ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ:ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ଏବେ ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ିଲାଣି। ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳରେ ଏବେ ରାତିରେ ଥଣ୍ଡା ଏବଂ ଦିନରେ ଗରମ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ଆଗକୁ ଦୀପାବଳି ଥିବାରୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ‌ାରେ ଲାଗିଛି। ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ ଧନତେରସରେ ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆରରେ ବାୟୁ ବିଷାକ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିବା ରିପୋର୍ଟ ହସ୍ତଗତ ହୋଇଛି। 

ଗତ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ଆନନ୍ଦ ବିହାରର ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ସୂଚକାଙ୍କ ବା ଏକ୍ୟୁଆଇ ୩୦୦ ଉପରେ ରହିଛି। ଶନିବାର ଦିଲ୍ଲୀର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ସୂଚକାଙ୍କ ୩୦୦ ଅତିକ୍ରମ କରିଥିଲା। ଧନତେରସରେ ସକାଳ ୬ଟାରେ ଆନନ୍ଦ ବିହାରର ଏକ୍ୟୁଆଇ ୩୯୦ 390 କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାକି ବହୁତ ଖରାପ।

ଦୀପାବଳି ପରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ

ଶନିବାର ସକାଳ ୬ଟା ସୁଦ୍ଧା ଦ୍ୱାରକାର ଏକ୍ୟୁଆଇ ୨୮୦ ରେ ରହିଛି; ଯାହାକି ସାମାନ୍ୟ ଆଶ୍ୱସ୍ତିର ବିଷୟ। ଦୀପାବଳି ପରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ଆଖପାଖ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ନଡ଼ା ଜାଳିବା ଏହି ବୃଦ୍ଧିର ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ବାଣ ମଧ୍ୟ ଖରାପ ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ପାଇଁ ସହାୟକ ହେଉଛି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଛି। ଶନିବାର ସକାଳ ଠାରୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆକାଶ ଧୂଆଁମୟ ରହିଛି। ତଥାପି ଦିନବେଳା ପାଗ ସ୍ପଷ୍ଟ ରହିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।

ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ପାଗ ସଫା ରହିବ

ଦୀପାବଳି ସପ୍ତାହରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ପାଗ ସଫା ରହିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ବର୍ଷା ହେବାର କୌଣସି ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ଅକ୍ଟୋବର ୨୦ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଗରେ କୌଣସି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଶା କରାଯାଉନାହିଁ। ତଥାପି, ଏହି ସମୟରେ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ମେଘ ରହିପାରେ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ପାଗ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ଦିନରେ ଗରମ , ରାତିରେ ଥଣ୍ଡା ହେଉଛି। 

