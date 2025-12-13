ମୁମ୍ବାଇ: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଦଳର ସୁପରଷ୍ଟାର ବିରାଟ କୋହଲି ତାଙ୍କ ବିଦେଶ ଗସ୍ତ ପରେ ଭାରତ ଫେରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ନିକଟରେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଅନୁଷ୍କା ଶର୍ମାଙ୍କ ସହ ମୁମ୍ବାଇରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷ ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକଦିବସୀୟ ସିରିଜ ପରେ ବିରାଟ ଭାରତ ଛାଡିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଫେରିବା ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନୂତନ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରିଛି।
GOAT ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଲିଓନେଲ ମେସି
ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ଫୁଟବଲ୍ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଲିଓନେଲ୍ ମେସିଙ୍କ GOAT ଭାରତ ଗସ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ମେସି ଡିସେମ୍ବର ୧୩ ତାରିଖରେ କୋଲକାତାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଯେଉଁଠାରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ଏକ ବିଶାଳ ଭିଡ଼ ଜମା ହୋଇଥିଲେ।
ତାଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ରହଣି ଡିସେମ୍ବର ୧୪ ତାରିଖରେ ମୁମ୍ବାଇ ହେବ। ଯେଉଁଠାରେ ସେ ୱାଙ୍ଖେଡେ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବେ।
କୋହଲି ଏବଂ ମେସିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଐତିହାସିକ ସାକ୍ଷାତ ହେବ କି?
ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ଭାରତ ଫେରିବା ଏବଂ ମେସିଙ୍କ ମୁମ୍ବାଇ ଆସିବା ଖବର ପରେ, କ୍ରୀଡା ପ୍ରେମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନା ଜୋର ଧରିଛି। ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଛି ଯେ, ଏହି ଦୁଇ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଖେଳାଳି ମୁମ୍ବାଇରେ ପରସ୍ପରକୁ ଭେଟିପାରନ୍ତି। ଯଦି ଏହା ହୁଏ, ତେବେ ଏହା କ୍ରୀଡା ଜଗତ ପାଇଁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ହେବ। ତଥାପି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ବିରାଟ କୋହଲି କିମ୍ବା ଲିଓନେଲ ମେସିଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସାକ୍ଷାତ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ନିଶ୍ଚିତକରଣ ହୋଇନାହିଁ।
ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉଭୟ କିମ୍ବଦନ୍ତୀଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ରେଜ୍ ଶୀର୍ଷରେ ରହିଛି
କ୍ରିକେଟ୍ କିଙ୍ଗ୍ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କୁ କ୍ରିକେଟ ଜଗତର ସବୁଠାରୁ ବଡ ତାରକାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଇଥାଏ। ଫୁଟବଲ୍ ଜଗତରେ ଫୁଟବଲ୍ ସମ୍ରାଟ ଲିଓନେଲ୍ ମେସିଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତା ଅତୁଳନୀୟ। ଉଭୟ ଖେଳାଳିଙ୍କର ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରଶଂସକ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି କୋହଲି ଏବଂ ମେସିଙ୍କୁ ଏକାଠି ଦେଖାଯାଏ, ତେବେ ଫଟୋ ଏବଂ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇପାରେ।
କୋଲକାତାରେ ମେସିଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଦିନ ସ୍ମରଣୀୟ ନଥିଲା
ଲିଓନେଲ ମେସିଙ୍କ ଭାରତ ଗସ୍ତର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶା ଅନୁଯାୟୀ କିଛି ହୋଇ ନଥିଲା। ହଜାର ହଜାର ଫୁଟବଲ୍ ପ୍ରଶଂସକ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ କୋଲକାତାର ସଲ୍ଟ ଲେକ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ। ପ୍ରଶଂସକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସହ କିଛି ସମୟ ବିତାଇବାକୁ ଆଶା କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଛି ଯେ, ମେସି କେବଳ ୧୦ ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ରହିଥିଲେ।
ନିରାଶା ପରେ ଭିଡ଼ ଅଣାୟତ୍ତ
ଲିଓନେଲ ମେସିଙ୍କ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରସ୍ଥାନ ଖବର ଷ୍ଟାଡିୟମ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ନିରାଶ କରିଦେଇଥିଲା। କ୍ରୋଧ ଏତେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା ଯେ, ଭିଡ଼ ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇ ସଲ୍ଟ ଲେକ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ପରିସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀକୁ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ପଡିଥିଲା। ଏହି ଘଟଣା GOAT ଇଣ୍ଡିଆ ଟୁରର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି।