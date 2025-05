ଶ୍ରୀନଗର: ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର ବେଳେ ପାକିସ୍ତାନର ଗୁଳିମାଡରେ ଜାମ୍ମୁକାଶ୍ମୀରର ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ପ୍ରଭାବିତ ଘଟଣା । ପାକିସ୍ତାନର ଗୁଳିମାଡ଼ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିଲା ଚାକିରି । ଯେଉଁମାନେ ପାକିସ୍ତାନର ଅନ୍ଧାଧୁନ ଗୁଳିମାଡ ଏବଂ ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣରେ ଗତ ମେ ୭ ତାରିଖର ୧୦ ତାରିଖ ଭିତରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି କିମ୍ବା ସେମାନେ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ କ୍ଷତି ସହି ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି... ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ସମେତ ସମସ୍ତ ପ୍ରଭାବିତଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଚାକିରି ଦିଆଯାଇଛି । ପୁଞ୍ଚ ଗସ୍ତ ବେଳେ ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ବାଣ୍ଟିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ । ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ବାଣ୍ଟିବା ପରେ ଶାହ କହିଛନ୍ତି

#WATCH | Union Home Minister Amit Shah meets the families affected by cross-border shelling by Pakistan in Poonch, J&K. pic.twitter.com/tEkFpHFu1d

ତେବେ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପୁଞ୍ଚ ଗସ୍ତ କରି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ବୁଲି ଦେଖିବା ସହ ପ୍ରଭାବିତଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ । ପାକିସ୍ତାନ ଏ ବର୍ବରକାଣ୍ଡ କଥା ମନେପକାଇ ପୁଣି ପୁଞ୍ଚରୁ ବର୍ଷିଲେ ଶାହ । କହିଲେ- ପାକିସ୍ତାନକୁ ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୂର ଜରିଆରେ ଉଚିତ ଜବାବ ଦିଆଯାଇଛି । ଆମେ ପାକିସ୍ତାନ ଓ ପିଓକେରେ ଥିବା ଆତଙ୍କୀ ଆଡ୍ଡାକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କଲୁ ହେଲେ ପାକିସ୍ତାନ ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ଏବଂ ମନ୍ଦିରକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କଲା । ଭାରତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆକ୍ରମଣକୁ ବରଦାସ୍ତ କରିବନି । ପାକିସ୍ତାନରେ ଆତଙ୍କୀଙ୍କ ମୁଖ୍ଯାଳୟକୁ ଆମ ସେନା ଧ୍ବଂସ କରିଛନ୍ତି । ୧୦୦ରୁ ଅଧିକ ଆତଙ୍କୀ ଆକ୍ରମଣରେ ନିପାତ ହୋଇଛନ୍ତି ।

#WATCH | Poonch | Union Home Minister Amit Shah distributes appointment letters to the families of those affected by Pakistan's shelling during Operation Sindoor. pic.twitter.com/kNyRq4Epfm

ଆମେ ଆତଙ୍କୀଙ୍କୁ ମାରିଲୁ ହେଲେ ପାକିସ୍ତାନ ଲୋକଙ୍କୁ ମାରି ଜଣାଇଦେଲା କି ସେ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ପୋଷୁଛି ବୋଲି । ସ୍ବାଧୀନତା ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଜାମ୍ମୁକାଶ୍ମୀ ଏବଂ ପୁଞ୍ଚ ବହୁଳ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । ପାକିସ୍ତାନକୁ ତା କଲା କର୍ମର ଫଳ ମିଳିଛି । ଭାରତୀୟ ସଶସ୍ତ୍ର ବଳ ପାକିସ୍ତାନ ଏୟାର ବେସକୁ ଧ୍ବଂସ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଯାହା ଫଳରେ ପାକିସ୍ତାନ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ପାଇଁ ଧାଇଁ ଆସିଲା ।

#WATCH | Poonch | Union Home Minister Amit Shah says, "...Pakistan targeted civilian areas, religious places. Appointment letters have been given to the families of those affected by Pakistan's shelling during Operation Sindoor...This is a sign that the J&K government, central… pic.twitter.com/7q4kQseiSv