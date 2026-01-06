ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଭୋଟରତାଲିକା ସଂଶୋଧନ (SIR) ପ୍ରକ୍ରିୟା ପରେ, ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଭୋଟର ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି। ତାଲିକାରୁ ୨ କୋଟି ୮୮ ଲକ୍ଷ ୭୭ ହଜାର ଭୋଟରଙ୍କ ନାମ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ଭୋଟରମାନେ ମୃତ, ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଛନ୍ତି କିମ୍ବା ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମୃତ ଭୋଟରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ୪୬ ଲକ୍ଷ ୨୩ ହଜାର ଥିବାବେଳେ ୭୯.୫୨ ଲକ୍ଷ ଭୋଟର ନିଜ ଠିକଣାରେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି । ପ୍ରାୟ ୧ କୋଟି ୨୯ ଲକ୍ଷ ଭୋଟର ସ୍ଥାୟୀଭାବେ ଅନ୍ୟସ୍ଥାନକୁ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି ।

କମିଶନ ଏବେ ଦାବି ଏବଂ ଆପତ୍ତି ଦାଖଲ କରିବା ପାଇଁ ୬ ଫେବୃଆରୀ, ୨୦୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ପରେ ୬ ମାର୍ଚ୍ଚ, ୨୦୨୬ ରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଭୋଟର ତାଲିକା ପ୍ରକାଶିତ ହେବ। ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଭୋଟର ତାଲିକା ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ପରେ, ଯେକୌଣସି ଭୋଟର ଯାହାଙ୍କ ନାମ ନାହିଁ ସେ ଆପତ୍ତି ଦାଖଲ କରିପାରିବେ, ସେମାନଙ୍କର ନାମ ଯୋଡା ଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ସେମାନଙ୍କର ନାମ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିପାରିବେ।

୨୦ ବର୍ଷ ପରେ ଏସଆଇଆର୍ 

ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ସିଇଓ ନବଦୀପ ରିନୱାଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ୧୨୫.୫ ନିୟୁତ ଭୋଟର ଅଛନ୍ତି, ଯାହା SIR ପ୍ରକ୍ରିୟା ପୂର୍ବରୁ ମୋଟ ଭୋଟରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ତୁଳନାରେ ୨୮.୯ ନିୟୁତ ହ୍ରାସ ପାଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ୧୮% ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଏସଆଇଆର ପୂର୍ବରୁ ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ୧୫୪.୪ ନିୟୁତ ଭୋଟର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲେ। 