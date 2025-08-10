ଇସଲାମାବାଦ:ଭାରତ ପାଇଁ ଏୟାରସ୍ପେସ୍ ବନ୍ଦ କରିବା ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ ବହୁତ ମହଙ୍ଗା ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି।ରିପୋର୍ଟରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଯେ, ଭାରତୀୟ ବିମାନ ପାଇଁ ଏୟାରସ୍ପେସ୍ ବନ୍ଦ କରିବା ଯୋଗୁଁ ପାକିସ୍ତାନ ଦୁଇ ମାସରେ ୧୨୭ କୋଟି ଟଙ୍କାର କ୍ଷତି ସହିଛି। ୨୩ ଏପ୍ରିଲରେ ଭାରତ ସିନ୍ଧୁ ଜଳ ଚୁକ୍ତିନାମାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପରେ ପାକିସ୍ତାନ ଭାରତୀୟ ବିମାନ ପାଇଁ ନିଜର ଏୟାରସ୍ପେସ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲା।
ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଯୋଗୁ ପାକିସ୍ତାନକୁ ବହୁତ କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡିଛି। ଏହି ସୂଚନା ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଛି। ପାକିସ୍ତାନର ସଂସଦରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ବାୟୁକ୍ଷେତ୍ର ବନ୍ଦ ହେବା ଯୋଗୁ ପ୍ରତିଦିନ ୧୦୦ ରୁ ଅଧିକ ବିମାନ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି। ଏହି କାରଣରୁ, ୨୪ଏପ୍ରିଲରୁ ୩୦ ଜୁନ୍ ମଧ୍ୟରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ୪.୧୦ ବିଲିୟନ ପାକିସ୍ତାନୀ ଟଙ୍କା (ପ୍ରାୟ ୧୨୭ କୋଟି ଭାରତୀୟ ଟଙ୍କା)ର କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡିଛି।
ଯଦିଓ ପାକିସ୍ତାନ ଏୟାରସ୍ପେସ୍ ବନ୍ଦ ହେବା ଯୋଗୁଁ ବହୁତ କ୍ଷତି ସହିଛି, କିନ୍ତୁ ପାକିସ୍ତାନ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଅଥରିଟିର ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। କ୍ଷତି ସତ୍ତ୍ୱେ, ପାକିସ୍ତାନ ଏୟାରସ୍ପେସ୍ ଅଥରିଟିର ମୋଟ ରାଜସ୍ୱ ୨୦୧୯ରେ ୫୦୮,୦୦୦ ଡଲାର ରୁ ୨୦୨୫ରେ ୭୬୦,୦୦୦ ଡଲାରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ୨୦୧୯ରେ, ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରତିଦିନ ବିମାନଗୁଡ଼ିକ ଦେଇ ଯାଉଥିବାରୁ ୪.୨୪ କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଥିଲା, ଯାହା ୨୦୨୫ରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ୬.୩୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ହୋଇଛି। ଏହି କାରଣରୁ ପାକିସ୍ତାନ ଏୟାରସ୍ପେସ୍ ବନ୍ଦ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତି ସହି ନାହିଁ।
ଅଧିକ ପଢ଼ନ୍ତୁ:୮୦ ବର୍ଷରେ ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ରେମ ଜାଲରେ ଫସିଗଲେ ବୃଦ୍ଧ:ଚାରି ଯୁବତୀ ଠକି ନେଲେ ୯ କୋଟି ଟଙ୍କା
ପାକିସ୍ତାନ ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ କ୍ଷତି ସହିସାରିଛି। ପାକିସ୍ତାନ ଅନେକ ଥର ତାର ଏୟାରସ୍ପେସ୍ ବନ୍ଦ କରିସାରିଛି। ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ନୁହେଁ ଯେ, ପାକିସ୍ତାନ ଭାରତ ପାଇଁ ତାର ଏୟାରସ୍ପେସ୍ ବନ୍ଦ କରିଛି। ପାକିସ୍ତାନ ୨୦୧୯ ମସିହାରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଏୟାରସ୍ପେସ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ୫୪ ନିୟୁତ ଡଲାରର କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡିଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ସୀମାରେ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଏହି କାରଣରୁ ପାକିସ୍ତାନ ନିଜର ଏୟାରସ୍ପେସ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲା।
ଭାରତୀୟ ବିମାନ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକାଶମାର୍ଗ ବନ୍ଦ ଅଛି। ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ପରେ, ସମ୍ପର୍କରେ ବହୁତ ତିକ୍ତତା ଦେଖାଦେଇଛି। ଏହି କାରଣରୁ ଭାରତ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର ଏବଂ ସିନ୍ଧୁ ଜଳ ଚୁକ୍ତିନାମା ମାଧ୍ୟମରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ କଠିନ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛି। ଏହି କାରଣରୁ ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରୋଧିତ। ବିବାଦ ଶେଷ ହେବାର ମାସ ମାସ ପରେ ମଧ୍ୟ, ପାକିସ୍ତାନ ଭାରତୀୟ ବିମାନ ପାଇଁ ତାର ଆକାଶ ସୀମା ବନ୍ଦ ରଖିଛି। ଏହା ଅଗଷ୍ଟ ଶେଷ ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ରହିବ ବୋଲି ଜଣା ପଡ଼ିଛି।
ଅଧିକ ପଢ଼ନ୍ତୁ:ରିଲ୍ ପାଇଁ ମହିଳା ନିଜ ଶାଢ଼ି କାନିରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଗୀତର ତାଳେ ତାଳେ ନାଚିଲେ: ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ
pakistan | India