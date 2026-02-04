ମୁମ୍ବାଇ: ଏକ ଘରୋଇ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପୂର୍ବତନ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ରାଜ୍ୟରେ ଶୋକ ଜାରି ରହିଛି। ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା ପୂର୍ବରୁ ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କ ଶେଷ କଲ୍ ରେକର୍ଡିଂ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏହି ରେକର୍ଡିଂକୁ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭାଇ ତଥା ଏନସିପି ଅଜିତ ପାୱାର ଗୋଷ୍ଠୀ କର୍ମୀ ଶ୍ରୀଜିତ ପାୱାର ବାରାମତିରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସାର୍ବଜନୀନ କରିଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଅଜିତ ପାୱାର ଜାନୁଆରି ୨୮ ତାରିଖ ସକାଳେ ଏକ ଘରୋଇ ବିମାନରେ ମୁମ୍ବାଇରୁ ବାରାମତି ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ସକାଳ ୮:୪୬ ସମୟରେ, ବାରାମତି ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଅବତରଣ କରିବା ସମୟରେ ବିମାନଟି ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କ ସମେତ ମୋଟ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା।
ଶେଷ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଦୁର୍ଘଟଣାର ୯ ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ
ଶ୍ରୀଜିତ ପାୱାର କହିଛନ୍ତି, ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ ଶେଷ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାର ମାତ୍ର କିଛି ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ହୋଇଥିଲା। ସେ କହିଛନ୍ତି, ସେ ରାତି ୮ଟା ୧୯ରେ ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କୁ ଏକ ମେସେଜ୍ ପଠାଇଥିଲେ। ନେଟୱାର୍କ ଉପଲବ୍ଧ ହେବା ମାତ୍ରେ, ଅଜିତ ପାୱାର ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ। ଏହି ଫୋନ୍ ସକାଳ ୮ଟା ୩୭ରେ ହୋଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା ସକାଳ ୮ଟା ୪୬ରେ ହୋଇଥିଲା।
ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ନିର୍ବାଚନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା
ଶ୍ରୀଜିତ ପାୱାରଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଶେଷ ଆଲୋଚନା ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥୀତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଥିଲା। ଫୋନ ସମୟରେ ଅଜିତ ପାୱାର ସମସ୍ତ ଜାତି ଓ ଧର୍ମକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେବା ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ, ସମାଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗକୁ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ କାମ କରାଯିବା ଉଚିତ।
ଶ୍ରୀଜିତ ପାୱାର ଓ ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶେଷ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ
ଅଜିତ ପାୱାର - ହେଲୋ
ଶ୍ରୀଜିତ୍ ପାୱାର - ହେଲୋ ଦାଦା ନମସ୍କାର
ଅଜିତ ପାୱାର – ଆରେ ବାବା, ଦିଗମ୍ବର ଦୁର୍ଗାଡେ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ମାଳି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ବ୍ୟାଙ୍କର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କରିଥିଲି। ସମଗ୍ର ଜିଲ୍ଲା ବ୍ୟାଙ୍କର। ଏହି ବ୍ୟାଙ୍କ ଛୋଟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ସୂଚନା ନାହିଁ,ଏଠାରେ କିଛି ହୁଏ ନାହିଁ।
ଶ୍ରୀଜିତ - ହଁ, ଦାଦା
ଅଜିତ ପାୱାର - ପୁଅ, ଆମେ ସମସ୍ତ ଜାତି ଓ ଧର୍ମକୁ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ନେଇଯାଉ
ଶ୍ରୀଜିତ ପାୱାର - ନା, ଦାଦା, ମୋ ପାଖରେ ଯାହା ସୂଚନା ଥିଲା ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଲି... ମୁଁ ଏପରି କହିଲି କାରଣ ଏହା ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ
ଅଜିତ ପାୱାର - ମୁଁ ମାନୁଛି। ଏପରି ନୁହେଁ। ଏହା ଠିକ୍, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସୁପେ ଗୋଷ୍ଠୀରୁ ମାଳି ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ଏକ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଆସନ ଦେଇଛି। ଏଠାରେ ଓବିସି ସଂରକ୍ଷଣ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନେ ଦେଇ ନଥିଲେ। ଅନ୍ୟମାନେ ଅନ୍ୟ ଜାତିର ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେପରି ଆମେ କରିଛୁ
ଶ୍ରୀଜିତ୍ - ଠିକ୍ ଅଛି ଦାଦା, ତୁମେ ଯାହା ଠିକ୍ ଭାବୁଛ ତାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅ
ଅଜିତ ପାୱାର - ଠିକ୍ ଅଛି
ରେକର୍ଡିଂରେ ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କୁ କହୁଥିବା ଶୁଣାଯାଉଛି ଯେ, ସେ ନିଜେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ପାଇଁ ମାଳି ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଥିଲେ ଓ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦଳ ଏପରି କରି ନଥିଲେ। ଶ୍ରୀଜିତ ପାୱାର ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ, ବିମାନରେ ଥିବା ସମୟରେ ଅଜିତ ପାୱାର ଏହି କଲ୍ କରିଥିଲେ।
