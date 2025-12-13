ଭୋପାଳ:ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ପାନ୍ନା ବ୍ୟାଘ୍ର ସଂରକ୍ଷଣରେ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ବାଘ ଦେଖିବାକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଦେଖାଦେଇଛି। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ସରକାରଙ୍କ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ବାଘ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାନ୍ନା ବ୍ୟାଘ୍ର ସଂରକ୍ଷଣକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ବାଘ ସହିତ ହାତୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଏହା ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀ ନିୟମକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି।
ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ବାଘକୁ ଘେରି ରଖିବା ପାଇଁ ଦୁଇଟି ହାତୀକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା।
କୁହାଯାଏ ଯେ, ବାଘମାନେ ହାତୀମାନଙ୍କୁ ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଦେଖିଲେ ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ଜାତୀୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବାହିନୀ (NTCA) ଏବେ ବନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ନେଇ ଅବଗତ ହୋଇଛି। ଏହା ସହିତ ପାନ୍ନା ରିଜର୍ଭ ଅଧିକାରୀଙ୍କଠାରୁ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ମଗାଯାଇଛି।।
ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ବିବାଦ
ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣାର ଏକ ଭିଡିଓ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ, ଜାତୀୟ ବ୍ୟାଘ୍ର ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରାଧିକରଣ (NTCA) ନିକଟରେ ଏକ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିଲା। ଭିଡିଓରେ ବାଘକୁ ଅଟକାଇବା ପାଇଁ ଦୁଇଟି ହାତୀକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି। ତା'ପରେ ଏକ ଜିପ୍ସିରେ ଚଢ଼ି ପାଞ୍ଚ ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବାଘ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଅଭିଯୋଗରେ ଘଟଣାକୁ ଅଣସାମ୍ବିଧାନିକ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ଏବଂ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଜଙ୍ଗଲ ସଫାରି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ମନ୍ତ୍ରୀ ଲଖନ ପଟେଲ ଏହାକୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏକ୍ସରେ ପୋଷ୍ଟ୍ କରିଛନ୍ତି।
आज प्रातः पन्ना टाइगर सफ़ारी में मा. मंत्री श्री @prahladspatel जी के साथ भ्रमण का अनुभव अत्यंत रोमांचक, आकर्षक और आनंददायक रहा। यह मेरे जीवन का पहला जंगल सफारी का अनुभव था। प्रकृति की गोद में चीतल, सांभर, शेर व अन्य वन्यजीवों को नजदीक से देखना अत्यंत आनंददायक एवं शिक्षाप्रद था। pic.twitter.com/8o3rW2d8sU— Lakhan Patel (@Lakhan_BJP) December 9, 2025
ପାନ୍ନା ବ୍ୟାଘ୍ର ସଂରକ୍ଷଣର ଅଧିକାରୀମାନେ ଏହି ବିଷୟରେ ନୀରବ ରହିଛନ୍ତି। ତଥାପି, ସେମାନେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ, ହାତୀମାନେ ବାଘ ଉପରେ ନଜର ରଖୁଥିଲେ। ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ, ପାର୍କ ପରିଚାଳନା ଏହି ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଅଜ୍ଞ ରହିଛନ୍ତି।
କଂଗ୍ରେସ କଲା ଟାର୍ଗେଟ
କଂଗ୍ରେସ ବାଘ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛି। କଂଗ୍ରେସ ମୁଖପାତ୍ର ଆବାସ ହାଫିଜ୍ କହିଛନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବାଘ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ହାତୀ ବ୍ୟବହାର କରି ବାଘକୁ ରୋକିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଯାହା ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଆଇନର ଏକ ଖୋଲା ଉଲ୍ଲଂଘନ। ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ରାଜ୍ୟ ଭଳି ଜଙ୍ଗଲରେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆପଣେଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଜର ଶାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଏପରି ମାମଲାଗୁଡ଼ିକର ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ କରାଯିବା ଉଚିତ୍। ଏହି ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ଥରେ ନୁହେଁ ବାରମ୍ବାର ଘଟୁଛି।
ରାଜ୍ୟର ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ସିଂହ ପଟେଲ,ବିଜୟ ଶାହ,ଇନ୍ଦର ସିଂହ ପରମାର,ଲଖନ ପଟେଲ ଏବଂ ଦିଲୀପ ଆହିରୱାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଅଣାଯାଇଛି।