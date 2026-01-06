ଟ୍ବାଶିଂଟନ: ଭେନେଜୁଏଲା ପରେ, ଆଉ ପାଞ୍ଚଟି ଦେଶ ଉପରେ ଏବେ ଆମେରିକାର ନଜରରେ ରହିଛି! କଲମ୍ବିଆ ଠାରୁ ଇରାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଶ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ଟ୍ରମ୍ପ୍ଙ୍କ ପାଖରେ ବିଭିନ୍ନ ବାହାନା ଅଛି। ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ୍ଙ୍କ ଆକ୍ରମଣ ଧମକ କେବଳ ଭେନେଜୁଏଲା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନଥିଲା। ସେ କଲମ୍ବିଆ, କ୍ୟୁବା, ଇରାନ, ଗ୍ରୀନଲ୍ୟାଣ୍ଡ (ଡେନମାର୍କର ଅଂଶ) ଏବଂ ମେକ୍ସିକୋକୁ ମଧ୍ୟ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି।
ଭେନେଜୁଏଲା ଉପରେ ଆମେରିକାର ଆକ୍ରମଣ: ଆମେରିକା ଭେନେଜୁଏଲା ଉପରେ ସାମରିକ ଆକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ କରି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିକୋଲାସ ମାଦୁରୋ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସିଲିଆ ଫ୍ଲୋରେସଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଦେଶକୁ ନେଇଯାଇଛି। ଉଭୟଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି। ସାରା ବିଶ୍ୱ ଆମେରିକାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମାଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି।
ଚୁପ୍ ବସି ନାହାନ୍ତି ଟ୍ରମ୍ପ୍
କିନ୍ତୁ ଟ୍ରମ୍ପ୍ ଚୁପ୍ ବସି ନାହାନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପ୍ ପ୍ରଥମେ ଭେନେଜୁଏଲାକୁ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଦେଶର ଅନ୍ତରୀଣ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡେଲସି ରୋଡ୍ରିଗେଜ ସଠିକ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ ନ କରନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ମାଦୁରୋଙ୍କଠାରୁ ବହୁ ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଭେନେଜୁଏଲା ଉପରେ ପୁଣି ଆକ୍ରମଣ ହୋଇପାରେ।
କଲମ୍ବିଆ
ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସରକାରୀ ବିମାନ ଏୟାର ଫୋର୍ସ ୱାନରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ଟ୍ରମ୍ପ୍ କହିଛନ୍ତି, କଲମ୍ବିଆ ଅସୁସ୍ଥ ଏବଂ ଆମେରିକୀୟ ସମର୍ଥନ ଆବଶ୍ୟକ। ସେ କହିଛନ୍ତି, କଲମ୍ବିଆ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅସୁସ୍ଥ। ଏହା ଜଣେ ଅସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଯିଏ କୋକେନ୍ ତିଆରି କରି ଆମେରିକାକୁ ବିକ୍ରୟ କରିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଏବେ ସେ ଏହା ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ପଚାରିଲେ ଯେ, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କି ଆମେରିକୀୟ ସେନା ଏହାର ଅଭିଯାନରେ କଲମ୍ବିଆ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଗୁସ୍ତାଭୋ ପେଟ୍ରୋଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବ, ଟ୍ରମ୍ପ୍ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କ କଥା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି।
ମେକ୍ସିକୋ
ଟ୍ରମ୍ପ୍ ବିମାନରେ କହିଥିଲେ ଯେ, ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ମେକ୍ସିକୋ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କିଛି କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆମେରିକା ମେକ୍ସିକୋ ବିରୋଧରେ ନିଶା କାରବାର ଏବଂ ବେଆଇନ ପ୍ରବାସୀ ପଠାଇବାର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି। ଟ୍ରମ୍ପ୍ ଏଠାରେ କହିଥିଲେ,ମେକ୍ସିକୋକୁ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରିବାକୁ ପଡିବ। ନିଶା କାରବାରର ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ପଡିବ। ଟ୍ରମ୍ପ୍ କହିଛନ୍ତି, ସେ ବାରମ୍ବାର ମେକ୍ସିକୋକୁ ଆମେରିକୀୟ ସୈନ୍ୟ ପଠାଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କ୍ଲାଉଡିଆ ସେନବାଉମ୍ ଚିନ୍ତିତ, ସେ ଟିକେ ଭୟଭୀତ।
କ୍ୟୁବା
ଟ୍ରମ୍ପ୍ ଆଉ ଏକ ଲାଟିନ୍ ଆମେରିକୀୟ ଦେଶ: କ୍ୟୁବାକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି। ଏୟାର ଫୋର୍ସ ୱାନରେ, ଟ୍ରମ୍ପ୍ ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ, କ୍ୟୁବାର ଭୟଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ଭେନେଜୁଏଲା ପରି ସମାନ ଅଭିଯାନ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ ନାହିଁ। ସେଠାକାର ସରକାର ନିଜେ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିବେ। ଏପରି ଦେଖାଯାଉଛି, କ୍ୟୁବା ପତନର ଦ୍ୱାରଦେଶରେ ଅଛି ବୋଲି ଟ୍ରମ୍ପ୍ କହିଥିଲେ। ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ ଯେ ସେମାନେ କିପରି ବଞ୍ଚିବେ; ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ଆୟ ନାହିଁ। ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଆୟ ଭେନେଜୁଏଲାରୁ, ଭେନେଜୁଏଲା ତେଲରୁ ପାଆନ୍ତି।
କ୍ୟୁବା ଏବଂ ଭେନେଜୁଏଲା ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେରିକାର ସେନା ଭେନେଜୁଏଲା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମାଦୁରୋଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ କ୍ୟୁବା ସୈନ୍ୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଥିଲା। କ୍ୟୁବା ଘୋଷଣା କରିଥିଲା ଯେ, ଭେନେଜୁଏଲାରେ ଆମେରିକାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନରେ ୩୨ ଜଣ କ୍ୟୁବା ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ନିହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପ୍ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି କହିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି, ଗତକାଲି ବହୁତ କ୍ୟୁବା ନାଗରିକ ମଧ୍ୟ ନିହତ ହୋଇଥିଲେ।
ଇରାନ
ଯଦି ଇରାନ ନିଜ ଦେଶରେ ଚାଲିଥିବା ପ୍ରତିବାଦକୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ହିଂସା ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରେ, ତେବେ ଟ୍ରମ୍ପ୍ କଡ଼ା ଜବାବ ଦେବାକୁ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପ୍ ଏୟାର ଫୋର୍ସ ୱାନରେ ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ, ଇରାନରେ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ରିପୋର୍ଟ ପରେ, ଟ୍ରମ୍ପ୍ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲେ ଯେ, ଆମେରିକା କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଏ ବିଷୟରେ ପଚରାଯିବାରୁ, ଟ୍ରମ୍ପ୍ କହିଥିଲେ, ଆମେ ଏହା ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିଛୁ।
ସେ ସିଧାସଳଖ ଚେତାବନୀ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, ଯଦି ସେମାନେ ପୂର୍ବ ପରି ଲୋକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, ତେବେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେମାନେ ଆମେରିକାଠାରୁ ବଡ଼ ପରିଣାମ ଭୋଗିବେ।
ଗ୍ରୀନଲ୍ୟାଣ୍ଡ୍
ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ୍ ପୁଣି ଥରେ କହିଛନ୍ତି, ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆମେରିକାକୁ ଗ୍ରୀନଲ୍ୟାଣ୍ଡ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏୟାର ଫୋର୍ସ ୱାନରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ଟ୍ରମ୍ପ୍ କହିଛନ୍ତି, ଆର୍କଟିକ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ରୁଷ ଏବଂ ଚୀନ୍ର ବଢୁଥିବା ଉପସ୍ଥିତି ଯୋଗୁ ଗ୍ରୀନଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆମେରିକାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଟ୍ରମ୍ପ୍ କହିଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଗ୍ରୀନଲ୍ୟାଣ୍ଡ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ରଣନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବହୁ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ। ଗ୍ରୀନଲ୍ୟାଣ୍ଡ୍ ସବୁଠି ରୁଷ ଏବଂ ଚୀନ୍ ଜାହାଜ ଦ୍ୱାରା ଘେରି ରହିଛି.। ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆମକୁ ଗ୍ରୀନଲ୍ୟାଣ୍ଡ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଏବଂ ଡେନମାର୍କ ତାହା କରିପାରିବ ନାହିଁ।
ଟ୍ରମ୍ପ୍ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ, ୟୁରୋପ ଏହି ଧାରଣାକୁ ସମର୍ଥନ କରେ। ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ, ଗ୍ରୀନଲ୍ୟାଣ୍ଡ ୧୯୭୯ ମସିହାରୁ ବ୍ୟାପକ ସ୍ୱାୟତ୍ତତା ପାଇଛି, ଯଦିଓ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଏବଂ ବୈଦେଶିକ ନୀତି ଡେନମାର୍କର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିଛି। ତେଣୁ, ଗ୍ରୀନଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ଡେନମାର୍କର ଏକ ଅର୍ଦ୍ଧ-ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଅଂଶ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ।