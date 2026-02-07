ଲକ୍ଷ୍ନୌ: ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ଗୋଣ୍ଡା ଜିଲ୍ଲାରୁ ଏକ ହୃଦୟବିଦାରକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏହି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଶିକ୍ଷା ଜଗତକୁ ଲଜ୍ଜିତ କରିଛି। ଜଣେ ଘରୋଇ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକ ହୋମ୍ୱାର୍କ ନକରିଥିବାରୁ ଜଣେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ବେତବାଡ଼ିରେ ୧୦୫ ଥର ପିଟିଛନ୍ତି। ଏହି ନିର୍ମମ ବେତମାଡ଼ ପିଲାଟିକୁ ଗମ୍ଭୀର ଶାରୀରିକ ଆଘାତ ଦେବା ସହିତ କୋମଳମତି ପିଲାମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି।
ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ତାଲିବାନୀ ଦଣ୍ଡ
ଏହି ମାମଲା ଗୋଣ୍ଡା ଜିଲ୍ଲାର କର୍ଣ୍ଣେଲଗଞ୍ଜ ପୁଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟିଛି। ଚତ୍ରୌଲିର ଛତ୍ରପୁର ନାକାର ନିବାସୀ ରାଜ ପ୍ରସାଦ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପେଶାରେ ଜଣେ ଶ୍ରମିକ। ତାଙ୍କର ୯-୧୦ ବର୍ଷର ପୁଅ ଅଭିଷେକ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଗୁମଦାହାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏମ୍ଆର୍ଜି ପବ୍ଲିକ୍ ସ୍କୁଲରେ ଦ୍ବିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ର। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଅଭିଷେକ ସବୁଦିନ ପରି ସ୍କୁଲ ଯାଇଥିଲେ। ଅପରାହ୍ନରେ, ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଲାସ୍ ନେବାକୁ ଆସିଥିବା ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଖର ସିଂହ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ହୋମ୍ୱାର୍କ ଦେଖାଇବାକୁ କହିଥିଲେ। ସେ ଅଭିଷେକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ହୋମ୍ୱାର୍କ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ଶିକ୍ଷକ ତାଙ୍କର କ୍ରୋଧ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ନପାରି ପିଲାଟିକୁ ବେତବାଡ଼ିରେ ପିଟିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ।
୧୦୫ ବେତମାଡ଼ ପରେ ବିସ୍କୁଟ ଲାଞ୍ଚ
ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଖର ସିଂହ ପିଲାଟିକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ନାମରେ ନିଷ୍ଠୁରତାର ସମସ୍ତ ସୀମା ପାର କରିଦେଇଥିଲେ। ସେ ଅଭିଷେକର ଗୋଡ଼ ଓ ଶରୀରର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଂଶରେ ଥରେ କି ଦୁଇଥର ନୁହେଁ, ମୋଟ ୧୦୫ ଥର ବେତମାଡ଼ କରିଥିଲେ। ମାଡ଼ରେପିଲାଟିର ଦୁଇ ଗୋଡ଼ ଲାଲ ପଡ଼ି ଫୁଲିଯାଇଥିଲା। ମାଡ଼ ପରେ ଯେତେବେଳେ ପିଲାଟି ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଶିକ୍ଷକ ତାକୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବିସ୍କୁଟ ଲାଞ୍ଚ ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଅଭିଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷକ କୋମଳମତି ପିଲାଟିକୁ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ ଯେ, ଯଦି ସେ ଘରେ କାହାକୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କହିବ, ତେବେ ପରଦିନ ତାକୁ ଆହୁରି ପ୍ରବଳ ବେତମାଡ଼ ଦିଆଯିବ। ପିଲାଟି ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରିଥିଲା, ତା'ର ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ପରିବାରବର୍ଗ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିଲେ।
କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଦିଆଗଲା ଅପମାନ
ଯେତେବେଳେ ପୀଡିତଙ୍କ ବାପା ରାଜ ପ୍ରସାଦ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଏକ ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇଥିଲେ, ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅପମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ବାପା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ସ୍କୁଲର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଓ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ମାଧବରାଜ ତାଙ୍କୁ ଗାଳିଗୁଲଜ କରି ସ୍କୁଲରୁ ବାହାର କରିଦେଇଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ପୀଡିତଙ୍କ ପରିବାର ଉପରେ ପୁଲିସ ଥାନାରେ ରିପୋର୍ଟ ନ କରିବା ପାଇଁ ଚାପ ପକାଯାଇଥିଲା। ତଥାପି, ପିଲାଟିର ଗମ୍ଭୀର ଅବସ୍ଥା ଓ ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଆଘାତ ଦେଖି ପରିବାର ପୁଲିସର ସାହାଯ୍ୟ ନେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ମାମଲା ବଢ଼ିବା ପରେ, ସ୍କୁଲ ପରିଚାଳନା ବୋର୍ଡ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଖର ସିଂହଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ ବହିଷ୍କାର କରିଥିଲେ।
ଶିଶୁ ଅଧିକାର ଆଇନର ଉଲ୍ଲଂଘନ
ଘଟଣାର ଗମ୍ଭୀରତାକୁ ବିଚାର କରି ଗୋଣ୍ଡା ପୁଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି। ଥାନା ଅଧିକାରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ରାୟ କହିଛନ୍ତି, ପିତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ତଦନ୍ତା ଭାର ଚାଚାରି ଆଉଟପୋଷ୍ଟ ଇନଚାର୍ଜ ଅବନୀଶ ଶୁକ୍ଳାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି। ଶିଶୁଟିର ଡାକ୍ତରୀ ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆଘାତର ଗମ୍ଭୀରତା ଆଇନଗତ ଭାବରେ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରିବ।
ଆର୍ଟିଇ ୨୦୦୯ର ଧାରା ୧୭
ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ (ବିଇଓ) ସୁଶୀଲ କୁମାର ସିଂହ ମଧ୍ୟ ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇ ତଦନ୍ତ କରିବେ। ଯଦି କେହି ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ତେବେ କଠୋର ବିଭାଗୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର ଆଇନ (ଆର୍ଟିଇ)୨୦୦୯ର ଧାରା ୧୭ ଅନୁଯାୟୀ, ସ୍କୁଲରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରର ଶାରୀରିକ ଦଣ୍ଡ କିମ୍ବା ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷିଦ୍ଧ। ଆଇନଗତ ଭାବରେ ଏହା ଏକ ଦଣ୍ଡନୀୟ ଅପରାଧ।
ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ - Marraige Procession: ବରଯାତ୍ରୀ ପ୍ରୋସେସନକୁ ନେଇ ହଙ୍ଗାମା, ମାତାଲ ଯୁବକଙ୍କ ପଥର ମାଡ