ମୁମ୍ବାଇ: ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ବାରାମତିରେ ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଏକ ନୂତନ ଭିଡିଓ ଫୁଟେଜ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଜାନୁଆରି ୨୮ ତାରିଖରେ ଉଠାଯାଇଥିବା ଏହି ଭିଡିଓରେ, ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ବିମାନଟି ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ି ଯାଇଥିବା ସମୟରେ ଏକ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବିସ୍ଫୋରଣ ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏହା ଉପସ୍ଥିତ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ଶୁଣି ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ, ଜଳନ୍ତା ଭଗ୍ନାବଶେଷରୁ ଉଠୁଥିବା ଧୂଆଁ ମଧ୍ୟରେ ହଠାତ୍ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିଲା। ଫଳରେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା।
ଏଏଆଇବି ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି
ପ୍ରଶାସନ ଓ ପୁଲିସ ଦୁର୍ଘଟଣାର ବୈଷୟିକ ଦିଗଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଘଟିଥିବା ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣଗୁଡ଼ିକୁ ଆଧାର କରି ଠୋସ୍ ପ୍ରମାଣ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଲିଅର୍ଜେଟ୍ ୪୫ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା ଉପରେ ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ ଦୁର୍ଘଟଣା ତଦନ୍ତ ବ୍ୟୁରୋ (ଏଏଆଇବି)ର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ରିପୋର୍ଟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଏହି ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଉପ-ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଜିତ ପାୱାର ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଚାରି ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା।
ତଦନ୍ତର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ରିପୋର୍ଟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆସିବ
ଆମ ପାଖକୁ ତଦନ୍ତର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ରିପୋର୍ଟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆସିବ ବୋଲି ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରୀ କେ. ରାମମୋହନ ନାଇଡୁ କହିଛନ୍ତି। ଅବତରଣ ପ୍ରୟାସ ସମୟରେ ଲିଅର୍ଜେଟ୍ ୪୫ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହେବା ଫଳରେ ପାୱାର, ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ବିମାନ ପରିଚାରିକା, କମାଣ୍ଡିଂ ପାଇଲଟ୍ ସୁମିତ କପୁର ଏବଂ ପ୍ରଥମ ବିମାନ ଅଧିକାରୀ ଶାମ୍ଭବୀ ପାଠକଙ୍କ ସହିତ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଜାନୁଆରି ୩୦ ରେ କହିଥିଲା, ତଦନ୍ତ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ବିମାନର ବ୍ଲାକ୍ ବାକ୍ସ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି।
