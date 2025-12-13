କୋଲକାତା: ସଲ୍ଟ ଲେକ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ହୋଇଥିବା ବିଶୃଙ୍ଖଳା ପାଇଁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଗଭୀର ଦୁଃଖ ଏବଂ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ମମତା ବାନାର୍ଜୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ନିଜେ ହଜାର ହଜାର କ୍ରୀଡା ପ୍ରେମୀ ଏବଂ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ସହିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଲୋକେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଫୁଟବଲ୍ ଖେଳାଳି ଲିଓନେଲ ମେସିଙ୍କ ଏକ ଝଲକ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ଘଟିଥିବା ବିଶୃଙ୍ଖଳା ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଇଥିଲା।
ଏହି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଲିଓନେଲ ମେସି ଏବଂ ସମସ୍ତ କ୍ରୀଡା ପ୍ରେମୀଙ୍କ ନିକଟରେ ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଘଟଣା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦ ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତିଛବିକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଛି।
I am deeply disturbed and shocked by the mismanagement witnessed today at Salt Lake Stadium. I was on my way to the stadium to attend the event along with thousands of sports lovers and fans who had gathered to catch a glimpse of their favourite footballer, Lionel Messi.— Mamata Banerjee (@MamataOfficial) December 13, 2025
ତଦନ୍ତ ପାଇଁ କମିଟି ଗଠନ
ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ କମିଟି ଗଠନ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହି କମିଟିର ନେତୃତ୍ୱ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ୍ (ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ) ଅସୀମ କୁମାର ରାୟ ନେଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ଏବଂ ଗୃହ ଏବଂ ପାହାଡିଆ ବ୍ୟାପାର ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ଏହି କମିଟିର ସଦସ୍ୟ।
ତଦନ୍ତ କମିଟିକୁ ସମଗ୍ର ଘଟଣାର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତ କରିବା, ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏପରି ଘଟଣା ରୋକିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସୁପାରିଶ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତ କ୍ରୀଡାପ୍ରେମୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହିତ ଦାୟୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି।
ମେସିଙ୍କ ଝଲକ ନପାଇ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ଅଣାୟତ୍ତ
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଷ୍ଟାଡିୟମର ପ୍ରବେଶ, ବସିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଦୃଶ୍ୟମାନତାକୁ ନେଇ ବ୍ୟାପକ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଆସିଥିବା ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ପ୍ରଶଂସକ ଲିଓନେଲ ମେସିଙ୍କୁ ନିକଟରୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଶା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା ଯେ, ଅଧିକାଂଶ ଦର୍ଶକ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଝଲକ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ ନାହିଁ। ଏହା ପରିବେଶକୁ ଖରାପ କରିଦେଇଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ କ୍ରୋଧିତ କରିଥିଲା। ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇ କିଛି ଲୋକ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଯାହାର ଏକ ଭିଡିଓ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି।
ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ମେସି ତାଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଉନ୍ମୋଚନ କରିଥିଲେ
ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ଫୁଟବଲ୍ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଲିଓନେଲ୍ ମେସି ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ୭୦ ଫୁଟ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି କୋଲକାତାର ବିଗ୍ ବେନ୍ ଏବଂ ଡିଏଗୋ ମାରାଡୋନା ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ନିକଟରେ ଅବସ୍ଥିତ।
ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ଏକ ବଡ଼ ଭିଡ଼ ଜମା ହୋଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଲିଓନେଲ୍ ମେସି ବଲିଉଡ୍ ସୁପରଷ୍ଟାର ଶାହରୁଖ ଖାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭେଟିଥିଲେ।