଶିତ ବିହାର ପାଇଁ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ବିହାରର ଲୋକମାନେ ଏକ ସମୃଦ୍ଧ ବିହାର ପାଇଁ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ସମୟରେ, ମୁଁ ବିହାରର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରେକର୍ଡ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲି, ଏବଂ ବିହାରର ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। ମୁଁ NDA ପାଇଁ ଏକ ବିଶାଳ ବିଜୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ବିହାରର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲି, ଏବଂ ବିହାରର ଲୋକମାନେ ମୋର ଅନୁରୋଧକୁ ରଖିଛନ୍ତି।"
ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଜଙ୍ଗଲ ରାଜ ଏବଂ କଟ୍ଟା (ଅସ୍ତ୍ର) ସରକାର ବିଷୟରେ କଥା ହେଲି, ଆରଜେଡି ଆପତ୍ତି କରୁନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହା କଂଗ୍ରେସକୁ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିଥିଲା। ଆଜି, ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ କଟ୍ଟା ସରକାର କେବେ ବିହାରକୁ ଫେରିବ ନାହିଁ।" ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି, "ଏଥର ଲୋକମାନେ ଭୟଭୀତ ନ ହୋଇ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ। ବିହାର ୨୦୧୦ ପରଠାରୁ ଏନଡିଏକୁ ଏହାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଜନାଦେଶ ଦେଇଥିଲା।
