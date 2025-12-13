ରାଜୀବ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରନଙ୍କୁ ରାଜନୈତିକ ଲାଇଫ୍ ଲାଇନ

ତିରୁବନନ୍ତପୁରମ: କେରଳର ସ୍ଥାନୀୟ ପୌର ସଂସ୍ଥା ନିର୍ବାଚନର ଫଳାଫଳ କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ ଖୁସି ଏବଂ ଦୁଃଖ ଉଭୟ ଆଣିଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ କଂଗ୍ରେସ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ୟୁଡିଏଫ୍ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ଆଗୁଆ ଥିବା ବେଳେ, ଅନ୍ୟପଟେ ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଶଶି ଥରୁରଙ୍କୁ ନିଜ ଘରେ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଛି। ଥରୁରଙ୍କ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀ ତିରୁବନନ୍ତପୁରମରେ କଂଗ୍ରେସ ପରାଜୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛି।
ଏହି ପରାଜୟ କେବଳ ଥରୁରଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇନାହିଁ, ବରଂ ତାଙ୍କ ଏବଂ ଦଳର ହାଇକମାଣ୍ଡଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ବିବାଦକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ:Woman Offered Tea To Garbage Workers: ସଫେଇ ବାଲାଙ୍କୁ ଚା’ ଦେଲେ ମହିଳା: ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓ ସଭିଙ୍କ ମନ ଛୁଇଁଲା...
ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ଯେ, ଯଦି କଂଗ୍ରେସ ଏହି ପରାଜୟ ପରେ ଥରୁରଙ୍କ ବିରୋଧରେ କୌଣସି କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରେ, ତେବେ ଏହା ତାଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ହେବ। ଥରୁରଙ୍କ ବିଦ୍ରୋହୀ ମନୋଭାବ ବହୁ ଦିନ ଧରି ହାଇକମାଣ୍ଡ ଜାଣିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବା ହେଉ କିମ୍ବା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସଭାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା, ଥରୁର ଲଗାତାର ସଙ୍କେତ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ନୂତନ ବିକଳ୍ପ ଖୋଲା ରଖିଛନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପିର ବିଜୟକୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସଙ୍କେତ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଏବଂ ଥରୁରଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଭବିଷ୍ୟତ ସହିତ ଯୋଡ଼ାଯାଉଛି।
ରାଜୀବ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରନଙ୍କୁ ରାଜନୈତିକ ଲାଇଫ୍ ଲାଇନ
ତିରୁବନନ୍ତପୁରମରେ ବିଜେପି ପାଇଁ ଏହି ବିଜୟ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ରାଜୀବ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ରାଜନୈତିକ ଲାଇଫ୍ ଲାଇନ ଭଳି ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି । ଏହି ବିଜୟ ୨୦୨୪ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଥରୁରଙ୍କ ଠାରୁ ହାରିବା ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ହ୍ରାସ କରିଛି। ଏହି ସମୟରେ, ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଥରୁରଙ୍କ ପାଇଁ ବୀର ସାଭରକର ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା ମଧ୍ୟ ରାଜନୈତିକ ଉଷ୍ଣତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲା। ଯଦିଓ ସେ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ନଥିଲେ, ତେବେ ରାଜନୈତିକ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ ଅନୁସାରେଏହି ଘଟଣା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀର ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଥିଲା। ଥରୁରଙ୍କ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ସ୍ୱର ଏବଂ ବିଜେପିର ବିଜୟ ଏକ ନୂତନ କାହାଣୀ ବଖାଣୁଛି।
୨୦୨୬ ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ଚେସ୍ବୋର୍ଡ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି କି?
ଶଶି ଥରୁର ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ, ସେ ଦଳୀୟ ଧାଡିରୁ ବିଚ୍ୟୁତ ହୋଇ ନିଆଁ ସହିତ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏବେ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବାର ମହତ୍ତ୍ୱାକାଂକ୍ଷା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ନିଜ ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ଖରାପ ପ୍ରଦର୍ଶନ ତାଙ୍କ ପଥକୁ କଷ୍ଟକର କରିଦେଇଛି। ଏପରି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଯେ, ଯଦି କଂଗ୍ରେସ ତାଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରେ, ତେବେ ସେ ଇସ୍ତଫା ଦେଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ଉପ-ନିର୍ବାଚନ କରାଇପାରନ୍ତି।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ:Pani Puri Vendor Serves Only Girls: ଝିଅମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ, ପୁଅମାନଙ୍କୁ ଅନୁମତି ନାହିଁ: ଗୁପ୍ଚୁପ୍ ବାଲା ଲଗାଇଲେ ସାଇନବୋର୍ଡ, ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ
ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଥରୁର ୨୦୨୬ ରେ ଲୋକସଭା କିମ୍ବା ବିଧାନସଭା ଟିକେଟ ପାଇଁ ବିଜେପି ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରନ୍ତି, ଯାହା କେରଳର ରାଜନୈତିକ ସମୀକରଣକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରେ।