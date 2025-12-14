୫୦% କର୍ମଚାରୀରେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କାମ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ:ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ସଙ୍କଟ ସୃଷ୍ଟି ରହିଛି। ରବିବାର ମଧ୍ୟ, ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆର ଅଞ୍ଚଳ ବିଷାକ୍ତ କୁହୁଡ଼ିର ଘନ ଚାଦରରେ ଘୋଡ଼ାଇ ହୋଇ ରହିଛି। ଏହି ବିଷାକ୍ତ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଦୃଶ୍ୟମାନତାକୁ ଗୁରୁତର ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ଡିସେମ୍ବର ୧୪ ତାରିଖ ରବିବାର ଦିନ, ଦୃଶ୍ୟମାନତା ହ୍ରାସ ପାଇବା ସହିତ ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ବିପଜ୍ଜନକ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଯୋଗୁ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ, ଦୃଶ୍ୟମାନତା ପ୍ରାୟ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ତରକୁ ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଯାନବାହାନ ଚଳାଚଳ ଠପ୍ ହୋଇ ଯାଇଛି।
କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ (CPCB)ର ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ସକାଳ ୬ଟା ଟାରେ ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ସୂଚକାଙ୍କ (AQI) ବିପଜ୍ଜନକ ୪୯୧ ରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଏହି AQI ସ୍ତର "ଅତି ଗମ୍ଭୀର" ବର୍ଗ। ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସ୍ୱରୂପ, ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ରବିବାର GRAP-4 କଟକଣା ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିଲା।
ଦିଲ୍ଲୀର ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିବା ଯୋଗୁ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ସ୍କୁଲ୍ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ନେଇଛନ୍ତି। GRAP-4 କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ପରେ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ କ୍ଷତିକାରକ ବାୟୁରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକୁ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ମୋଡ୍ରେ ଚଳାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ଶାରୀରିକ ଉପସ୍ଥାନକୁ ହ୍ରାସ କରି ଅନଲାଇନ୍ ଏବଂ ଅଫଲାଇନ୍ ଶିକ୍ଷାର ମିଶ୍ରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଶ୍ରେଣୀ ଜାରି ରଖିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। GRAP-4 ଅଧୀନରେ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍ଥାନୀୟ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଷଷ୍ଠରୁ ଦଶମ ଏବଂ ଏକାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଶାରୀରିକ ଶ୍ରେଣୀ ବନ୍ଦ କରିବାର ବିକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ଅଛି।
Grape-4 ର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଏବଂ ଏହା କେବେ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହୁଏ?
ଦିଲ୍ଲୀର ପ୍ରଦୂଷଣ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ, CAQM (ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ପରିଚାଳନା କମିଶନ) ଏକ GRAP (ଗ୍ରେଡେଡ୍ ରେସପନ୍ସ ଆକ୍ସନ୍ ପ୍ଲାନ୍) ପ୍ରଚଳନ କରିଛି। ଯାହାକୁ ଚାରି ସ୍ତରରେ ବର୍ଗୀକୃତ କରାଯାଇଛି। ଗ୍ରେପ୍-୧ ରୁ ଗ୍ରେପ୍-୪ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଛି। ୨୦୧ ରୁ ୩୦୦ ମଧ୍ୟରେ GRAP-1 AQI ରିଡିଂକୁ ଖରାପ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଇଥାଏ। ସେହିପରି GRAP-2 AQI ରିଡିଂ ୩୦୧ରୁ ୪୦୦ ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ସୂଚକାଙ୍କ ୪୦୧ ଅତିକ୍ରମ କରେ ଏହା GRAP-4 ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ଗମ୍ଭୀର ଜୋନ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ୪୫୦ ରୁ ଅଧିକ ଯେକୌଣସି ରିଡିଂକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗମ୍ଭୀର, ସବୁଠାରୁ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଗ ଭାବରେ ବର୍ଗୀକୃତ କରାଯାଇଥାଏ।
ଏହା GRAP-4 ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏବଂ ସମସ୍ତ ବୟସର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଗମ୍ଭୀର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଶନିବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ୭ଟାରେ ମୋଟ AQI ୪୪୮ ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଅପରାହ୍ନ ୪ଟାରେ ୨୪ ଘଣ୍ଟାର ହାରାହାରି ୩୪୯ (ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ) ଥିଲା। ରାତାରାତି ପ୍ରଦୂଷଣ ସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। ଯାହା ରବିବାର ସକାଳ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରଦୂଷଣ ସ୍ତରକୁ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ସୀମା ଉପରକୁ ନେଇଯାଇଥିଲା।
ନିର୍ମାଣ, ଖଣି ଏବଂ ପଥର କ୍ରସର ବନ୍ଦ
GRAP-4 ଅନ୍ତର୍ଗତ ସବୁଠାରୁ କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଦିଲ୍ଲୀ-NCRରେ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ଭଙ୍ଗାଭଙ୍ଗି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ନିଷେଧ କରାଯାଇଛି। କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ପଥର କ୍ରସର, ଖଣି କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଧୂଳି ଏବଂ କଣିକା ପ୍ରଦୂଷଣରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ସମ୍ପର୍କିତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକ GRAP ପର୍ଯ୍ୟାୟ I, II ଏବଂ III ଅନୁଯାୟୀ ପୂର୍ବରୁ ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସହିତ ଅତିରିକ୍ତ ଭାବେ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି।
ଏନସିଆରରେ ଯାନବାହାନ ଉପରେ କଡ଼ା କଟକଣା
ପରିବହନ କଟକଣାକୁ ଯଥେଷ୍ଟ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ଆଖପାଖ ଜିଲ୍ଲା ଯେପରିକି ଗୁରୁଗ୍ରାମ, ଫରିଦାବାଦ, ଗାଜିଆବାଦ ଏବଂ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ନଗରରେ BS-III ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ BS-IV ଡିଜେଲ ଚାରିଚକିଆ ଯାନ ଚଳାଚଳକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ନିଷିଦ୍ଧ କରାଯାଇଛି।
ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ପରିବହନ କିମ୍ବା ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ଟ୍ରକଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟତୀତ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରବେଶ ନିଷେଧ। LNG, CNG, ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଏବଂ BS-VI ଡିଜେଲ ଟ୍ରକଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ବାହାରେ ପଞ୍ଜିକୃତ ହାଲୁକା ବାଣିଜ୍ୟିକ ଯାନଗୁଡ଼ିକର ଚଳାଚଳକୁ ନିଷେଧ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ବୈଦ୍ୟୁତିକ, CNG, କିମ୍ବା BS-VI ଡିଜେଲ ଇନ୍ଧନରେ ଚାଲୁଥିବା ଏବଂ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ପରିବହନ କରୁ ଥିବା ଯାନ ବାହନକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି।
୫୦% କର୍ମଚାରୀରେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କାମ
ଟ୍ରାଫିକ ଭିଡ଼ ଏବଂ ପ୍ରଦୂଷଣ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ, ସରକାର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଏବଂ ବେସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକୁ ୫୦ ପ୍ରତିଶତ କ୍ଷମତାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ବାକି କର୍ମଚାରୀମାନେ ଘରୁ କାମ କରିବେ। ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ପରିବେଶ (ସୁରକ୍ଷା) ଆଇନ, ୧୯୮୬ର ଧାରା ୫ ଅନୁଯାୟୀ ଜାରି କରାଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ଘରୁ କାମ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରନ୍ତି।