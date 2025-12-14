ବେଜିଂ: ହ୍ରାସ ପାଉଥିବା ଜନ୍ମହାରକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ ଚୀନ୍ ସରକାର ଏକ ନୂତନ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହି ସମାଧାନ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ଏବେ ମହଙ୍ଗା କରିବ।ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ସରକାର ତିନି ଦଶନ୍ଧି ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ, ଚୀନ୍ରେ କଣ୍ଡୋମ୍ ଏବଂ ଗର୍ଭନିରୋଧକ ବଟିକା ଉପରେ ଟିକସ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି।
ଚୀନ୍ର ନୂତନ ସଂଶୋଧିତ ମୂଲ୍ୟଯୁକ୍ତ କର ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ, ୧ ଜାନୁଆରି ୨୦୨୬ ରୁ, ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ କଣ୍ଡୋମ୍, ଗର୍ଭନିରୋଧକ ବଟିକା ଏବଂ ଗର୍ଭନିରୋଧକ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ୧୩ ପ୍ରତିଶତ ଟିକସ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଏହି ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକୁ ୧୯୯୩ ରୁ ଟିକସରୁ ମୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ଯାହା ଚୀନ୍ର ଏକ ସନ୍ତାନ ନୀତିର ଏକ ଅଂଶ ଥିଲା। ଏକ ସନ୍ତାନ ନୀତି ଅନୁଯାୟୀ, ୧୯୮୦ରୁ ୨୦୧୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚୀନ୍ରେ ଗୋଟିଏରୁ ଅଧିକ ସନ୍ତାନ ଥିବା ପରିବାର ଉପରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଜରିମାନା ଲାଗୁ କରାଯାଉଥିଲା।
ଜନ୍ମହାର ହ୍ରାସ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ଚୀନ୍ ସରକାର
ଏହି ନୀତି ଦେଶର ହ୍ରାସ ପାଉଥିବା ଜନ୍ମହାରକୁ ରୋକିବା ଏବଂ ବୟସ୍କ ଜନସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ହ୍ରାସ ପାଉଥିବା କର୍ମଶକ୍ତିର ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ପ୍ରଭାବକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଗର୍ଭନିରୋଧକ ଉପରେ କର ଲଗାଇବା ସହିତ, କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଶିଶୁ ଯତ୍ନ ସେବା, ବୟସ୍କ ଯତ୍ନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଏବଂ ଅକ୍ଷମଙ୍କ ପାଇଁ ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକସ ଛାଡ଼, ଏବଂ ଲମ୍ବା ମାତୃତ୍ୱ ଛୁଟି ଆଦୁ ଲୋଭନୀୟ ଯୋଜାନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଛି। ବେଜିଂ ଭଳି ସହରରେ, ମାତୃତ୍ୱ ଛୁଟିକୁ ୧୨୮ ଦିନରୁ ୧୫୮ ଦିନକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ସେହିତପରି ପୁରୁଷଙ୍କ ପାଇଁ ୩୦ ଦିନର ବରମା ସହିତ ପିତୃତ୍ୱ ଛୁଟି ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତାବିତ କରାଯାଇଛି।
ଚୀନ୍ର ଜନସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ପାଉଛି
ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ସତ୍ତ୍ୱେ, ଲୋକମାନେ ଅଧିକ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ କରୁନାହାନ୍ତି। ବର୍ଦ୍ଧିତ ଚାକିରି ଅସୁବିଧା ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଳନପୋଷଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ପରିବାର ଆରମ୍ଭ କରିବାରୁ ବାଧା ଦେଉଛି। ୨୦୧୫ରେ ଦୁଇ ସନ୍ତାନ ସୀମା ଏବଂ ୨୦୨୧ ରେ ତିନି ସନ୍ତାନ ସୀମାକୁ କୋହଳ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଚୀନ୍ର ଜନସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଗତ ତିନି ବର୍ଷ ଧରି ଦେଶରେ ନିରନ୍ତର ଜନସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ଘଟୁଛି। ୨୦୨୩ରେ ଭାରତ ସର୍ବାଧିକ ଜନସଂଖ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଦେଶ ଭାବରେ ଚୀନ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛି।
କଣ୍ଡୋମ୍ ଟିକସ ନେଇ ଲୋକେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ
ଚୀନ୍ରେ ଜନ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ୨୦୧୯ରେ ଆହୁରି ହ୍ରାସ ପାଇ ୬୦ ବର୍ଷର ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍ତରରେ ୧୪.୭ ନିୟୁତକୁ ପହଞ୍ଚିଛି, ଯାହା ୨୦୧୪ରେ ୯.୫ ନିୟୁତ ଥିଲା। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଚୀନ୍ରେ ଗର୍ଭନିରୋଧକ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରାୟତଃ ସୁଲଭ ଏବଂ ସହଜରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଥିଲା।
ତଥାପି, ଟିକସ ପରେ ସେମାନଙ୍କର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ଲୋକମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏହି ଟିକସକୁ ସମାଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଦାମ୍ ବଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ବହୁ ଲୋକେ କଣ୍ଡୋମ୍ କିଣି ଗଚ୍ଛିତ କରୁଛନ୍ତି। କେତେକ ଗଚ୍ଛିତ ରଖିଥିବର କଣ୍ଡୋମ୍ର ଫଟୋ ନଲାଇନରେ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି।