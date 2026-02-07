ମୁମ୍ବାଇ: ନାଗପୁରରେ ଏକ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରବାଦୀ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି(ଏନ୍ସିପି)ର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ, ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ସହିତ ଆରୋପ-ପ୍ରତ୍ୟାରୋପର ଧାରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ଚତୁର୍ଥ ଦିନରେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସୁନେତ୍ରା ପାୱାରଙ୍କୁ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ(ଡିସିଏମ୍) ଭାବରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସମ୍ପର୍କରେ, ଶିବସେନା ସିନ୍ଦେ ଗୋଷ୍ଠୀର ନେତା ରାମଦାସ କଦମ ଏନସିପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ସୁନୀଲ ତତକରେଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଯେ, ଉଭୟ ଏନ୍ସିପି ଗୋଷ୍ଠୀ କାଳେ ଏକାଠି ହୋଇଯିବେ ସେହି ଭୟରେ ସେ ସୁନେତ୍ରା ପାୱାରଙ୍କୁ ଡିସିଏମ୍ କରିବା ପାଇଁ ତରବରିଆ ଭାବେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ।
ନିମ୍ନସ୍ତରୀୟ ରାଜନୀତି ବନ୍ଦ କର
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଫଡନବୀସ ଏପରି ଅଭିଯୋଗର ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ମହାୟୁତି ନେତାମାନଙ୍କୁ ନିମ୍ନସ୍ତରୀୟ ରାଜନୀତିରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ନାଗପୁରରେ ବିଦର୍ଭ ଆଡଭାଣ୍ଟେଜ ରାଲିରେ ଯୋଗ ଦେବା ପରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଚାଲିଥିବା ବିବାଦ ଏବଂ ଅଭିଯୋଗ ତୁରନ୍ତ ସମାପ୍ତ ହେବା ଉଚିତ। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ହେଉଥିବା ରାଜନୀତି ଉପରେ ସେ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଫଡନବୀସ କହିଛନ୍ତି, ଅଜିତ ପାୱାର ରାଜ୍ୟର ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ନେତା ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ କିଛି ଲୋକ ନିଜର ରାଜନୈତିକ ସ୍ୱାର୍ଥ ହାସଲ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ। ବର୍ତ୍ତମାନର ବିବାଦ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥହୀନ। ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘଟଣାକୁ ରାଜନୀତିର ସୁଯୋଗ ଭାବରେ ଦେଖିବା ଭୁଲ୍ ବୋଲି ସେ ତାଗିଦ୍ କରିଛନ୍ତି।।
ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ପରିପକ୍ୱତା ଆଶା କରାଯାଉଛି
ରାଷ୍ଟ୍ରବାଦୀ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି ନେତା ସୁନୀଲ ତତକରେଙ୍କ ବିରୋଧରେ ରାମଦାସ କଦମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲଗାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଏପରି ଅଭିଯୋଗ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆହୁରି ଖରାପ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ପରିପକ୍ୱତା ଆବଶ୍ୟକ। ନିମ୍ନସ୍ତରର ରାଜନୀତି ବନ୍ଦ ହେବା ଉଚିତ। କୌଣସି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣାରୁ ରାଜନୈତିକ ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରୟାସ କରାଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଫଡନବୀସ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦି ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କ ଦୁର୍ଘଟଣା ସହିତ ଜଡିତ କୌଣସି ତଥ୍ୟର ତଦନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ, ତେବେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ଆଇନ ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ତଦନ୍ତ କରିବା ଉଚିତ। ତଥାପି, ସାର୍ବଜନୀନ ମଞ୍ଚରେ ଏକାଧିକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିବା ରାଜ୍ୟର ରାଜନୈତିକ ସଂସ୍କୃତି ସହିତ ମେଳ ଖାଉ ନାହିଁ। ଆଜି ସମାଜକୁ ସଂଯମ, ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି।
ଭୁଲ୍ ବାର୍ତ୍ତା ଯିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି
ରାଜନୀତିରେ ମାନବିକତା, କରୁଣା ଏବଂ ସାମାଜିକ ଦାୟିତ୍ୱ ହଜିଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସେ ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଏବଂ ନେତାଙ୍କୁ ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, ଯଦି ଏପରି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ସମୟରେ ଏକ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆରୋପ-ପ୍ରତ୍ୟାରୋପ ଜାରି ରହେ, ତେବେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଏକ ଭୁଲ୍ ବାର୍ତ୍ତା ଯିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି।
