ପାଟନା: ବିହାରର ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ତେଜ ପ୍ରତାପ ଯାଦବଙ୍କ ଅତି ନିକଟତର ସହଯୋଗୀ ତଥା ନିଜକୁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହନୁମାନ କହୁଥିବା ଏକ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ଏହି ଅଭିଯୋଗ ପରେ ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଖେଳି ଯାଇଛି।
ତେଜ ପ୍ରତାପଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ସହଯୋଗୀ
ଅଭିନାଶ କୁମାର ଓରଫ ସୌରଭ ନିଜକୁ ତେଜ ପ୍ରତାପଙ୍କ ହନୁମାନ ବୋଲି ଦାବି କରନ୍ତି। ତେଜ ପ୍ରତାପଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ କରି ଅଭିନାଶ କହିଛନ୍ତି, ‘ଯାଦବ ସାର ମୋ ଉପରେ ରାଗି ଯାଇ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଥିଲେ। ତା'ପରେ ମୋତେ ତାଙ୍କ ସରକାରୀ ବାସଭବନ, ବଙ୍ଗଳା ନମ୍ବର ୨୬ କୁ ଡାକିଥିଲେ। ମୁଁ ବଙ୍ଗଳାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ମୋତେ ନିର୍ମମ ଭାବରେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିଲା। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ମୋର ପୋଷାକ କାଢ଼ି ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏକ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭିଡିଓ ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଲୋକମାନେ ଏସବୁ ଦେଖୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କେହି ମୋତେ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିନଥିଲେ। ମୋ ଫୋନ ରାତି ୯ଟାରୁ ରାତି ୧.୩୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତାପଙ୍କ ବାସଭବନରେ ରଖାଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ଘଟଣା ବିଷୟରେ କାହାକୁ କିଛି ଜଣାଇପାରି ନଥିଲି।’
ଭାଙ୍ଗିପଡ଼ିଛନ୍ତି ତେଜ ପ୍ରତାପଙ୍କ ହନୁମାନ
ଏହି ଘଟଣା ପରେ ସୌରଭ ଯାଦବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଗଣମାଧ୍ୟମ ସହିତ କଥା ହୋଇ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ସେ ତେଜ ପ୍ରତାପ ଯାଦବଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନରାତି ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ, ଗାଁରୁ ଗାଁ ବୁଲି ଭୋଟ ମାଗିଥିଲେ ଏବଂ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଛବି ଗଠନରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଯାହାଙ୍କୁ ସେ ଭଗବାନ ମାନିଥିଲେ, ସେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି।’