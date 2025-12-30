କୋଲକାତା: "ଦିଦିଙ୍କ ଯିବା ସମୟ ଆସିଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ବନାଇବୁ 'ସୋନାର ବାଙ୍ଗଲା'। କେବଳ ବିଜେପି ସୀମା ସିଲ୍ କରିପାରିବ।" ଏଭଳି କହି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ। ଆଜିଠୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଶାହ।
୨୦୨୬ରେ ସରକାର ଗଠନ କରିବ ବିଜେପି
ପ୍ରଚାର କରିବା ସମୟରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମମତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ୧୪ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଭୟ ଏବଂ ଦୁର୍ନୀତିରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛି। ୧୫ ଏପ୍ରିଲ, ୨୦୨୬ ପରେ, ଯେତେବେଳେ ବିଜେପି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ସରକାର ଗଠନ କରିବ, ଆମେ ବଙ୍ଗ ଗୌରବ ଓ ବଙ୍ଗ ସଂସ୍କୃତିର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଆରମ୍ଭ କରିବୁ। ଟିଏମସି ନୁହେଁ ଆମେ ସୋନାର ବାଙ୍ଗଲା ତିଆରି କରିବୁ।"
ସହଯୋଗ କରୁନାହାନ୍ତି ଦିଦି
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଟିଏମସିର ୧୫ ବର୍ଷର ଦୁର୍ନୀତି, କୁଶାସନ ଏବଂ ବିଶେଷକରି ଅନୁପ୍ରବେଶ ଯୋଗୁଁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଲୋକମାନେ ଭୟଭୀତ ଏବଂ ଚିନ୍ତିତ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସୀମା ଦେଇ ଅନୁପ୍ରବେଶ କେବଳ ଏକ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନୁହେଁ ବରଂ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷାର ବିଷୟ। ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ସୀମା ବାଡ଼ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ସହଯୋଗ କରୁନାହିଁ, ଯାହା ଦେଶର ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ସୁରକ୍ଷାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ। ବାଡ଼ ନିର୍ମାଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମା ସୁରକ୍ଷା ବଳ(ବିଏସଏଫ) ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ବାଡ଼ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଜମି ମାଗିବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ୭ଟି ଚିଠି ଲେଖିଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ କୌଣସି ସହଯୋଗ ମିଳିନଥିଲା।
ଆମେ ଜିତିବୁ ୨୦୨୬ ନିର୍ବାଚନ: ଶାହ
ଆଗାମୀ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି ଦୁଇ-ତୃତୀୟାଂଶ ବହୁମତ ସହିତ ସରକାର ଗଠନ କରିବ। ଆଜି, ଡିସେମ୍ବର ୩୦, ସମସ୍ତ ଭାରତୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ଗର୍ବର ଦିନ। ୧୯୪୩ ମସିହାର ଏହି ଦିନରେ, ବଙ୍ଗର ପୁଅ ଏବଂ ଦେଶର ମହାନ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପୋର୍ଟ ବ୍ଲେୟାରରେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରେ, ଏହା ଆମ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ଥିଲା।
୨ଟି ଆସନରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବେ ୭୭ଟି ଆସନରେ ପହଞ୍ଚିଛି
ଅମିତ ଶାହ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ୨୦୧୪ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଆମେ ବଙ୍ଗଳାରେ ୧୭ ପ୍ରତିଶତ ଭୋଟ ଏବଂ ଦୁଇଟି ଆସନ ପାଇଥିଲୁ। ୨୦୧୬ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଆମେ ୧୦ ପ୍ରତିଶତ ଭୋଟ ଏବଂ ତିନୋଟି ଆସନ ପାଇଥିଲୁ। ୨୦୧୯ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଆମେ ୪୧ ପ୍ରତିଶତ ଭୋଟ ଏବଂ ୧୮ ଆସନ ପାଇଥିଲୁ। ୨୦୨୧ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଆମେ ୩୮ ପ୍ରତିଶତ ଭୋଟ ଏବଂ ୭୭ ଆସନ ପାଇଥିଲୁ। ଯେଉଁ ଦଳ କେବଳ ତିନୋଟି ଆସନ ପାଇଥିଲା, ସେ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ୭୭ ଆସନ ପାଇଛି। ୨୦୨୪ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ, ବିଜେପି ମଧ୍ୟ ୩୯ ପ୍ରତିଶତ ଭୋଟ ଏବଂ ୧୨ ଆସନ ପାଇଥିଲା। ୨୦୨୬ରେ, ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବଙ୍ଗଳାରେ ଏକ ବିଶାଳ ବହୁମତ ସହିତ ବିଜେପି ସରକାର ଗଠନ କରିବୁ।
