ମଥୁରା: ମଥୁରା ଅଞ୍ଚଳର ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ କ୍ଷେତ୍ରଠାରେ ଏପରି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା, ଯାହା ଦେଖିଥିବା ଲୋକର ଛାତି ଥରାଇ ଦେଇଥିଲା। ବାଇପାସ୍ରେ ଏକ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ନିଛାଟିଆ ସ୍ଥାନକୁ କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ପୁରା ଗାଁରେ କୋଳାହଳମୟ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଇଥିଲା। ଲୋକ ଦୌଡ଼ିକରି ଆସିବା ବେଳକୁ କେନାଲ୍ ଭିତରେ ବାଇକ୍ଟି ପଡ଼ି ସାରିଥିଲା ଏବଂ ତିନି ଜଣ ଯୁବକ କେନାଲ୍ ଭିତରେ ଗଳିପଡ଼ିଥିଲେ। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ତିନିଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଯୁବକମାନେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବାଇକ୍ରେ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇ କେନାଲ୍କୁ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲେ। ପୁଲିସ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ହସ୍ପିଟାଲ୍କୁ ନେଇଥିଲା। ହେଲେ ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ସେମାନଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ପରେ ପୁଲିସ ମୃତଦେହକୁ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରି ଯାଞ୍ଚ ଚଳାଇଛି। ମୃତକ ତିନି ଭାଇ ଭଉଣୀର ନିର୍ବନ୍ଧରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଘରର ଖୁସିର ମାହୋଲରେ ଏବେ ଦୁଃଖର କଳାବାଦଲ ଘୋଟି ଯାଇଛି।
ସଂପର୍କୀୟ ଭଉଣୀର ନିର୍ବନ୍ଧକୁ ଯାଉଥିଲେ ତିନି ଭାଇ:
ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କ ସୂଚନାନୁଯାୟୀ, ତିନି ଭାଇ ନିଜର ସଂପର୍କୀୟ ଭଉଣୀର ନିର୍ବନ୍ଧରେ ଯୋଗ ଦେବାପାଇଁ ଘରୁ ବାଇକ୍ରେ ବାହାରିଥିଲେ। ପରିବାରରେ ଖୁସିର ପରିବେଶ ଥିଲା। ସମସ୍ତେ ନିର୍ବନ୍ଧ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଲାଗିଥିଲେ। ହେଲେ ଏମିତି ଯୁବା ବୟସରେ ଏକାେବଳେ ଏହି ତିନି ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ଏମିତି କିଛି ଘଟିଯିବ ବୋଲି କେହି କେବେ କଳ୍ପନା ବି କରିନଥିଲେ। ସ୍ପିଡ୍ରେ ଆସୁଥିବା ବାଇକ୍ ଅଚାନକ ବାଇପାସ୍ ନିକଟରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇ ପାଖ କେନାଲ୍କୁ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା। ଦ୍ରୁତ ଗତି ଓ େମାଡ଼ ପାଖରେ ଅନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହିଁ ଦୁର୍ଘଟଣାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ଦେଖଣାହାରୀଙ୍କ ମତ। ବାଇକ୍ ଯେଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ମିଳିଥିଲା, ଲାଗୁଥିଲା ସେମାନେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପ୍ରାଣପଣେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଅସଫଳ ହୋଇ ପାଣିେର ବୁଡ଼ି ସେମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଛି।
ପୁଲିସ୍ର ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଯାଞ୍ଚ:
ଦୁର୍ଘଟଣାର ସୂଚନା ପାଇ ପୁଲିସ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ତୁରନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଯାଇଥିଲା। ଯୁବକମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର କରି ଡାକ୍ତରଖାନା ପଠାଇଥିଲା। ଡାକ୍ତର ସେମାନଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା। ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ସ୍ଥାନରେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଆକୁଳ କ୍ରନ୍ଦନ ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଖି ଭରିଦେଇଥିଲା। ପୁଲିସ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରି ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଦେଇଥିଲା ଏବଂ ଘଟଣାର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ପାଇଁ ଯାଞ୍ଚ ଆରମ୍ଭ କରିଛି।
ପରିବାରର ଖୁସି ଦୁଃଖରେ ବଦଳିଗଲା:
ଘରେ ନିର୍ବନ୍ଧର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଥିଲା। ମହିଳାମାନେ ଗୀତ ନାଚ କରି ଖୁସି ମନାଉଥିଲେ। ଅତିଥି-ସଂପର୍କୀୟ ଆସୁଥିଲେ। ହେଲେ ପଡ଼ୋଶୀମାନେ ଆସି କହିଲେ କି, ନିର୍ବନ୍ଧକୁ ଆସୁଥିବା ତିନିଜଣ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା। ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ଏହି ଖବର ଘରଲୋକଙ୍କ ହୋସ୍ ଉଡ଼ାଇ ଦେଲା। କାରଣ ଘର ଲୋକ କହୁଥିଲେ, ସେମାନେ ଖୁବ୍ ଖୁସିରେ ଘରୁ ବାହାରିଥିଲେ। ବାଟରେ ମଧ୍ୟ ଫୋନ୍ କରି ଏଇ ପହଞ୍ଚୁଛୁ ବୋଲି କହିଲେ। ହେଲେ କିଛିକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟରେ ଏସବୁ ଘଟିଗଲା। ନିର୍ବନ୍ଧ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବଦଳରେ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାରର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା।
କେହି ଭାବିନଥିଲେ ଏହା ସେମାନଙ୍କର ଶେଷ ଯାତ୍ରା ବୋଲି:
ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ କହିବାନୁସାରେ, ଏହି ସ୍ଥାନରେ ହିଁ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟି ସାରିଛି। ଏହା ସବୁଠାରୁ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ମୋଡ଼। ଏନ୍ଏଚ୍ଠାରୁ କିଛି ଦୂରରେ ଥିବା ଏହି ରାସ୍ତାରେ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ବାରମ୍ବାର ଏପରି ଦୁର୍ଘଟଣାମାନ ଘଟୁଛି। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ତିନିଜଣ ଯୁବକଙ୍କ ଅକାଳରେ ଶେଷଯାତ୍ରା ହେବା ପରିସ୍ଥିତିିକୁ ଆହୁରି ଦୁଃଖଦ କରିଦେଇଛି।