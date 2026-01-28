ବାରାମତି: ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଏନସିପି ମୁଖ୍ୟ ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କର ଏକ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଦୁଃଖଦ ଦେହାନ୍ତ ଘଟିଛି। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ଅନ୍ୟ ଦୁଇଜଣ ପାଇଲଟ ଓ ଦୁଇଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ବାରାମତି ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅବତରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସମୟରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଘଟଣାସ୍ଥଳର ଭିଡିଓ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ, ଦୁର୍ଘଟଣା କେତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା। ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ, ବିମାନଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳି ଧ୍ୱଂସାବଶେଷରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି।
ଭାଇରାଲ ହେଲା ଶେଷ ପୋଷ୍ଟ
ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ପୂର୍ବରୁ ଅଜିତ ପାୱାର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏକ୍ସରେ କରିଥିବା ଶେଷ ପୋଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଯେଉଁଥିରେ ସେ ପଞ୍ଜାବ କେଶରୀ ଲାଲା ଲଜପତ ରାୟଙ୍କ ଜନ୍ମବାର୍ଷିକୀରେ ତାଙ୍କୁ ବିନମ୍ର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ପୋଷ୍ଟରେ ସେ ଲେଖିଥିଲେ, "ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ସର୍ବସ୍ୱ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିବା ମହାନ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ, ସ୍ୱରାଜ୍ୟର ପ୍ରଣେତା, ପଞ୍ଜାବ କେଶରୀ ଲାଲା ଲଜପତ ରାୟ ଜୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମବାର୍ଷିକୀରେ ଶହ ଶହ ପ୍ରଣାମ! ତାଙ୍କର ଦେଶପ୍ରେମ ଆମକୁ ସର୍ବଦା ପ୍ରେରଣା ଦେଉଥିବ।"
ମୁମ୍ବାଇରୁ ବାରାମତି ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ ଅଜିତ୍
ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ପାଇଁ ଚାଲିଥିବା ନିର୍ବାଚନ ମଧ୍ୟରେ, ପାୱାର ଏକ ସାଧାରଣ ସଭାରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ମୁମ୍ବାଇରୁ ବାରାମତି ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ। ଅଜିତ ପାୱାର ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ସବୁଠାରୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବା ଥିଲେ` ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଚହ୍ବାନ, ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଫଡନବିସ, ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେ ଓ ଏକନାଥ ସିନ୍ଦେଙ୍କ ଅଧୀନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସେ ପ୍ରଥମେ ୧୯୯୧ ମସିହାରେ ବାରାମତି ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଲୋକସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ । ପରେ ତାଙ୍କ କାକା ଶରଦ ପାୱାରଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଆସନଟି ଖାଲି କରିଥିଲେ। ସେ ବାରାମତି ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ରରୁ ସାତ ଥର ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ବିଧାନସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ପ୍ରଥମେ ୧୯୯୧ ଉପନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ୧୯୯୫, ୧୯୯୯, ୨୦୦୪, ୨୦୦୯ ତଥା ୨୦୧୪ରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ।
