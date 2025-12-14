ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ଚିକିତ୍ସାରେ ଏମ୍ସକୁ ଏକ ଐତିହାସିକ ସଫଳତା ମିଳିଛି। ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ଆୟୁର୍ବିଜ୍ଞାନ ସଂସ୍ଥାନ (ଏମ୍ସ) ଦିଲ୍ଲୀ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସମର୍ପିତ କ୍ଲିନିକାଲ ପରୀକ୍ଷଣ ସଫଳତାର ସହ ସମାପ୍ତ କରିଛି। ଏହି ପରୀକ୍ଷଣ ଗମ୍ଭୀର ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବିକଶିତ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ "ସୁପରନୋଭା" ମସ୍ତିଷ୍କ ଷ୍ଟେଣ୍ଟ୍ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଏହି ଷ୍ଟେଣ୍ଟ୍ ଏକ ଆମେରିକୀୟ କମ୍ପାନି ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ।
ପରୀକ୍ଷଣର ଫଳାଫଳ ପରେ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଔଷଧ ମାନକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସଂଗଠନ (CDSCO) ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ରୋଗୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଏବଂ ଏହାର ସ୍ୱଦେଶୀ ଉତ୍ପାଦନରେ ଏହି ଷ୍ଟେଣ୍ଟ୍ର ବ୍ୟବହାରକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି। "ଗ୍ରାସରୁଟ୍" ନାମକ ଏହି ପରୀକ୍ଷଣ ଷ୍ଟେଣ୍ଟର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ପ୍ରଭାବ ସମ୍ପର୍କରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସକାରାତ୍ମକ ଫଳାଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଛି।
ଫଳାଫଳଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଜର୍ଣ୍ଣାଲ୍ ଅଫ୍ ନ୍ୟୁରୋଇଣ୍ଟରଭେନସନାଲ୍ ସର୍ଜରୀ (ବ୍ରିଟିଶ୍ ମେଡିକାଲ୍ ଜର୍ଣ୍ଣାଲ୍ ଗ୍ରୁପ୍)ରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି। ଏହି ପରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ AIIMS, ଦିଲ୍ଲୀ ଜାତୀୟ ସମନ୍ୱୟ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ପ୍ରାଥମିକ ନାମାଙ୍କନ ସ୍ଥାନ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା।
ଭାରତ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ
ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ, ଏହି ସଫଳତା କେବଳ ଏକ ଚିକିତ୍ସା ସଫଳତା ନୁହେଁ ବରଂ ଭାରତ ପାଇଁ ରଣନୈତିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ରଖୁଛି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘରୋଇ କ୍ଲିନିକାଲ୍ ପରୀକ୍ଷଣ ଆଧାରରେ ଏକ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ଡିଭାଇସ୍ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଛି।
ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଷ୍ଟେଣ୍ଟ୍ ସୁଲଭ ହେବ
ଭାରତରେ ଷ୍ଟେଣ୍ଟ୍ ତିଆରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏହା ଶସ୍ତା ହେବ। AIIMS ଦିଲ୍ଲୀର ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ଶୈଳେଶ ବି. ଗାୟକୱାଡ ଏହାକୁ ଭାରତରେ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଏକ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ପଏଣ୍ଟ୍ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।
ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଉନ୍ନତ ନ୍ୟୁରୋ-ଇଣ୍ଟରଭେନସନାଲ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱ ମାନଚିତ୍ରରେ ଭାରତକୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିଛି। ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି, ପରୀକ୍ଷଣରେ AIIMS ସମେତ ଦେଶର ଆଠଟି କେନ୍ଦ୍ର ସାମିଲ ଥିଲେ। ସେଥିରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଦୁଇଟି ହସ୍ପିଟାଲ, କୋଲକାତା ଏବଂ ଅହମ୍ମଦାବାଦର ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ହସ୍ପିଟାଲ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଥିଲେ।
ଏହି ହସ୍ପିଟାଲଗୁଡ଼ିକରେ ମୋଟ ୩୨ ଜଣ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଏହି ଷ୍ଟେଣ୍ଟ୍ ପ୍ରତିରୋପଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଅଧ୍ୟୟନ "ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ" ଅଭିଯାନକୁ ମଧ୍ୟ ସୁଦୃଢ଼ କରିଛି।
ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆର ୩୦୦ ରୋଗୀଙ୍କଠାରେ ଏହି ଷ୍ଟେଣ୍ଟ୍ ପ୍ରତିରୋପଣ କରାଯାଇଛି। ଭାରତରେ ବିକଶିତ, ପରୀକ୍ଷିତ ଏବଂ ଅନୁମୋଦିତ ଏହି ଷ୍ଟେଣ୍ଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହେବାର ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରାଯାଇ ପାରିବ। ଏହା ଦ୍ବାରା ପ୍ରତିବର୍ଷ ଦେଶରେ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ପ୍ରାୟ ୧.୭ନିୟୁତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ସୁଲଭ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ପଥ ଖୋଲିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।
ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହେବାର ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଷ୍ଟେଣ୍ଟ୍ ଲଗାଇବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତଥାପି, ଛଅ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଷ୍ଟେଣ୍ଟ୍ ଲଗାଇଲେ ଭଲ ଫଳାଫଳ ମିଳିବ।