ଦୁବାଇ:ଭାରତୀୟ କୋଟିପତି ଏବଂ ଲୁଲୁ ଗ୍ରୁପ୍ ମାଲିକ ଏମ.ଏ. ୟୁସୁଫ ଅଲିଙ୍କ ୟୁଏଇରେ ବସ୍ ଯୋଗେ ଯାତ୍ରା କରିବାର ଏକ ଛୋଟ ଭିଡିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏହି ଭିଡିଓଟି ଅନଲାଇନରେ ବହୁଳ ଭାବରେ ସେୟାର କରାଯାଉଛି। ଭିଡିଓଟି ସଜ୍ଜାଦ ଫରଦୌସ୍ ନାମକ ଜଣେ ୟୁଜର ଟିକଟକରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି।
ଭିଡିଓରେ ୟୁସୁଫ ଅଲିଙ୍କୁ ବସ୍ ଚଢ଼ୁଥିବା ଏବଂ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ସହ ଉଷ୍ମତାର ସହ ହାତ ମିଳାଉଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ସେ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ହିନ୍ଦୀରେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, "କିପରି ଅଛ? ତୁମେ ଠିକ୍ ଅଛ?" ଭିଡିଓଟି ଅନେକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ସେୟାର କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ:Virat Kohli Return India: ଫୁଟବଲ୍ ସମ୍ରାଟଙ୍କୁ ଭେଟିବେ କ୍ରିକେଟ୍ କିଙ୍ଗ୍!:ଲଣ୍ଡନରୁ ଭାରତ ଫେରିଲେ ବିରାଟ
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭିଡିଓ ପୋଷ୍ଟ କରି, ୟୁଜରମାନେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ, ୟୁସୁଫ ଅଲି ଜଣେ ନମ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି। ଭିଡିଓ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ୟୁଜର ଲେଖିଛନ୍ତି, ସେ ମରୁଭୂମିରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଥରେ ତାଙ୍କ BMW କାରକୁ ଅଟକାଇଥିଲେ। ସେ ମୋତେ ପ୍ରାର୍ଥନା ପାଇଁ ଆସନ ମାଗିଥିଲେ। ଯାହା ମୋ ପାଖରେ ନଥିଲା। ସେ କିଛି କାର୍ଡବୋର୍ଡ ଖଣ୍ଡ ନେଇ ତାହା ଉପରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଚାଲିଯାଇଥିଲେ।
କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ, ୟୁସୁଫ ଅଲି ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଆଉ ଏକ ସ୍ମରଣୀୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ସେୟାର କରିଥିଲେ। ଦୁବାଇର ଶାସକ ଶେଖ ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ରସିଦ ଅଲ୍ ମକତୁମ୍ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପୁସ୍ତକ "ଲେସନ୍ସ ଫ୍ରମ୍ ଲାଇଫ୍: ପାର୍ଟ ୧(Lessons from Life: Part I)" ଉପହାର ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ପୁସ୍ତକରେ ଦୁବାଇର ଶାସକଙ୍କ ହସ୍ତାକ୍ଷର ଥିଲା। ଶେଖ ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ରସିଦ ଅଲ୍ ମକତୁମ୍ ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସର ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ।
ପୁସ୍ତକର ଏକ ଫଟୋ ପୋଷ୍ଟ କରି ୟୁସୁଫ ଅଲି ଲେଖିଛନ୍ତି, ମୁଁ ମହାମହିମ ଶେଖ ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ରସିଦ ଅଲ୍ ମକତୁମ୍, ୟୁଏଇର ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଦୁବାଇର ଶାସକଙ୍କ ନିକଟରେ ତାଙ୍କର ନୂତନତମ ପୁସ୍ତକ 'ଲେସନ୍ସ ଫ୍ରମ୍ ଲାଇଫ୍: ପାର୍ଟ -୧'ର ଏକ ହସ୍ତାକ୍ଷରିତ କପି ପଠାଇବା ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ କୃତଜ୍ଞ। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ି ମହାମହିମଙ୍କ ଜୀବନରୁ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିପାରିବେ।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ:School MDM: ପୋକରା ଚାଉଳରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଖାଉଛନ୍ତି ୫୦୦ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ପିଲା
ଲୁଲୁ ଗ୍ରୁପ୍ ମାଲିକ
ଏମ.ଏ. ୟୁସୁଫ ଅଲିଙ୍କ ପାଖରେ ଲୁଲୁ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଛି, ଯାହା ଭାରତ ଏବଂ ଉପସାଗରୀୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ୨୫୬ଟି ହାଇପରମାର୍କେଟ ଏବଂ ମଲ୍ର ମାଲିକ। ଫୋବର୍ସ ଅନୁଯାୟୀ, ଏମ.ଏ. ୟୁସୁଫ ଅଲିଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ୫.୯ ବିଲିୟନ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର(୫୩,୪୪୨ କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି)ରୁ ଅଧିକ ରହିଛି।