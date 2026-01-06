ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ପୂର୍ବ ବିଷୁବ ରେଖା ନିକଟରେ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଏବଂ ସଂଲଗ୍ନ ଭାରତ ମହାସାଗର ଉପରେ ଏହି ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (ଆଇଏମଡି) କହିଛି। ଆଇଏମଡି ଅନୁଯାୟୀ, ୫ ଜାନୁଆରି ୨୦୨୬ ରେ ପ୍ରାୟ ସନ୍ଧ୍ୟା ସାଢ଼େ ୫ଟାରେ ଏହି ପ୍ରଣାଳୀ ବିକଶିତ ହୋଇଥିଲା।

Advertisment

ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଆଡକୁ ଗତି କରିବ

ଏହି ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଣାଳୀ ଆଗାମୀ ୪୮ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ପଶ୍ଚିମ-ଉତ୍ତରପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଆଡକୁ ଗତି କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଏହାର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ।

ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ:Intense Cold Wave: ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତ ଲହରୀ , ହାତଗୋଡ଼ କୋଲ ମାରିଲା

 ପାଣିପାଗ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିଛନ୍ତି।  ଆଗାମୀ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବୋଲି ପାଣିପାଗବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। 

ଆଇଏମଡି ପୂର୍ବାନୁମାନ 

2IMD predicts first low pressure
IMD predicts first low pressure

ଆଇଏମଡି ସତର୍କ କରାଇ ଦେଇଛି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଣାଳୀ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଘନୀଭୂତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏହା ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଏବଂ ଭାରତର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ। 

ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ:JNU Controversial Slogans: ମୋଦୀ-ଶାହଙ୍କ କବର ଖୋଳାଯିବ; ଏହି ସ୍ଲୋଗାନକୁ ନେଇ ବିବାଦରେ ଜେଏନୟୁ