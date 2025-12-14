ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ: କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ପାଇଁ ଡିକେ ଶିବକୁମାର ଏବଂ ସିଦ୍ଧରମୈୟାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଲଢ଼େଇ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଶାନ୍ତ ପଡ଼ିଛି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ରାଜନୈତିକ ତାପମାତ୍ରା ପୁଣି ଥରେ ଗରମ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଶନିବାର କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଏଚ୍.ଏ. ଇକବାଲ ହୁସେନ କହିଛନ୍ତି ଯେ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡିକେ ଶିବକୁମାର ଜାନୁଆରି ୬ କିମ୍ବା ୯ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ।
ରାମନଗର ବିଧାୟକ ତଥା ଶିବକୁମାରଙ୍କ ଜଣେ ଦୃଢ଼ ସମର୍ଥକ ହୁସେନ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ତାରିଖରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସିଦ୍ଧରମୈୟା କର୍ଣ୍ଣାଟକର ସବୁଠାରୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରହିବେ ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗତ ଡି. ଦେବରାଜ ଉର୍ସଙ୍କ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବେ। ଶିବକୁମାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାର ୯୯% ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।
ସେ କହିଛନ୍ତି, ଶିବକୁମାରଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ସିଦ୍ଧରମୈୟାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଛାଡିବା ଉଚିତ୍। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ତାରିଖର ଗୁରୁତ୍ୱ ବିଷୟରେ ପଚରାଯିବାରୁ, ହୁସେନ କହିଥିଲେ, ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ, ଏହା କେବଳ ଏକ ସଂଖ୍ୟା। ସମସ୍ତେ ସମାନ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଏହା ଜାନୁଆରି ୬ କିମ୍ବା ଜାନୁଆରି ୯ ହୋଇପାରେ। ହୁସେନ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ଶିବକୁମାରଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ।
ନେତୃତ୍ୱ ପାଇଁ ଛକାପଞ୍ଝା
କର୍ଣ୍ଣାଟକ ବିଧାନସଭାରେ କଂଗ୍ରେସ ୧୪୦ ବିଧାୟକଙ୍କ ସହିତ ବହୁମତ ହାସଲ କରିଛି ଏବଂ ନଭେମ୍ବର ୨୦ ତାରିଖରେ ଦଳ ନିଜ ସରକାରଙ୍କ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷର କାର୍ଯ୍ୟକାଳର ଅଧା ସମୟ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ଏହି ସମୟରେ, ନେତୃତ୍ୱକୁ ନେଇ ବିବାଦ ତୀବ୍ର ହୋଇଛି। ପିଢ଼ିଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଏକ ଅଂଶ ଭାବରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳକୁ ୨.୫ ବର୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟକାଳରେ ବିଭକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଚୁକ୍ତିନାମା ସମ୍ପର୍କରେ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି।
ଦଳ କିମ୍ବା କୌଣସି ନେତା ଏପରି ଚୁକ୍ତିନାମାକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ନିଶ୍ଚିତ କରି ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ, କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଶିବକୁମାର ଏକ "ଗୁପ୍ତ ଚୁକ୍ତି" ସମ୍ପର୍କରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ। ଏହାକୁ ନେଇ ରାଜନୀତି ଉଷ୍ଣ ହେବାରେ ଲାଗିଥିଲା।
ଶିବକୁମାର ନୁହେଁ ପରମେଶ୍ୱର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ
ଏହି ସମୟରେ, କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ବିଜେପି ସାଂସଦ ଭି. ସୋମାନ୍ନା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ପାଇଁ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଜି. ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତି। ଟୁମାକୁରୁରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଇ ସୋମାନ୍ନା କହିଛନ୍ତି, କ୍ଷମତା ପାଇବା ଭାଗ୍ୟର କଥା। ମୁଁ କେବେ ଭାବି ନଥିଲି, ପରମେଶ୍ୱର କେବଳ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ। ଏହା ଆମର ଇଚ୍ଛା ଯେ ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏବଂ ଏହା କେବଳ ମୋର ଇଚ୍ଛା ନୁହେଁ, ବରଂ ଟୁମାକୁରୁର ଲୋକଙ୍କ ଇଚ୍ଛା।
ଡି.କେ. ଶିବକୁମାରଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଚରାଯିବାରୁ, ସୋମାନ୍ନା ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ, "ଭୁଲିଯାଅ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ଏକ ଭିନ୍ନ ବିଷୟ। ଶିବକୁମାର କ'ଣ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା ତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଆଚରଣ ଭାଗ୍ୟଠାରୁ ବଡ଼।
କର୍ଣ୍ଣାଟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସିଦ୍ଧରମୈୟା ଏବଂ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡିକେ ଶିବକୁମାର ଡିସେମ୍ବର ୧୪ ତାରିଖରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ କଂଗ୍ରେସ ସଂସଦୀୟ ଦଳ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଭେଟିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି । ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ରାଜ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦକୁ ନେଇ ଚାଲିଥିବା ବିବାଦ ଉପରେ ପୁଣି ଥରେ ଆଲୋଚନା ହେବ। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ରାମଲୀଳା ମୈଦାନରେ କଂଗ୍ରେସର ମେଗା ରାଲି ପରେ ଏହି ବୈଠକ ହେବ।