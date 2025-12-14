ଇମ୍ଫାଲ: ମଣିପୁରର ରାଜନୀତିରେ ପୁଣି ଥରେ ଦ୍ରୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସଙ୍କେତ ଦେଖାଯାଉଛି। ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ, ରାଜ୍ୟରେ ଏକ ସ୍ଥିର ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଛି। ଏନେଇ ବିଜେପି ଡିସେମ୍ବର ୧୪ ତାରିଖରେ ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ନିଜର ସମସ୍ତ ୩୭ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଡକାଇଛି।
କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ରାଜ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ରାଜନୈତିକ ଅଚଳାବସ୍ଥା ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶାସନର ଅନ୍ତ ଘଟାଇବାର ପ୍ରୟାସ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ବୈଠକରେ ମଣିପୁରରେ ସରକାର ଗଠନ କରାଯିବା ସମ୍ପର୍କରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି।
ମଣିପୁର ବିଧାନସଭାର ୬୦ ସଦସ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ବିଧାନସଭାରେ ବିଜେପିର ୩୭ ଜଣ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି। ଫଳରେ ବିଜେପି ପାଖରେ ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ କୁହୁକ ସଂଖ୍ୟା ୩୧ରୁ ଅଧିକ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି। ଦଳ ବିଧାନସଭାରେ ଏକ ଦୃଢ଼ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ଭୂମିକାକୁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି।
ମେ’ ୨୦୨୩ଠାରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶାସନ
ରାଜ୍ୟରେ ଜାତିଗତ ହିଂସା ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ସଙ୍କଟ ଯୋଗୁ ମେ’ ୨୦୨୩ ଠାରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶାସନ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏନ. ବୀରେନ ସିଂହ ଗତ ବର୍ଷ ଫେବ୍ରୁଆରିରେ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ। ବିଧାନସଭା ମଧ୍ୟ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ମୁଲତବି ରହିଛି ଏବଂ ସରକାର ଗଠନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିଛି।
ଦିଲ୍ଲୀରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ସହିତ ବିଧାୟକମାନଙ୍କର ଏହି ବୈଠକରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ମେଣ୍ଟ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାର୍ଥୀତ୍ୱ ଏବଂ ନୀତିଗତ ଏଜେଣ୍ଡା ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ରାଜନୈତିକ ସମୀକ୍ଷକ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ବୈଠକ ପରେ ମଣିପୁରରେ ସରକାର ଗଠନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ।
ମୈତେଇ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପାଇଁ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି (ଏସଟି) ମାନ୍ୟତା ଦାବି ଏବଂ ବିରୋଧକୁ ନେଇ ମଣିପୁରରେ ୩ ମେ’ ୨୦୨୩ରେ ହିଂସା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଏକ ରାଲି ପରେ, କୁକି ଏବଂ ମୈତେଇ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ହିଂସାର ଦ୍ରୁତ ଗତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ବିବାଦ ଏତେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା ଯେ ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା।
ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ପୋଡ଼ାଜଳା ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା। ହିଂସାରେ ଅନେକ ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ। ତଥାପି, ବିକ୍ଷିପ୍ତ ଘଟଣା ବ୍ୟତୀତ, ମଣିପୁରରେ ପରିସ୍ଥିତି ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି।
ମୈତେଇ-କୁକି ହିଂସା
ମଣିପୁରରେ,ମୈତେଇ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଏସଟି ମାନ୍ୟତା ଦାବି କରୁଥିଲେ ଯାହା ଦ୍ଵାରା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଦିବାସୀ ମାନ୍ୟତା ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ସଂରକ୍ଷଣ ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ। ଏହି ସମୟରେ,କୁକି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜନଜାତି ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ, ମୈତେଇ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ଏସଟି ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ।
ଇସ୍ତଫା ଦେବା ସମୟରେ ବୀରେନ ସିଂହ କ୍ଷମା ମାଗିଥିଲେ
ତତ୍କାଳୀନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏନ.ବୀରେନ ସିଂହ ତାଙ୍କ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ନିକଟରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ,ଏହି ବର୍ଷ ବହୁତ ଖରାପ ଥିଲା। ଗତ ବର୍ଷ ମେ’ ୩ ତାରିଖରୁ ଯାହା କିଛି ଘଟିଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ନିକଟରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି।
ହିଂସାରେ ଅନେକ ଲୋକ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କୁ ହରାଇଛନ୍ତି। କେତେକଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଘରୁ ପଳାଇବାକୁ ପଡିଛି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ, ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ୱାଭାବିକତା ଫେରି ଆସିବ।