ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ:ଭାରତ ଏବଂ ରୁଷ ମଧ୍ୟରେ ରଣନୈତିକ ସହଭାଗୀତାର ୨୫ ବର୍ଷ ପୂରଣ ଅବସରରେ ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ୍ ଡିସେମ୍ବର ୪-୫ରେ ଏକ ସରକାରୀ ଗସ୍ତରେ ଭାରତ ଆସୁଛନ୍ତି। ପୁଟିନ୍ଙ୍କ ଏହି ଗସ୍ତକୁ ଉଭୟ ଦେଶ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି, କାରଣ ୟୁକ୍ରେନୀୟ ବିବାଦ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରଠାରୁ ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବହୁତ କମ୍ ବିଦେଶ ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି।
୨୦୨୨ ମସିହାରେ ୟୁକ୍ରେନରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାମରିକ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ପୁଟିନ୍ଙ୍କ ଏହା ପ୍ରଥମ ଭାରତ ଗସ୍ତ ହେବ। ଏହା ୨୩ତମ ଭାରତ-ରୁଷ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ, ଯାହାକୁ ଉଭୟ ଦେଶ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁଟିନ ଡିସେମ୍ବର ୪ ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚିବେ।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ:India vs South Africa, 2nd ODI: ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ୩୫୯ ରନ୍ର ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେଲା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ
ପୁଟିନ ମୋଟ ୩୦ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଭାରତରେ ରହିବେ। ଏହି ସମୟରେ ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ।
ମୋଦୀ-ପୁଟିନ ବୈଠକ
ଭାରତରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ପୁଟିନ୍ଙ୍କ ସମ୍ମାନାର୍ଥେ ତାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ରାତ୍ରିଭୋଜନର ଆୟୋଜନ କରିବେ। ଏହି ଅନୌପଚାରିକ ସାକ୍ଷାତକୁ ଦୁଇ ନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଘନିଷ୍ଠତାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଙ୍କେତ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ପରଦିନ, ଡିସେମ୍ବର ୫ ତାରିଖ, ପୂର୍ବାହ୍ନ ୯ଟାରେ, ପୁଟିନଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରେ ଏକ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ସ୍ୱାଗତ ଏବଂ ତିନି-ସେବା ଗାର୍ଡ ଅଫ୍ ଅନର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ପ୍ରାୟ ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ପରେ, ସେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେବା ପାଇଁ ରାଜଘାଟରେ ପହଞ୍ଚିବେ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁଟିନ୍ଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ବାହ୍ନ ୧୧ଟାରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ହାଉସରେ ଏକ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ୨୩ତମ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା, ଶକ୍ତି, ବାଣିଜ୍ୟ, ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା, ମହାକାଶ, ଆର୍କଟିକ ସହଯୋଗ ଏବଂ ରଣନୈତିକ ସହଭାଗୀତା ସମେତ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଫଳାଫଳ-ମୁଖୀ ଆଲୋଚନା ହେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି। ବୈଠକ ପରେ ଦୁଇ ନେତା ଏକ ମିଳିତ ବିବୃତି ଜାରି କରିବେ। ଯେଉଁଥିରେ ନୂତନ ଘୋଷଣା, ପ୍ରଗତି ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତର ପ୍ରାଥମିକତା ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯିବ।
ଭାରତ-ରୁଷ ବ୍ୟବସାୟ ଫୋରମ
ଏହା ପରେ, ଅପରାହ୍ନ ୪ଟାରେ, ଉଭୟ ନେତା ଭାରତ-ରୁଷ ବ୍ୟବସାୟ ଫୋରମକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବେ। ଏହି ଅଧିବେଶନ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କାରଣ ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବାଣିଜ୍ୟ ରେକର୍ଡ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଶକ୍ତି, ଔଷଧ, କୃଷି, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗତ ଆର୍ଥିକ ଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗକୁ ଆହୁରି ବିସ୍ତାର କରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିବେ।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ:Bihar Bpsc Teacher Shot Dead: ସ୍କୁଲ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗୁଳିକରି ହତ୍ୟା
ଡିସେମ୍ବର ୫ ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁଟିନ୍ଙ୍କ ସମ୍ମାନାର୍ଥେ ଏକ ଭୋଜି ଆୟୋଜନ କରିବେ । ପ୍ରାୟ ୩୦ ଘଣ୍ଟା ରହିବା ପରେ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁଟିନ୍ ସେହି ରାତିରେ ଭାରତ ଛାଡ଼ିବେ।