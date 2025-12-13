ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସଭିଏଁ ଗୁପ୍ଚୁପ୍ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ତେବେ ଝିଅମାନେ ଏହାକୁ ଖାଇବାକୁ ବେଶ୍ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି। ଏନେଇ ଜଣେ ଗୁପ୍ଚୁପ୍ ବିକାଳି କେବଳ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଗୁପ୍ଚୁପ୍ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟଲ୍ରେ ସାଇନବୋର୍ଡ ଲଗାଇଛନ୍ତି ଝିଅମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ, ପୁଅମାନଙ୍କୁ ଅନୁମତି ନାହିଁ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଝିଅଙ୍କୁ ଦେବି ପୁଅଙ୍କୁ ନୁହେଁ।
ଷ୍ଟଲ୍ ପାଖରେ ନାହାନ୍ତି ପୁରୁଷ ଗ୍ରାହକ
ଏହି ଭିଡିଓରେ କିଛି ଯୁବତୀ ଏବଂ ମହିଳାଙ୍କୁ ଗୁପ୍ଚୁପ୍ ଖାଉଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି।କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟଲ୍ ପାଖରେ ଜଣେ ବି ପୁରୁଷ ଗ୍ରାହକ ନାହାନ୍ତି। ଭିଡିଓଟି ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବେଶ୍ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ତେବେ ଭିଡିଓଟି କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳର ତାହା ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ।
"Only Girls Allowed" Pani Puri Stall Sparks Buzz Online Pani Puri Stall Goes Viral After— Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) December 11, 2025
'Boys Not Allowed' Sign Creates Stir
pic.twitter.com/AWaoimI5BP
ଗୁପ୍ଚୁପ୍ ଷ୍ଟଲ୍ର ଭିଡିଓ ତିଆରି କରିଥିବା ଯୁବତୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଗୁପ୍ଚୁପ୍ ବିକାଳି ଆମର ସୁରକ୍ଷା ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କ ଷ୍ଫଲ୍ରେ ଏଭଳି ବୋର୍ଡ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଗୁପ୍ଚୁପ୍ ବିକାଳି ଭେଦଭାବ କରୁଥିବା କିଛି ଗ୍ରାହକ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି।
